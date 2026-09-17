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தமிழ்நாட்டின் இருமொழி கொள்கைக்கு சோதனை? நவோதயா பள்ளி விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு!

மத்திய அரசும் மாநில அரசும் கல்வித் துறையில் அரசியல் வேறுபாடுகளை கடந்து, ஒருவருக்கொருவர் ஒத்துழைப்புடன் கூட்டாட்சி முறையில் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.

உச்ச நீதிமன்றம் -கோப்புப்படம்
உச்ச நீதிமன்றம் -கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 17, 2026 at 4:07 PM IST

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புதுடெல்லி: அனைத்து மாவட்டங்களிலும் ஜவஹர் நவோதயா வித்யாலயா பள்ளிகளை அமைப்பதற்கு தேவையான நிலங்களை அடுத்த 3 மாதங்களுக்குள் அடையாளம் காண வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

மத்திய அரசால் நாடு முழுவதும் நவோதயா பள்ளிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்தியாவில் உள்ள மற்ற அனைத்து மாநிலங்களிலும் இந்த பள்ளிகள் உள்ள நிலையில், தமிழ்நாட்டில் மட்டும் நவோதயா பள்ளிகள் இதுவரை திறக்கப்படவில்லை.

மத்திய அரசின் இந்த நவோதயா பள்ளிகளில் இந்தி மொழி கட்டாயப் பாடமாக இருப்பதாலும், இது தமிழகத்தின் இரு மொழிக் கொள்கைக்கு (தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம்) எதிரானது என்பதாலும், தமிழக அரசு தொடர்ந்து இந்தப் பள்ளிகளை மாநிலத்திற்குள் அனுமதிக்காமல் எதிர்ப்பை பதிவு செய்து வருகிறது.

இந்த நிலையில், நவோதயா பள்ளிகளை தமிழ்நாட்டில் திறக்க உத்தரவிடக் கோரி 'குமாரி மகா சபா' என்ற அமைப்பு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தது. இதனை விசாரித்த நீதிமன்றம், நவோதயா பள்ளிகளை திறக்க நிலம் ஒதுக்கீடு செய்யுமாறு தமிழ்நாடு அரசுக்கு கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் உத்தரவிட்டிருந்தது.

இந்த உத்தரவை எதிர்த்து, தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்த நிலையில், இந்த வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி பி.வி. நாகரத்னா மற்றும் நீதிபதி அகஸ்டின் ஜார்ஜ் ஆகியோர் முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் ஜெய்தீப் குப்தா, "நவோதயா பள்ளிகள் அமைப்பதையோ அல்லது இந்தி கற்பிப்பதையோ தமிழ்நாடு எதிர்க்கவில்லை. ஆனால், இந்த பள்ளியுடன் தொடர்புடைய மொழிக் கொள்கையை மட்டுமே எதிர்க்கிறது" என்றார். மேலும், "தமிழை தாய் மொழியாக கொண்ட ஒரு மாநிலத்தில் இந்திக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது கவலை அளிக்கிறது. இது மாநிலத்தின் இருமொழி கொள்கைக்கு எதிரானது" என்றும் வாதிட்டார்.

அப்போது குறுக்கிட்ட நீதிபதி நாகரத்னா, "இந்த மொழிப் பிரச்சினை குறித்து தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச் செயலாளர் மத்திய அரசுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தலாமே?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

அதற்கு தமிழ்நாடு அரசின் வழக்கறிஞர் ஜெய்தீப் குப்தா, "ஏற்கெனவே பல முறை பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்துவிட்டன. ஆனால், மத்திய அரசு இந்த விஷயத்தில் பிடிவாதமாக உள்ளது" என்று பதில் அளித்தார்.

அப்போது நீதிபதிகள், "தமிழ்நாடு அரசு நவோதயா பள்ளிகள் தொடர்பான தனது நிலைப்பாட்டை தளர்த்திக் கொள்ள வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களிலும் நவோதயா பள்ளிகளை அமைப்பதற்கு பொருத்தமான இடங்களை மாநில அரசு அடுத்த 3 மாதங்களுக்குள் கண்டறிந்து அறிவிக்க வேண்டும்" என்று உத்தரவிட்டனர்.

அப்போது தமிழ்நாடு அரசின் வழக்கறிஞர் ஜெய்தீப் குப்தா, "நவோதயா பள்ளிகளுக்காக மத்திய அரசு ரூ.5000 கோடி விடுவிப்பதாக உறுதியளித்திருந்தது. ஆனால், அந்த நிதியை தரவில்லை. இந்த சூழலில் மாநில அரசால் கூடுதல் நிதிப் பொறுப்புகளை ஏற்க முடியாது" என்றார்.

அப்போது மத்திய அரசு சார்பில் ஆஜரான கூடுதல் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் நடராஜ், "நவோதயா பள்ளிகள் அமைக்க மாநில அரசு நிலம் வழங்கினால் மட்டும் போதும். கட்டுமானம் மற்றும் இதர வசதிகளுக்கான அனைத்து செலவுகளையும் மத்திய அரசே பார்த்துக் கொள்ளும்" என்றார்.

இதனையடுத்து, மத்திய அரசும் மாநில அரசும் கல்வித் துறையில் அரசியல் வேறுபாடுகளை கடந்து, ஒருவருக்கொருவர் ஒத்துழைப்புடன் கூட்டாட்சி முறையில் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று நீதிபதிகள் அறிவுறுத்தினர்.

ஆனால், தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் ஜெய்தீப் குப்தா, "நவோதயா பள்ளிகள் அமைக்க ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் சுமார் 30 ஏக்கர் நிலம் தேவைப்படும். இதனை ஏற்றுக் கொள்வதா? இல்லையா? என்று தீர்மானிக்கும் முன்பே நிலத்தை அடையாளம் காண்பது மிகவும் சிரமமானது" என்றார்.

அப்போது நீதிபதிகள், "மாநில அரசு உடனடியாக நிலம் கையகப்படுத்த வேண்டும் என்று நாங்கள் உத்தரவிடவில்லை. பொருத்தமான நிலத்தை அடையாளம் காண வேண்டும் என்று தான் உத்தரவிடுகிறோம்" என தெளிவுபடுத்தினர்.

அதற்கு தமிழ்நாடு அரசின் வழக்கறிஞர் ஜெய்தீப் குப்தா, "மத்திய அரசின் விருப்பத்தை ஏற்றுக் கொள்ளுமாறு மாநிலத்தை கட்டாயப்படுத்தி நீதித்துறை உத்தரவிட முடியாது. கல்வி என்பது பொதுப்பட்டியலில் உள்ளது. தனது சொந்த கல்விக் கொள்கைகளை வகுக்க மாநிலத்திற்கு அரசியலமைப்பு அதிகாரம் வழங்கியுள்ளது.

நவோதயா திட்டம் கட்டாயமானது அல்ல. அதனை ஏற்றுக் கொள்வதா? இல்லையா? என்பதை தீர்மானிக்கும் உரிமை மாநிலத்திற்கு தான் உண்டு. மேலும், ஒரு குறிப்பிட்ட கொள்கையை ஏற்றுக் கொள்ளுமாறு மாநில அரசுக்கு உத்தரவிடுவது ஒரு ஆபத்தான முன்னுதாரணம். அரசியலமைப்பின் கூட்டாட்சி கட்டமைப்பை சீர்குலைத்துவிடும்" என்றும் அவர் எடுத்துரைத்தார்.

அப்போது மனுதாரரான குமாரி மகா சபா சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர்கள் பிரியதர்ஷினி மற்றும் ராகுல் ஷ்யாம் பண்டாரி ஆகியோர், "நவோதயா பள்ளிகள் மூலம் மாணவர்கள் இலவச கல்வி பெறுவதை மாநில அரசு தடுக்க முடியாது. புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசம் தமிழ் பேசும் பகுதியாக இருந்தாலும், அங்கு நவோதயா பள்ளிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன" என்றனர்.

நீதிபதி நாகரத்னா, "தமிழ்நாட்டில் கல்விக்காக அரசு செய்து வரும் அனைத்து நல்ல திட்டங்களும் அனைவருக்கும் தெரியும். மற்ற மாநிலங்களுடன் ஒப்பிடும் போது தமிழ்நாட்டில் கல்வித்தரம் உயர்வாக உள்ளது என்பதும் எங்களுக்கும் தெரியும். கூடுதலாக ஒன்று இருப்பது உங்களது தரத்தை குறைத்து விடாது. டெல்லியில் இருந்து வரும் கல்வி, சென்னையின் தரத்தை குறைத்து விடாது என்பது எங்களுக்கு தெரியும்" என்றார்.

மேலும், நவோதயா பள்ளிகள் மூலம் கிராமப்புற மற்றும் பின்தங்கிய ஏழை மாணவர்களுக்குத் தரமான கல்வி இலவசமாகக் கிடைக்கும் என்பதால், அதைத் தடுப்பது மாணவர்களின் எதிர்காலத்தைப் பாதிக்கும் என்று தெரிவித்த நீதிபதிகள், வழக்கு விசாரணையை டிசம்பர் மாதத்திற்கு ஒத்தி வைத்தனர்.

TAGGED:

SUPREME COURT NAVODAYA CASE
CHENNAI DELHI ALIENATION
NAVODAYA SCHOOLS TAMIL NADU

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