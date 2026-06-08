ETV Bharat / bharat

'ராமோஜி ராவ் புகழ் ஒருபோதும் அழியாது' - சந்திரபாபு நாயுடு புகழாரம்

ஊடக உலகின் ஜாம்பவானான ஸ்ரீராமோஜி ராவின் இரண்டாவது நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு, அவரது குடும்ப உறுப்பினர்களும், ராமோஜி குழுமத்தின் ஊழியர்களும் இன்று அஞ்சலி செலுத்தினர்.

ராமோஜி ராவின் புகைப்படத்திற்கு அஞ்சலி செலுத்திய காட்சி
ராமோஜி ராவின் புகைப்படத்திற்கு அஞ்சலி செலுத்திய காட்சி (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 8, 2026 at 2:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்து அசாதாரண உயரங்களை எட்டிய ராமோஜி ராவின் சேவைகள் என்றென்றும் நினைவு கூரத்தக்கவை என ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு புகழாரம் சூட்டினார்.

ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராமோஜி பிலிம் சிட்டி, மார்கதர்சி நிதி நிறுவனம் உள்ளிட்ட மாபெரும் சாம்ராஜ்யத்தை நிறுவி, திரையுலகம், பத்திரிகை உள்ளிட்ட துறைகளில் மிகப் பெரிய சாதனைகள் படைத்தவர் ஶ்ரீராமோஜி ராவ்.

ஆந்திரா மற்றும் தெலங்கானாவில் தனி சாம்ராஜ்யத்தை கட்டமைத்த இவர் 2024 ஆம் ஆண்டு இதே நாளில் காலமானார். இந்த நிலையில், ராமோஜி குழும நிறுவனர் ராமோஜி ராவின் 2-ஆம் ஆண்டு நினைவு தினம் இன்று (ஜூன் 8) அனுசரிக்கப்படுகிறது.

ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராமோஜி பிலிம் சிட்டியில் வைக்கப்பட்டுள்ள அவரது திருவுருவப்படத்திற்கு மலர் அஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது. இதில், ராமோஜி ராவ் குடும்ப உறுப்பினர்கள், ராமோஜி குழுமத்தின் ஊழியர்கள் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர். இந்த நினைவஞ்சலியில் ராமோஜி ராவின் சாதனைகள் உள்ளிட்டவை போற்றப்பட்டன.

ஸ்ரீராமோஜி ராவின் இரண்டாவது நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு, அவரது திருவுருவப்படத்திற்கு அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது (ETV Bharat)

இந்த நிலையில், ராமோஜி ராவ் 2-ம் ஆண்டு நினைவு நாளை முன்னிட்டு ஆந்திர மாநிலத்தின் முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு சமூக வலைதளத்தில் அஞ்சலி செலுத்தியுள்ளார். அதில், “தெலுங்கு பேசும் மக்களுக்கு பெருமை சேர்த்தவரும், ஊடகத் துறையில் ஒரு சகாப்தத்தை உருவாக்கியவரும், இலக்கியப் போராளியுமான ராமோஜி ராவ்-க்கு இரண்டாம் ஆண்டு நினைவு அஞ்சலியை செலுத்தி கொள்கிறேன்.

இதையும் படிங்க: 'ஊடக உலகின் ஒளிவிளக்கு' ராமோஜி ராவ்-க்கு புகழஞ்சலி

ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்து அசாதாரண உயரங்களுக்குச் சென்ற அவர், ஊடகத்தை மக்கள் விழிப்புணர்வுக்கான ஒரு தலமாக மாற்றினார். அவரது சேவைகள் என்றென்றும் நினைவு கூரத்தக்கவை” என புகழாரம் சூட்டினார்.

மேலும், “ராமோஜி ராவின் பண்பு, ஒழுக்கம், அர்ப்பணிப்பு, துணிச்சல், வரலாறு உள்ளிட்டவை பல தலைமுறையினருக்கு உத்வேகம் அளித்துக் கொண்டிருக்கிறது.

பத்திரிகைத் துறை என்பது வெறும் வணிகம் அல்ல... அது சமூகப் பொறுப்பு என்பதை தனது சிந்தனை மற்றும் செயல்பாடுகள் மூலம் நிரூபித்துக் காட்டியவர். தெலுங்கு மக்களுக்கு பெருமை சேர்க்கும் மிகச் சிறந்த ஊடக நிறுவனங்களை வழங்கியதன் மூலம், மக்கள் இதயங்களில் நிலைத்திருக்கும் அவரது புகழ் என்றுமே அழியாது. இந்நாளில் நாம் அனைவரும் அவரை நினைவு கூர்வோம்” என பதிவிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

RAMOJI RAO
RAMOJI RAO DEATH ANNIVERSARY
ராமோஜி ராவ்
ராமோஜி நினைவு நாள்
CHANDRABABU NAIDU ON RAMOJI RAO

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.