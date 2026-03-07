சிவில் சர்வீஸ் தேர்வில் அசத்திய இளம் மருத்துவர் - யார் இந்த அனுஜ் அக்னிகோத்ரி?
சிவில் சர்வீஸ் தேர்விற்கென தனியே பயிற்சி மையத்திற்கு செல்லாமல் தனது சொந்த உழைப்பில் படித்து அனுஜ் அக்னிகோத்ரி இளைஞர்களுக்கு முன்னுதாரணமாக மாறியுள்ளார்.
Published : March 7, 2026 at 12:18 PM IST
டெல்லி: யுபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் தேர்வில் அகில இந்திய ரேங்க் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்து இந்திய மக்களைத் திரும்பிப் பார்க்க வைத்துள்ளார் இளம் மருத்துவர் அனுஜ் அக்னிகோத்ரி.
யுபிஎஸ்சி என்றழைக்கப்படும் மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் நேற்று (மார்ச் 06) சிவில் சர்வீஸ் தேர்வு முடிவை வெளியிட்டிருந்தது. அதில், அகில இந்திய அளவில் சுமார் 958 பேர் தேர்ச்சிப் பெற்று அசத்தினர். குறிப்பாக ராஜஸ்தானைச் சேர்ந்த அனுஜ் அக்னிகோத்ரி முதலிடமும், தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ராஜேஸ்வரி சுவே இரண்டாமிடமும், சண்டிகரைச் சேர்ந்த ஆகான்ஷ் துல் மூன்றாமிடமும் பிடித்து அசத்தினர். இதில் ராஜேஸ்வரி துவே தமிழகத்தின் மதுரை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் ஆவார்.
யார் இந்த அனுஜ் அக்னிகோத்ரி?
ராஜஸ்தான் மாநிலம், சித்தோர்கர் மாவட்டத்தில் பிறந்தவர் அனுஜ் அக்னிகோத்ரி. ஜோத்பூர் எய்ம்ஸ் மருத்துவக் கல்லூரியில் 2023- ஆம் ஆண்டு தனது எம்பிபிஎஸ் மருத்துவப் படிப்பை முடித்தார். ஐஏஎஸ் ஆக வேண்டும் என்ற லட்சியத்தில் மருத்துவப் படிப்பின் இறுதியாண்டின் போதே யுபிஎஸ்சி தேர்விற்காகப் படிக்கத் தொடங்கினார்.
அதைத் தொடர்ந்து 2023- ஆம் ஆண்டு யுபிஎஸ்சி தேர்வை முதன்முறையாக எழுதினார். அதில் அவர் அகில இந்திய அளவில் ரேங்க் பட்டியலில் 400 இடத்தைப் பிடித்து அசத்தினார். இதையடுத்து, அவருக்கு யூனியன் பிரதேசமான தலைநகர் டெல்லியில் துணைப் பிரிவு மாஜிஸ்திரேட் பணி ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது.
ஐஏஎஸ் ஆக மாறிய அனுஜ் அக்னிகோத்ரி
துணைப் பிரிவு மாஜிஸ்திரேட் பணியில் திருப்தி அடையாத அனுஜ் அக்னிகோத்ரி மீண்டும் யுபிஎஸ்சி தேர்வை எழுதுவதற்கு தயாராகி வந்தார். பணி சுமைக்கு இடையே முழு மூச்சுடன் படித்து வந்த அவர், 2024- ஆம் ஆண்டு நடந்த சிவில் சர்வீஸ் பிரதான தேர்வை எழுதினார். அதைத் தொடர்ந்து தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ள அகில இந்திய அளவிலான ரேங்க் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்து அசத்தியுள்ளார்.
சிவில் சர்வீஸ் தேர்விற்கென தனியே பயிற்சி மையத்திற்கு செல்லாமல் தனது சொந்த உழைப்பில் முதலிடம் பிடித்து அசத்தியுள்ளது இளைஞர்களை ஊக்கப்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது. அனுஜ் அக்னிகோத்ரியின் தந்தை கிருஷ்ண பிகாரி, ராஜஸ்தான் அணு மின்நிலையத்தில் தொழில்நுட்ப வல்லுநராக பணியாற்றி வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அனுஜியின் வெற்றியை ராஜஸ்தான் மக்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன் திருவிழாவாகக் கொண்டாடி வருகின்றனர்.
ஜோத்பூர் எய்ம்ஸ் பாராட்டு:
மருத்துவர் அனுஜியின் வெற்றியை ஜோத்பூர் எய்ம்ஸ் நிர்வாகம் பாராட்டியுள்ளது. இது குறித்து ஜோத்பூர் எய்ம்ஸ் தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளதாவது, "ஜோத்பூர் எய்ம்ஸ் மருத்துவக் கல்லூரியில் பயின்ற முன்னாள் மாணவர் அனுஜ் அக்னிகோத்ரி, "சிவில் சர்வீஸ் தேர்வில் அகில இந்திய அளவிலான ரேங்க் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்திருப்பது எங்களுக்கு பெருமை அளிக்கிறது. அவரது கடின உழைப்பிற்கு கிடைத்த வெற்றி ஆகும். எங்கள் நிறுவனத்தில் பயின்ற மாணவர் என்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறோம்" என பதிவிடப்பட்டுள்ளது.