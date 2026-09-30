ஜம்மு காஷ்மீரில் சக வீரர்கள் மீது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்திய CISF வீரர் - 4 பேர் உயிரிழப்பு
தனது சொந்த படையைச் சேர்ந்த ஒரு வீரரையே தற்செயலாக கொலை செய்வதை பிராட்ரிசைடு (Fratricide) என்று ஆங்கிலத்தில் குறிப்பிடுகின்றனர்.
Published : September 30, 2026 at 8:24 AM IST
ஜம்மு/புது டெல்லி: ஜம்மு காஷ்மீரில் மத்திய தொழில்துறை பாதுகாப்புப்படை (சி.ஐ.எஸ்.எஃப் அல்லது CISF) வீரர் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் உதவி கமாண்டன்ட் உள்பட 4 வீரர்கள் கொல்லப்பட்டனர்.
ஜம்மு காஷ்மீரின் கதுவா மாவட்டத்தில் இந்த துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் நடந்துள்ளது. பஷோலி பகுதியில் ரஞ்சித் சாகர் அணையிலுள்ள சேவா மின் திட்ட வளாகத்தில் துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் நடைபெற்றதாக காவல்துறைக்கு தகவல் கொடுக்கப்பட்டது. தகவல் கிடைத்த உடனேயே அங்கு விரைந்து சென்ற அதிகாரிகள் துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
முதற்கட்ட விசாரணைக்கு பிறகு பேசிய காவல்துறை அதிகாரி, “உதவி கமாண்டன்ட் உள்பட 4 பேர் சுட்டு கொல்லப்பட்டது தெரியவந்துள்ளது. இந்த பகுதியானது ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் இமாச்சல பிரதேசத்தின் எல்லையில் அமைந்திருக்கிறது. அதில் மின் திட்டமானது ஜம்மு காஷ்மீர் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
மஷ்காவில் நடைபெற்று வரும் சேவா மின் திட்டப்பணியில் ஈடுபட்டிருந்த சி.ஐ.எஸ்.எஃப் வீரர்களுக்கிடையே ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்தின் விளைவாக துப்பாக்கிச்சூடு நடந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதில் 4 சி.ஐ.எஸ்.எஃப் வீரர்கள் படுகாயமடைந்த நிலையில் அவர்கள் தேசிய நீர் மின்சக்தி கழகத்தின் (NHPC) மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக கொண்டுசெல்லப்பட்டனர். ஆனால், நால்வருமே சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தனர்.
உயிரிழந்தவர்கள் உதவி கமாண்டன்ட் அங்கித் குமார் பாண்டி, உதவி ஆய்வாளர் லக்ஷன் சிங், கான்ஸ்டபிள்களான ரஃபிக் முகமது மற்றும் சந்தீப் குமார் என்பது தெரியவந்துள்ளது” என்று ஈடிவி பாரத்திடம் தெரிவித்தார்.
இந்த துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட சி.ஐ.எஸ்.எஃப் வீரர் அபிதேஷ் சிங் என அடையாளம் காணப்பட்ட நிலையில், அவரை ஜம்மு காஷ்மீர் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். மேலும் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியதற்கான காரணம் குறித்து அவரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
'பிராட்ரிசைடு' (சக வீரரைத் தாக்குதல்) என்றால் என்ன?
பொதுவாக சக வீரர்களை தாக்குதல், அவர்கள் மீது துப்பாக்கி சூடு நடத்துதல் போன்றவற்றை 'பிராட்ரிசைடு' என்கின்றனர். அதாவது தனது சொந்த படையைச் சேர்ந்த ஒரு வீரரையே தற்செயலாக கொலை செய்வதை இப்படி குறிப்பிடுகின்றனர்.
இதனை தன்முனைத் தாக்குதல் (Friendly Fire) என்றும் அழைக்கின்றனர். ஒரே ராணுவத்தைச் சேர்ந்த ஒரு ஆயுதத்தை மற்றொரு ஆயுதம் அழிப்பதையும் இவ்வாறு குறிப்பிடுகின்றனர்.