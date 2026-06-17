எம்எல்ஏ சொத்துக் குவிப்பு வழக்கு; புதுச்சேரி அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கண்டனம்
தனி நீதிபதி அளித்த தீர்ப்பு இறுதியானது என்று அரசு எப்படி முடிவுக்கு வந்தது? என்று புதுச்சேரி அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் சரமாரியாகக் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.
Published : June 17, 2026 at 8:14 PM IST
சென்னை: சொத்துக் குவிப்பு வழக்கு நிலுவையில் உள்ள நிலையில் வில்லியனூர் சட்டமன்ற உறுப்பினரை அரசுப் பணியில் இருந்து விடுவித்த புதுச்சேரி மாநில அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.
புதுச்சேரி மாநில பஞ்சாயத்துத் துறையில் டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டராகப் பணியாற்றி வந்தவரும், தற்போதைய வில்லியனூர் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான ரவிக்குமார் என்பவர் மீது வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்துச் சேர்த்ததாக சிபிஐ வழக்குப்பதிவு செய்து அதுதொடர்பான குற்றப்பத்திரிகையும் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கு நிலுவையில் உள்ள நிலையில், தன்னை அரசுப் பணியில் இருந்து விடுவிக்கக்கோரி மாநில அரசுக்கு அளித்த அவருடைய மனு ஏற்கப்படாததால், தன்னைப் பணியில் இருந்து விடுவிக்க உத்தரவிடக்கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் அவர் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார்.
சிபிஐ தொடர்ந்த வழக்கு நிலுவையில் இருப்பதால் அவருடைய ராஜினாமாவை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என புதுச்சேரி அரசுப் பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம், அவரை உடனடியாக பணியில் இருந்து விடுவிக்குமாறு உத்தரவிட்டது. தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து புதுச்சேரி மாநில அரசு மேல்முறையீடு செய்யாமல் ரவிக்குமாரை உடனடியாக பணியில் இருந்து விடுவித்தது.
இந்த நிலையில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் சார்பில் வில்லியனூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்டு ரவிக்குமார் வெற்றி பெற்றார். இந்நிலையில் புதுச்சேரி அரசு மேல்முறையீடு செய்யாத நிலையில் தனி நீதிபதியின் உத்தரவை எதிர்த்து வில்லியனூர் தொகுதியைச் சேர்ந்த கந்தசாமி என்பவர் தனிப்பட்ட முறையில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனுவைத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த மனு சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் எஸ்.எம்.சுப்பிரமணியம் மற்றும் என்.செந்தில்குமார் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது புதுச்சேரி அரசு சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் ஏ.ஆர்.எல் சுந்தரேசனிடம் சிபிஐயால் குற்றம்சாட்டப்பட்ட அரசு ஊழியரை, தனி நீதிபதியின் உத்தரவை காரணம் காட்டி உடனடியாக பணியில் இருந்து விடுவித்ததை எதிர்த்து அரசின் சார்பில் இதுவரை மேல்முறையீட்டு வழக்கு தாக்கல் செய்யாததற்கு கண்டனம் தெரிவித்தனர்.
தனி நீதிபதி அளித்த தீர்ப்பு இறுதியானது என்று அரசு எப்படி முடிவுக்கு வந்தது? ரவிக்குமாருக்கு அளித்த சலுகையை அனைத்து அரசு ஊழியர்களுக்கும் அளிக்க புதுச்சேரி அரசு தயாரா? புதுச்சேரி அரசும், ரவிக்குமாரும் இணைந்து மிகவும் மோசமான கூட்டு சதி செய்துள்ளனர். ஆளுங்கட்சியின் சார்பில் போட்டியிட்டதால் அவருக்கு இந்த சலுகை காட்டப்பட்டுள்ளது என்றால், இதை நீதிமன்றம் சாதாரணமாக எடுத்துக் கொள்ள முடியாது என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
இதையடுத்து, புதுச்சேரி அரசின் சார்பில் பதிலளிக்க கால அவகாசம் கேட்டதால், இரண்டு வார காலத்திற்குள் பதிலளிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், அவ்வாறு பதிலளிக்கவில்லை என்றால் நீதிமன்றம் இவ்வழக்கைத் தீவிரமாகப் பரிசீலிக்க நேரிடும் என்று எச்சரிக்கை விடுத்தனர்.
வேட்பு மனுத்தாக்கல் செய்யும் இறுதி நாளுக்கு முன்பாக உயர்நீதிமன்ற தனி நீதிபதி உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தும், அந்த உத்தரவை எதிர்த்து உடனடியாக மேல்முறையீட்டு வழக்கு தாக்கல் செய்யாமல், புதுச்சேரி அரசு அவரை உடனடியாக பணியில் இருந்து விடுவித்திருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.