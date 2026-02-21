ETV Bharat / bharat

இந்தியாவின் எஃப்ஸ்டீன்: உ.பி.யில் சிறார்களை வைத்து பாலியல் வீடியோ எடுத்த தம்பதிக்கு மரண தண்டனை

3 முதல் 18 வயதுக்குட்பட்ட 33 சிறார்களை பாலியல் துஷ்பிரயோகம் செய்து அதை வீடியோவாக பதிவு செய்து, 47 நாடுகளில் உள்ள வாடிக்கையாளர்களுக்கு அனுப்பி வந்தது விசாரணையில் தெரியவந்தது.

தண்டனை பெற்ற பவன் மற்றும் துர்காவதி
மரண தண்டனை பெற்ற பவன் மற்றும் துர்காவதி (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 21, 2026 at 3:25 PM IST

பண்டா: உலகையே உலுக்கிய ஜெஃப்ரி எப்ஸ்டீன் மோசடி பற்றிய பரபரப்பு அடங்குவதற்குள், அதே போன்ற மோசடியில், உத்தரப்பிரதேசத்தை சேர்ந்த தம்பதிக்கு போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம் மரண தண்டனை விதித்து தீர்ப்பு அளித்துள்ளது. சிறார்களை பாலியல்ரீதியாக துஷ்பிரயோகம் செய்ததற்காகவும், அதை வீடியோவாக எடுத்து டார்க் வெப்பில் விற்ற குற்றத்திற்காகவும் இந்த தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் அரசு ஜூனியர் இன்ஜினீயராக பணிபுரிந்தவர் ராம் பவன். இவருடைய மனைவி துர்காவதி. இவர்கள் இருவரும் இணைந்து, 33 குழந்தைகளை வைத்து ஆபாச படம் எடுத்த புகாரில் கைது செய்யப்பட்டனர்.

2020 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 31 ஆம் தேதி, 18 வயதுக்கு உட்பட்ட சிறார்களுக்கு பாலியல் துஷ்பிரயோகம், அவர்களை ஆபாச நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்துதல் மற்றும் இணையத்தில் சிறார்களின் பாலியல் காட்சிகளை பதிவேற்றுதல் உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டுகளின் கீழ் ராம் பவன் மற்றும் அவரது மனைவி துர்காவதி மீது சிபிஐ வழக்குப்பதிவு செய்து கைது செய்தது. அதனைத் தொடர்ந்து 2021 பிப்ரவரி 10 ஆம் தேதி இந்த தம்பதி மீது சிபிஐ குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தது. தொடர்ந்து, 2023 ஆம் ஆண்டு, மே 26 அன்று விசாரணை நீதிமன்றத்தால் குற்றச்சாட்டுகள் பதிவு செய்யப்பட்டன.

இந்த வழக்கு விசாரணையின் போது அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் சவுரப் குமார் சிங், கைது செய்யப்பட்ட ராம் பவன் மற்றும் துர்காவதி இருவரும் சித்ரகூட்டில் வாடகைக்கு வீடு எடுத்து வசித்து வந்ததாகவும், அவர்கள் 3 முதல் 18 வயதுக்குட்பட்ட 33 குழந்தைகளை பாலியல் துஷ்பிரயோகம் செய்து அதை வீடியோவாக பதிவு செய்து, 47 நாடுகளில் உள்ள வாடிக்கையாளர்களுக்கு அனுப்பி வைத்ததாகவும் தெரிவித்தார். இந்த விவரங்கள் அனைத்தும் முதல் தகவல் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார்.

மேலும், அந்த தம்பதி, 10 முதல் 12 ஆண்டுகளாக சிறார்களை துஷ்பிரயோகம் செய்து இது போன்ற 2 லட்சம் வீடியோக்களை உருவாக்கி இருப்பதும் சிபிஐ விசாரணையில் தெரிய வந்ததாக தெரிவித்தார்.

இதனையடுத்து, ராம் பவன் மற்றும் துர்காவதி தம்பதிக்கு மரண தண்டனை விதித்து நீதிபதி நேற்று தீர்ப்பளித்தார். இது மிகவும் அரிதான, ஒழுக்கக்கேடான வழக்கு மட்டுமல்லாமல், இந்த தார்மீக சீரழிவு மிகுந்த குற்றத்தால் நிறையப்பேர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும், இது கொடூரமான குற்றம் என்றும் நீதிபதி தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டார்.

இதனையடுத்து பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவருக்கும் உத்தரப்பிரதேச அரசு தலா ரூ. 10 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும், குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களின் வீட்டிலிருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ரூ. 8 லட்சம் பணத்தை அவர்களுக்கு சமமாக பிரித்து வழங்குமாறும் நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

சிபிஐ விசாரணையின் போது பாதிக்கப்பட்ட சிறார்களின் வாக்குமூலங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டன. ஆன்லைன் வீடியோ கேம்கள், பணம் மற்றும் பரிசுகள் வழங்குவதாகக் கூறி ராம் பவன் தங்களை வலையில் சிக்க வைத்ததாக அவர்கள் தெரிவித்தனர். குறிப்பாக, 33 ஆண் குழந்தைகளுக்கு எதிராக கடுமையான பாலியல் வன்கொடுமை உள்ளிட்ட குற்றங்களை அத்தம்பதியர் அரங்கேற்றியதாகவும் சிபிஐ தெரிவித்திருக்கிறது.

மேலும், இதில் பாதிக்கப்பட்ட சிலருக்கு பிறப்புறுப்புகளில் காயம் ஏற்பட்டிருப்பதாகவும், அவர்களில் சிலர் இன்னும் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறது.

இது தவிர சிலருக்கு மாறுகண் பிரச்சினை ஏற்பட்டிருப்பதாகவும், சிலர் இன்று வரை உளவியல்ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் கூறியிருக்கிறது. கணவன், மனைவி இருவரும் 2010 முதல் 2020ஆம் ஆண்டுவரை பண்டா மற்றும் சித்ராகூட் ஆகிய இடங்களில் தீவிர வேட்டையில் ஈடுபட்டதும் சிபிஐ விசாரணையில் கண்டறியப்பட்டது.

இது குறித்து சிபிஐ அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், “பாதிக்கப்பட்ட சிறுவர்களுக்கு பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு, அவர்களுக்கு உரிய சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. விசாரணையின் போது, தடவியல் நிபுணர்கள், குழந்தைகள் துஷ்பிரயோக வழக்குகளை கையாளும் மருத்துவ நிபுணர்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர். மேலும் டிஜிட்டல் ஆதாரங்களும் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன” என்றார்.

