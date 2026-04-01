ஃபாஸ்டேக் கட்டணம் உயர்வு; சம்பளம் பிடித்தம்! ஏப்ரல் 1 முதல் மாற்றங்கள் என்னென்ன?

ஏடிஎம் மூலம் 5 முறைக்கு மேல் பயனர்கள் எடுக்கும் கட்டணத்திற்கு கூடுதலாக ரூ. 23 வசூலிக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Published : April 1, 2026 at 12:40 PM IST

புதுடெல்லி: ஃபாஸ்டேக் (Fastag) ஆண்டு பாஸுக்கான கட்டணம் உயர்வு, ரயில்வே டிக்கெட் ரத்து கட்டணத்தில் மாற்றம், புதிய வருமான வரி விதிகள் என இன்று முதல் (ஏப்ரல் 1) பல்வேறு மாற்றங்கள் இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளன.

இன்று முதல் புதிய நிதியாண்டு தொடங்கும் நிலையில், பல்வேறு மாற்றங்களும் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளன. குறிப்பாக, பான் கார்டு வாங்குவதற்கு ஆதார் மட்டுமே அவசியம் என்ற முறையில் மாற்றம், ரயில்வே டிக்கெட் ரத்து கட்டணத்தில் மாற்றம் போன்ற பல சேவைகளில் புதிய நடைமுறைகள் அமலாகின்றன.

பான் கார்டு

ஒரு பயனர், பான் அட்டை பெற விண்ணப்பிக்கும் போது, பிறந்த தேதிக்கான சான்றாக ஆதார் அட்டையை வழங்க வேண்டும். ஆனால், இன்று முதல் அந்த நடைமுறையில் மாற்றம் கொண்டு வரப்பட்டு, பிறப்புச் சான்றிதழ், 10-ஆம் வகுப்பு சான்றிதழ் அல்லது கடவுச்சீட்டு (பாஸ்போர்ட்) ஆகியவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை சான்றாக கொடுக்கலாம்.

மேலும், இன்று முதல் விண்ணப்பதாரர்களின் ஆதார் அட்டை அடிப்படையிலேயே பான் அட்டையிலும் பெயர் இடம்பெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, ஏப்ரல் 1 முதல் பான் அட்டைக்காக புதிய விண்ணப்ப படிவம் வழங்கப்படும்.

ஃபாஸ்டேக் பாஸ் கட்டணம்

தனிநபர் வாகனங்களுக்கான ஃபாஸ்டேக் ஆண்டு பாஸ் ரூ. 3,000-க்கு வழங்கப்பட்டு வந்தது. அது இன்று முதல் ரூ. 3,075 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

இந்த வருடாந்திர ஃபாஸ்டேக் பாஸை பயன்படுத்தி நாட்டிலுள்ள சுங்கச்சாவடிகளை பயனர்கள் 200 முறை கடக்க முடியும். அந்த வகையில், ஒருமுறை சுங்கச்சாவடியை கடக்க பயனர்கள் ரூ. 15-க்கு பதிலாக ரூ. 15.37 பைசா செலவிட வேண்டியிருக்கும்.

வருமான வரி சட்டம்

புதிய வருமான வரிச் சட்டம் 2025, இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது. மேலும், ஏப்ரல் 1 முதல் தணிக்கை செய்யப்படாத (Non-audit) வரி செலுத்துவோர் ஐடிஆர் 3 மற்றும் ஐடிஆர் 4 தாக்கல் செய்வதற்கான தேதி ஆகஸ்ட் 31 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

1961-ம் ஆண்டின் பழைய வருமான வரி சட்டத்தின் படி, வருமானம் ஈட்டப்பட்ட ஆண்டு மற்றும் வரி தாக்கல் செய்யப்படும் ஆண்டு என இரு ஆண்டு முறைகள் கணக்கில் கொள்ளப்பட்டது. அது தற்போது முற்றிலுமாக நீக்கப்பட்டு ‘வரி ஆண்டு’ என்ற ஒற்றை குறியீடு சொல் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும் என நிதியமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

ரயில் டிக்கெட் ரத்து கட்டணம்

ரயில் பயணச்சீட்டு (டிக்கெட்) ரத்து நடைமுறையில் இந்தியன் ரயில்வே புதிய மாற்றங்களைக் கொண்டு வந்துள்ளது. புதிய விதிகளின்படி, ரயில் புறப்பட 8 மணி நேரம் மட்டுமே இருக்கும் போது, பயணி தனது டிக்கெட்டை ரத்து செய்தால் ஒரு ரூபாய் கூட அவருக்கு திருப்பி கிடைக்காது. இந்த நடைமுறை இன்று முதல் அமல்படுத்தப்படுகிறது.

பயணிகள் 72 மணி நேரத்திற்கு முன்னரே டிக்கெட்டை ரத்து செய்யும் பயணிகளுக்கு மட்டும், சேவைக் கட்டணத்தை தவிர டிக்கெட்டின் முழுத் தொகையும் திருப்பி வழங்கப்படும் என உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 24 மணி நேரம் முதல் 72 மணி நேரத்திற்குள்ளாக ரத்து செய்யப்படும் ரயில் டிக்கெட்டுகளுக்கு டிக்கெட் கட்டணத்தில் இருந்து 25 விழுக்காடு பிடித்தம் செய்யப்பட்டு, மீதத்தொகை திருப்பித் தரப்படும் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.

ஏடிஎம் கட்டணம்

வங்கிக் கணக்குகளில் இருக்கும் பணத்தை ஏடிஎம் மூலம் எடுப்பதற்கு புதிய கட்டண முறைகள் இன்று முதல் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. பொதுவாக, தங்கள் வங்கி ஏடிஎம் கிளைகளின் மூலம், பயனர்கள் 5 முறை இலவசமாக பணத்தை எடுக்க முடியும். அதற்கு மேலாக இனி பணம் எடுத்தால் ரூ. 23 வசூலிக்கப்படும்.

அதேபோல, வங்கியில் போதுமான பணம் இல்லாமல், ஏடிஎம் கார்டு மூலம் பணம் எடுக்க முற்பட்டால், 25 ரூபாய் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் என்று பந்தன் போன்ற சில வங்கிகள் அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்கின்றன.

தொழிலாளர் சட்டம்

புதிய தொழிலாளர் சட்டம் அமல்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், அதன்படி மாத ஊதியம் பெறும் நபர்களுக்கு சம்பளத்தில் கூடுதல் பிடித்தம் செய்யப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது. பழைய முறைப்படி அல்லாமல், புதிய திருத்தத்தின் படி, ஒருவரின் சம்பளத்தின் 50 விழுக்காடு பங்கு அவரின் அடிப்படை ஊதியமாக இருப்பது அவசியம்.

இவ்வாறு மாற்றப்படும் போது, பி.எஃப். போன்ற வருங்கால வைப்பு நிதிக்கான பங்களிப்பு அதிகரிக்கப்படும். முறையே, பணிக்கொடை முறையிலும் மாற்றம் மேற்கொள்ளப்பட்டு, டிஏ (DA) பங்கு விகிதமும் அதிகரித்து வழங்கப்படும்.

