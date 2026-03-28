புதுச்சேரியில் இதுவரை ரூ.4 கோடி மதிப்பிலான 3 கிலோ தங்கம் பறிமுதல்

தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி பி.ஜவஹர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 28, 2026 at 1:52 PM IST

புதுச்சேரி: ரூ.4 கோடி மதிப்பிலான 3 கிலோ தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேச தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி பி.ஜவஹர் தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாடு, அசாம், மேற்கு வங்கம், கேரளா ஆகிய 4 மாநிலங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்திற்கு சட்டமன்ற தேர்தல் தேதியை, இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. தொடர்ந்து, அங்கு தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்துள்ளன.

அதன்படி, புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் ஏப்ரல் 9 ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ள சூழலில், ஓட்டுக்கு பணப்பட்டுவாடா செய்வதை தடுக்கும் விதமாக, மாநிலம் முழுவதும் பறக்கும் படைகள் மற்றும் நிலையான கண்காணிப்புக் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இவை 24 மணி நேரமும் சுழற்சி முறையில் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

புதுச்சேரி மாநிலம் மற்ற மாநில எல்லைகளுடன் இணைந்திருப்பதால், அண்டை மாநிலங்களிலிருந்து சட்டவிரோதமாகப் பணம், மதுபானம் அல்லது பரிசுப் பொருட்கள் கொண்டு வரப்படுவதைத் தடுக்க அனைத்து எல்லைகளிலும் கூடுதல் சோதனை சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், சிசிடிவி கேமராக்கள் மூலம் கண்காணிப்புகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் வங்கிக் கணக்குகளிலிருந்து அதிகப்படியான பணம் எடுக்கப்பட்டாலோ அல்லது வரவு வைக்கப்பட்டாலோ, அது குறித்து தேர்தல் ஆணையத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்க வங்கிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. டிஜிட்டல் பணப் பரிமாற்றங்கள் (GPay, PhonePe போன்றவை) மூலம் வாக்காளர்களுக்கு பணம் செல்வதையும் கண்காணிப்புக் குழுக்கள் கண்காணித்து வருகின்றன.

பணப்பட்டுவாடா அல்லது விதிமீறல்கள் குறித்து பொதுமக்கள் CVIGIL என்ற மொபைல் செயலி மூலம் உடனடியாக புகார் அளிக்கலாம். அப்படி புகார் அளிக்கப்பட்ட 100 நிமிடங்களுக்குள் அதிகாரிகள், அந்த இடத்திற்கு சென்று உரிய நடவடிக்கை எடுப்பார்கள். புகார் அளிப்பவர்களின் விவரங்கள் ரகசியமாக வைக்கப்படும் என தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

மேலும், தேர்தல் நேரத்தில் மதுபானம் விநியோகம் செய்யப்படுவதைத் தடுக்க, மதுபானக் கடைகளின் கையிருப்பு மற்றும் விற்பனை குறித்து தினமும் ஆய்வு செய்யப்படும். மொத்தமாக மதுபானம் வாங்குவதைத் தவிர்க்க கடும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்நிலையில் புதுச்சேரியில் தேர்தல் நடத்தை விதிகளை மீறி இதுவரை ரூ.4 கோடி மதிப்பிலான 3 கிலோ தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், வேட்பாளர்களுக்கு பணம் கொடுப்பதை கண்காணிக்க அனைத்து தொகுதிகளிலும் பறக்கும் கேமராக்கள் மூலம் கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்படும் எனவும் தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி பி.ஜவஹர் தெரிவித்தார்.

இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “புதுச்சேரியில் நேர்மையான முறையில் தேர்தல் நடைபெறுவதை உறுதி செய்யும் விதமாக, தேர்தல் ஆணையம் அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுத்து வருகிறது. வாக்காளர்கள் எவ்வித ஆசை வார்த்தைகளுக்கும், பணத்திற்கும் இடம் கொடுக்காமல் ஜனநாயக கடமையாற்ற வேண்டும்” என்றார்.

