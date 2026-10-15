டெல்லியில் அபிஜித் தீப்கே, நேஹா போரா பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் சலசலப்பு
டெல்லியில், தலைமைத் தேர்தல் ஆணையருக்கு எதிராக நடைபெறும் போராட்டங்களில், மக்கள் ஒன்று கூடுவதை தடுக்க இதுவரை இல்லாத அளவில் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படுகின்றன என்று அபிஜித் தீப்கே குற்றம்சாட்டினார்.
Published : October 15, 2026 at 11:08 PM IST
புதுடெல்லி: டெல்லியில், கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியின் நிறுவனர் அபிஜித் தீப்கே, அகில இந்திய மாணவர் சங்கத்தின் தலைவர் நேஹா போரா ஆகியோர் பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தபோது, கூட்டத்தில் இருந்த பத்திரிகையாளர் ஒருவர், ஆவேசமாக குரல் எழுப்பியதால் சலசலப்பு ஏற்பட்டது.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தத்தில் முறைகேடு நடந்ததாக கூறி, தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியினர், டெல்லியில் கடந்த சில வாரங்களாக போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
|இதையும் படிங்க.. இஸ்லாம் மதத்திற்கு மாறியவர்கள் இடஒதுக்கீடு கோர முடியாது - உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு
இரு தினங்களுக்கு முன்பு, டெல்லி ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் தடையை மீறி நுழைந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதாக, அக்கட்சியின் நிர்வாகிகளான சௌரவ் தாஸ், அசுதோஷ் ரங்கா ஆகிய இருவரும் கைது செய்யப்பட்டு, திகார் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதனைக் கண்டித்து, டெல்லி கன்னாட்பிளேஸ் பகுதியில் உள்ள சென்ட்ரல் பூங்கா பகுதியில் நாளை (அக்.16) போராட்டம் நடத்த கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியின் நிறுவனர் அபிஜித் தீப்கே அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
இந்த போராட்டம் தொடர்பான செய்தியாளர் சந்திப்பு, டெல்லியில் இன்று மாலை நடைபெற்றது. அதில், கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியின் நிறுவனர் அபிஜித் தீப்கே, அகில இந்திய மாணவர் சங்கத்தின் தலைவர் நேஹா போரா ஆகியோர் கலந்து கொண்டு, போராட்டத்தின் நோக்கம் குறித்து செய்தியாளர்களுக்கு விளக்கம் அளித்துக் கொண்டிருந்தனர்.
நேஹா போரா பேச முற்பட்டபோது, கூட்டத்தில் இருந்த பத்திரிகையாளர் ஒருவர், "பேசுவதை நிறுத்துங்கள், இங்கிருந்து வெளியே செல்லுங்கள்" என்று கூச்சலிட்டார்.
இதையடுத்து, அவரை வேளியேற்றுமாறு நேஹா போரா, நிர்வாகத்தினரை கேட்டுக் கொண்டதை அடுத்து, அவர் அங்கிருந்து வெளியேற்றப்பட்டார். இதனால் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் சிறிது நேரம் சலசலப்பு நிலவியது.
முன்னதாக, அபிஜித் தீப்கே பேசும்போது, "தலைமை தேர்தல் ஆணையருக்கு எதிராக, டெல்லியில் கடந்த 10-15 நாட்களாக இளைஞர்கள் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அவர்களை காவல் துறையினர் அலைக்கழிக்கிறார்கள்.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் என்கிற பெயரில், வாக்காளர்களை நீக்கி விட்டு, அதன் மூலம் தேர்தலில் ஆதாயம் அடைய மத்திய அரசு முயன்று வருகிறது.
கடந்த 2024 மக்களவைத் தேர்தலில், மொத்தமுள்ள 540 இடங்களில் பாஜக 240 இடங்களில், 36.56 சதவீத வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றுள்ளது. பாஜக கூட்டணி 293 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. அந்த தேர்தலில் 2 சதவீத வாக்குகள்தான் வெற்றியை தீர்மானித்தது. ஆனால், 13 கோடி வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளனர். இது திட்டமிட்ட செயலாகவே தோன்றுகிறது.
டெல்லியில், தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக கோரி நடத்தும் போராட்டங்களில், மக்கள் ஒன்று கூடுவதை தடுக்க இதுவரை இல்லாத அளவில் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படுகின்றன.
|இதையும் படிங்க.. இஸ்லாம் மதத்திற்கு மாறியவர்கள் இடஒதுக்கீடு கோர முடியாது - உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு
முன்னாள் முதல்வர்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், எதிர்க்கட்சிகளின் தலைவர்கள் அனைவரும் கைது செய்யப்படுகிறார்கள். இந்திய வரலாற்றில் முதல் முறையாக, தலைமை தேர்தல் ஆணையருக்கு ஆதரவாக, ரயில் சேவை நிறுத்தப்படுகிறது. மெட்ரோ சேவை நிறுத்தப்படுகிறது. அவரை மத்திய அரசு பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
அவரைத் தொடர்ந்து, நேஹா போரா பேசுகையில், "ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிரான போராட்டங்களில் செய்தி சேகரிக்கும் பத்திரிகையாளர்களை போலீசார் தடுத்து வைத்து, அவர்களின் கேமராக்களைப் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.
பத்திரிகையாளர் ஒருவர் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாக்கப்பட்டார். இதுதொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. வாக்குரிமை கேட்டு போராடும் மக்கள் மீது போலீஸ் தாக்குதல் நடத்துகிறது" என்று குற்றம்சாட்டினார்.