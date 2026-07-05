கோயில் பொது அதிகார அமைப்பு அல்ல என்று கூறி தகவல்களை தர மறுக்க முடியாது - மத்திய தகவல் ஆணையம்
கோயில் நிர்வாகிகள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு எதிரான புகார் விவரங்களையும் ஆர்டிஐ சட்டப்படி மனுதாரருக்கு அறநிலையத் துறை வழங்க வேண்டும் என்று மத்திய தகவல் ஆணையம் உத்தரவிட்டது.
Published : July 5, 2026 at 8:58 PM IST
புதுடெல்லி: கோயில் பொது அதிகார அமைப்பு அல்ல என்று கூறி, ஆவணங்களை இந்து சமய அறநிலையத் துறை மறுக்க முடியாது என்று மத்திய தகவல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
புதுச்சேரி ஸ்ரீவேதபுரீஸ்வரர் ஸ்ரீவரதராஜப்பெருமாள் தேவஸ்தானம் கோயிலின் ஆண்டு வரவு-செலவுத் திட்ட நகல்கள்(2021-22 முதல் 2024-25 வரை), தணிக்கை செய்யப்பட்ட கணக்கு அறிக்கைகள்(2020-21 முதல் 2023-24 வரை), தணிக்கை ஆட்சேபனைகளை நிவர்த்தி செய்த விவரங்கள் ஆகியவற்றை தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் கேட்டு ஒருவர், புதுச்சேரி இந்து சமய அறநிலையத் துறையிடம் விண்ணப்பித்திருந்தார்.
மேலும், கோயிலின் நிர்வாக அதிகாரி மற்றும் பணியாளர்களுக்கு எதிராகப் பெறப்பட்ட புகார்களின் விவரங்கள், அவர்கள் மீது எடுக்கப்பட்ட ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள், நிலுவையில் உள்ள புகார்கள் ஆகியவை தொடர்பான விவரங்களையும் மனுதாரர் கோரியிருந்தார். இந்த ஆர்டிஐ விண்ணப்பத்தை, கோயில் நிர்வாகத்திற்கு இந்து சமய அறநிலையத் துறை மாற்றியிருந்தது.
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ஆனால், புதுச்சேரி அரசிடம் இருந்து தங்களுக்கு பெருமளவு நிதி வழங்கப்படுவதில்லை என்று கூறி, ஆர்டிஐ சட்டப்பிரிவு 2(h)-ன் கீழ், இந்த கோயில் ஒரு பொது அதிகாரம் கொண்ட அமைப்பு அல்ல" என்று கூறி மனுதாரரின் கோரிக்கையை கோயில் நிர்வாகம் நிராகரித்தது.
மேலும், 2020-இல் மத்திய தகவல் ஆணையம் பிறப்பித்த உத்தரவு ஒன்றையும் கோயில் நிர்வாகம் சுட்டிக்காட்டியது. இதையடுத்து மனுதாரர், மத்திய தகவல் ஆணையத்தில் முறையீடு செய்தார்.
அவருடைய மனுவை பரிசீலித்த தகவல் ஆணையர் பி.ஆர்.ரமேஷ் கூறுகையில், "கோயில் பொது அதிகாரம் கொண்ட அமைப்பு அல்ல என்றாலும், கோயில் தொடர்பான ஆவணங்கள் இந்து சமய அறநிலையத் துறையிடம் உள்ளன. அந்த தகவல்களை அளிக்கும் சட்டப்பூர்வ கடமையிலிருந்து இந்து சமய அறநிலையத் துறை விலக முடியாது. ஆர்டிஐ சட்டத்தின் கீழ் மனுதாரர் கோரிக்கை விடுத்திருப்பது, கோயில் நிர்வாகத்திடம் அல்ல; இந்து சமய அறநிலையத் துறையிடம்தான் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
மேலும், மனுதாரர் கேட்டிருந்த கோயிலின் நிர்வாக அதிகாரி மற்றும் பணியாளர்களுக்கு எதிராகப் பெறப்பட்ட புகார்களின் விவரங்கள், அவர்கள் மீது எடுக்கப்பட்ட ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள், நிலுவையில் உள்ள புகார்கள் தொடர்பான ஆவணங்கள் அனைத்தும் இந்து சமய அறநிலையத் துறையால் பரமாரிக்கப்படுபவை. எனவே, அந்த விவரங்களையும் மறுக்க முடியாது.
எனவே, மனுதாரரின் கோரிக்கையை ஏற்று, புதுச்சேரி இந்து சமய அறநிலையத் துறை தங்கள் வசம் உள்ள ஆவணங்களை வழங்க வேண்டும் " என்று உத்தரவிட்டார்.