சத்தீஸ்கர் சிறைகளில் 285 கைதிகள் உயிரிழப்பு; தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் விசாரணை
கடந்த 2022 -ஆம் ஆண்டு 90 மரணங்களும், 2025-2026 ஆண்டில் 66 மரணங்களும் சத்தீஸ்கர் சிறைகளில் நிகழ்ந்துள்ளதாகத் தரவுகள் கூறுகின்றன.
Published : March 26, 2026 at 8:29 PM IST
புதுடெல்லி: சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் உள்ள சிறைகளில் 285 கைதிகள் உயிரிழந்ததாக ஊடகத்தில் வெளியான செய்தியை அடுத்து, இந்த விவகாரத்தை தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் தாமாக முன்வந்து விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொண்டுள்ளது.
கடந்த 13 மாதத்தில் மட்டும் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் உள்ள சிறைச்சாலைகளில் 66 கைதிகள் உயிரிழந்த விவகாரத்தை முன்வைத்து, அந்த மாநில சட்டமன்றத்தில் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் கடும் அமளியில் ஈடுபட்டனர்.
சட்டமன்றத்தில் கேள்வி நேரத்தின்போது இந்த விவகாரம் குறித்து பேசிய காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான பூபேஷ் பாகல், "கடந்த 2025- ஆம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் நடப்பாண்டு ஜனவரி மாதம் வரை சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் உள்ள மத்திய மற்றும் மாவட்ட சிறைகளில் எத்தனை கைதிகள் உயிரிழந்தனர்? என்பது தொடர்பான விவரங்களை அரசு வெளியிட வேண்டும்.
இத்தகைய மரணங்களில் தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் வழிகாட்டுதல்களின் படி நீதித்துறை விசாரணைகள் முழுமையாக நிறைவுச் செய்யப்பட்டுள்ளனவா?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
இதற்கு பதிலளித்த சத்தீஸ்கர் உள்துறை அமைச்சரும், மாநில துணை முதலமைச்சருமான விஜய் சர்மா, "நடப்பாண்டு ஜனவரி 31- ஆம் தேதியுடன் 13 மாதத்தில் மட்டும் மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து மத்திய, மாவட்டச் சிறைகளில் தண்டனை பெற்ற கைதிகள் உள்பட 66 கைதிகள் உயிரிழந்துள்ளனர். இதில் 18 கைதிகள் மரணங்கள் குறித்து நீதித்துறை நடுவர்களின் விசாரணை நிறைவடைந்துள்ளது. மற்ற வழக்குகளில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது" என்றார்.
அதைத் தொடர்ந்து, கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் 04 -ம் தேதி நீதிமன்றக் காவலில் இருந்தபோது உயிரிழந்த பழங்குடியின தலைவர் ஜீவன் தாக்கூர் தொடர்பாக பாகல் கேள்விகளை எழுப்பினார். இதற்கு சட்டமன்றத்தில் பதிலளித்த துணை முதலமைச்சர் விஜய் சர்மா, "ஜீவன் தாக்கூர் முதலில் கான்கேர் மாவட்டத்தில் உள்ள சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தார். பின்னர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுபடி ராய்ப்பூரில் உள்ள மற்றொரு சிறைக்கு மாற்றப்பட்டார்.
ஜீவன் தாக்கூரின் உடல்நிலை மோசமடைந்ததைத் தொடர்ந்து ராய்ப்பூர் மாவட்ட மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவர், பின்னர் டாக்டர்.அம்பேத்கர் நினைவு மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளித்த நிலையில், சிகிச்சைப் பலனின்றி உயிரிழந்தார். சிறைத்துறை அதிகாரி முறைப்படி நீதிபதிக்கு தகவல் அளித்தார். அதைத் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்துவதற்காக ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டது" என்றார்.
இந்த நிலையில் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் மட்டும் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து சிறைகளிலும் சுமார் 285 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். இதில் அதிகபட்சமாக 2022- ஆம் ஆண்டு 90 மரணங்களும், 2025-2026 ஆண்டில் 66 மரணங்களும் நிகழ்ந்துள்ளன. ஊடகத்தில் வெளியான இச்செய்தியின் அடிப்படையில் தாமாக முன்வந்து வழக்குப்பதிவுச் செய்த தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளது.
இந்த விவகாரம் குறித்து இரண்டு வாரங்களுக்குள் விரிவான அறிக்கையை அளிக்குமாறு சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தின் தலைமைச் செயலாளர் மற்றும் சிறைத்துறை டிஜிபி ஆகியோருக்கு தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது
மார்ச் 23- ஆம் தேதி ஊடகம் ஒன்றில் வெளியான செய்தியில், "சத்தீஸ்கர் சிறைகளில் அளவுக்கு அதிகமான கைதிகள் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றனர். இதனால் கைதிகளுக்கு நோய்த்தொற்று வேகமாகப் பரவுவதற்கும், சில கைதிகளுக்கு மனஅழுத்தம் ஏற்படுவதற்கும் வாய்ப்புள்ளது. கைதிகளுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்கு சிறையில் போதிய அளவில் மருத்துவர்களோ, மனநல மருத்துவர்களோ இல்லை" எனக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
சிறைகளில் நிகழ்ந்த கைதிகள் மரணங்களில் சில கைதிகள் தற்கொலை செய்துக் கொண்டதாகவும், சில கைதிகள் நாள்பட்ட நோய்களால் உயிரிழந்ததாகவும் சத்தீஸ்கர் மாநில அரசு, சட்டமன்றத்தில் தெரிவித்திருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.