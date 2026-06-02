51 காயங்கள்...எலும்பு முறிவுகள்... அடித்தே கொலை செய்த தாயின் காதலன் - கேரளாவில் ஒன்றரை வயது குழந்தைக்கு நேர்ந்த கொடூரம்
பல சித்திரவதைகளையும் குழந்தை தாங்கிய நிலையிலும், தலையின் பின்பகுதியில் ஏற்பட்ட பலத்த அடி மற்றும் உள் உறுப்புகள் சேதமடைந்ததே குழந்தையின் மரணத்திற்கு காரணம் என்று பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : June 2, 2026 at 4:39 PM IST
திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் ஒன்றரை வயது குழந்தை உணவு சாப்பிடும்போது அழுததற்காக தாய் மற்றும் அவரது ஆண் நண்பரால் அடித்தே கொல்லப்பட்ட சம்பவம் நாடு முழுவதும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள நெடுமங்காடு பகுதியில் இந்த கொடூர சம்பவம் நடந்துள்ளது. அகிலா என்ற பெண் மூன்று மாத கர்ப்பமாக இருந்தபோது அவரது கணவன் அகில் உயிரை மாய்த்துக்கொண்டதாக தெரிகிறது. அவருக்கு அர்ஷித் என்ற மகன் பிறந்துள்ளான். தற்போது குழந்தைக்கு ஒன்றரை வயதாகிற நிலையில், அஷ்கர் என்ற என்ற நபருடன் அகிலாவுக்கு பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இருவரும் வாடகைக்கு வீடு எடுத்து ஒன்றாக குடும்பம் நடத்திவந்த நிலையில், குழந்தை அர்ஷித்தை, தாயின் காதலன் அஷ்கர் அடித்து துன்புறுத்தி வந்ததாக தெரிகிறது. இந்நிலையில், 2 வாரங்களுக்கு முன்பு குழந்தைக்கு இரண்டு கைகளிலும் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதனையறிந்த மறைந்த அகிலின் பெற்றோர், காவல்துறையில் புகார் அளித்ததாக கூறப்படுகிறது.
கடந்த வெள்ளிக்கிழமை 29ஆம் தேதி அகிலா ஒரு நடன நிகழ்ச்சிக்காக தமிழ்நாட்டுக்கு வந்துள்ளார். அப்போது குழந்தை அர்ஷித்துக்கு உடல்நலம் சரியில்லாமல் போனதாக கூறி, முதலில் பனவூரில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக கொண்டு சென்றுள்ளார். ஆனால் உடல்நலம் சரியாகாததால் திருவனந்தபுரத்திலுள்ள SAT மருத்துவமனைக்கும் கொண்டு சென்றுள்ளார்.
அங்கு பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் குழந்தை இறந்துவிட்டதாக கூறியுள்ளனர். குழந்தையின் உடலில் பல இடங்களில் காயங்கள் இருந்ததால், சந்தேகப்பட்ட மருத்துவர்கள் அர்ஷித்தின் உடலை பிரேத பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தியுள்ளனர். அதில், குழந்தையை கடுமையாக சித்தரவதை செய்து கொடுமைப்படுத்தி இருப்பது தெரியவந்தது.
ஒன்றரை வயது பிஞ்சு குழந்தையின் உடலில் 51 காயங்கள் இருந்துள்ளன. அவற்றில் பல தழும்புகள் தொடர்ச்சியாக அடிக்கப்பட்டதால் ஏற்பட்டவை என்பது தெரியவந்தது. குறிப்பாக, குழந்தையின் கைகள், கால்கள், முதுகு மற்றும் பாதங்காளின் அடிப்பகுதி ஆகிய இடங்களில் தீக்காயங்கள் இருந்துள்ளன. மேலும் பிறப்புறுப்பில் காயங்களும், எலும்பு முறிவுகளும் ஏற்பட்டுள்ளன.
இத்தனை சித்திரவதைகளையும் அந்த குழந்தை தாங்கிய நிலையிலும், கடைசியாக தலையின் பின்பகுதியில் ஏற்பட்ட பலத்த அடி மற்றும் உள் உறுப்புகள் சேதமடைந்ததே குழந்தையின் மரணத்திற்கு காரணம் என்று பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனையடுத்து அகிலா மற்றும் அவரது காதலன் அஷ்கரிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தியபோது, முதலில் சம்பவம் நடந்த தினத்தன்று தனக்கு உடல்நலம் சரியில்லை என்று அஷ்கர் கூறினாலும், தொடர் விசாரணையில் குழந்தை சாப்பிட மறுத்து அழுததால், தலையின் பின்பகுதியில் பலமாக அடித்ததாகவும், உடனே குழந்தை சுயநினையை இழந்ததாகவும் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.
காவல்துறையினரின் அலட்சியம் காரணமா?
ஒன்றரை வயது குழந்தையை இவ்வளவு சித்தரவதை செய்து தாயின் காதலன் என்று சொல்லப்பட்டாலும், அவருக்கு தெரியாமல் நடந்திருக்க வாய்ப்பில்லை என்று காவல்துறை தரப்பில் சந்தேகிக்கப்படுகிறது.
இருப்பினும், ஆரம்பத்தில் குழந்தையை கவனித்து வந்த அகிலாவின் தாயார் ரீனாவிடமிருந்து அகிலா குழந்தையை வாங்கிச் சென்றுள்ளார். அங்கு அவர் குழந்தையை அடித்து துன்புறுத்துவது தெரிந்த ரீனா, தானே குழந்தையை கவனித்துக்கொள்ள அனுமதி அளிக்குமாறு நெடுமங்காடு காவல் நிலையத்திற்கு சென்று முறையிட்டுள்ளார்.
ஆனால், சட்டப்படி குழந்தையை கவனித்துக்கொள்ளும் உரிமை அதன் தாய்க்கே உள்ளது என கூறி அனுப்பி வைத்துள்ளனர். இதனையடுத்து, குழந்தையின் இரண்டு கைகளிலும் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டபோது எடுத்த புகைப்படத்தை அகிலா தனது வாட்ஸ்-அப்பில் ஸ்டேட்டஸ் வைத்துள்ளார். அதனைப் பார்த்து மறைந்த அகிலின் குடும்பத்தார் காவல்துறையில் புகாரளித்துள்ளனர். அப்போதும் போலீசார் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என தெரிகிறது.
குழந்தையின் இறப்பு குறித்து, அகிலின் (குழந்தை அர்ஷித்தின் தந்தை) பெற்றோர் கூறுகையில், குழந்தையை தங்களிடம் வைத்து பராமரிக்க பலமுறை அனுமதி கேட்டும், ஒவ்வொரு முறையும் அகிலா குழந்தையை தராமல் தாமதப்படுத்திக்கொண்டே போனதாக கூறுகின்றனர்.
இச்சம்பவம் குறித்து நெடுமங்காடு காவல் கண்காணிப்பாளர் கே.பைஜுகுமார் தலைமையிலான குழு அஷ்கரை கைது செய்துள்ள நிலையில், அகிலாவுக்கும் இந்த கொலையில் தொடர்பு இருக்கிறதா என்பது குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.