நேபாளத்திற்கு பயணிக்கும் மேற்கு வங்க கலைஞரின் மூங்கில் ரயில் என்ஜின்
கணேஷ் உருவாக்கி வரும் மூங்கில் ரயில் என்ஜின், அக்டோபரில் நேபாள அருங்காட்சியகத்தை சென்றடைய உள்ளது. கென்யா, நமீபியாவிலும் மூங்கில் ரயில் என்ஜின்களை காட்சிப்படுத்த அவர் திட்டமிட்டுள்ளார்.
Published : September 29, 2026 at 8:01 AM IST
சந்தன்நகர் (மேற்கு வங்கம்): மூங்கில்களைக் கொண்டு விதவிதமான ரயில் என்ஜின்களை உருவாக்கி வருகிறார் மூங்கில் கைவினக் கலைஞர் கணேஷ் பட்டாச்சார்யா.
மேற்கு வங்க மாநிலம், சந்தன் நகரில் உள்ள கர்-எர் தார் பகுதியில் வசிக்கும் இவரின் அறை முழுவதும் மூங்கில் துண்டுகள் சரியான அளவில் வெட்டி, இழைக்கப்பட்டு, வடிவமைப்புக்காக அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இவர், ஒரு அலமாரியில் வைக்க கூடிய அளவிலான மூங்கில் சிற்பத்தை உருவாக்குவதற்கு 2 மாதங்கள் வரை செலவிடுகிறார். மூங்கில் துண்டுகளை அளவெடுத்து வெட்டி, அவற்றை சீவி, ஆணி எதையும் பயன்படுத்தாமல், பசையைக் கொண்டு ஒன்றிணைத்து வடிவங்களை உருவாக்குகிறார்.
கைவினை பொருள்கள் மீதான ஆர்வம்
கணேஷுக்கு மூங்கில் கைவினைப்பொருட்கள் மீதான ஆர்வம் 22 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கியது. தொடக்கத்தில் கோப்பைகள், தட்டுகள், மலர் குவளைகள் ஆகியவற்றை செய்த இவர், பின்னர் பழமையான கார்கள், லாரிகள், டிராம்கள், பேருந்துகள் அத்துடன் இந்தியாவில் உள்ள முக்கிய இடங்களின் மாதிரிகளையும் வடிவமைத்தார். இறுதியில், ரயில் என்ஜின்களை வடிவமைப்பது அவரது பணியின் ஒரு முக்கிய பகுதியாக மாறிவிட்டது.
இவருடைய ரயில் என்ஜின்களில் ஒன்று, ஏற்கனவே டெல்லியில் உள்ள தேசிய ரயில் அருங்காட்சியகத்தில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மற்றொன்று அக்டோபர் மாதம் 11ஆம் தேதி, நேபாளத்தின் தேசிய ரயில் அருங்காட்சியகத்தில் காட்சிப்படுத்தப்பட இருப்பதாக மகிழ்ச்சி பொங்க கூறுகிறார்.
அதுமட்டுமன்றி, கென்யா, நமீபியா ஆகிய நாடுகளில் உள்ள அருங்காட்சியகங்களிலும் தனது படைப்புகளை காட்சிப்படுத்துவது குறித்து அவர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறார். இவ்விரு நாடுகளிலும் 2027க்குள் தனது படைப்புகள் இடம்பெறும் என்ற நம்பிக்கையுடன் இருப்பதாக அவர் கூறுகிறார்.
மூங்கில் தான் பிரதானம்
கணேஷ் தனது வடிவமைப்புகளுக்கு பலவேறு விதமான மூங்கில்களை அசாமில் இருந்து வரவழைத்து பயன்படுத்துகிறார். வாள், கத்தி ஆகியவற்றைக் கொண்டு மூங்கில் மரங்களை சிறு துண்டுகளாக வெட்டி, அவற்றை ரயில் என்ஜின் பாகங்களாக வடிவமைத்து, பசையைப் பயன்படுத்தி அவற்றை ஒன்றிணைக்கிறார். இவருடைய மூங்கில் சிற்பங்கள், ரயில்களோடு மட்டும் நின்றுவிடவில்லை. ஹவுரா பாலம், விக்டோரியா மெமோரியல் ஆகியவற்றின் மாதிரிகளையும் இவர் வடிவமைத்துள்ளார்.
மூங்கிலால் அவர் உருவாக்கிய WDP-4 டீசல் ரயில் என்ஜின் அவருக்கு அங்கீகாரத்தைக் கொண்டு வந்து சேர்த்துள்ளது. இந்த ரயில் என்ஜினை வடிவமைத்த பிறகு, 'இந்தியா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ்' சாதனை நிகழ்வுக்கு கடந்த ஆகஸ்ட் 10-ஆம் தேதி கணேஷ் விண்ணப்பித்தார். 18 நாட்களுக்குப் பிறகு தனக்கு வாழ்த்துச் செய்தியுடன் பதக்கமும் சான்றிதழும் வந்து சேர்ந்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.
அங்கீகாரம்
இதுகுறித்து கணேஷ் மேலும் கூறுகையில், "22 அங்குலம் நீளம், 4.5 அங்குலம் அகலம், 9 அங்குலம் உயரம் கொண்ட இந்த மூங்கில் ரயில் என்ஜினை மிகச்சிறிய WDP-4 மாதிரி என்று 'இந்தியா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ்' அங்கீகரித்துள்ளது. இது 'ஆசியா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ்'ஸிலும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. அதன்பின் கின்னஸ் உலக சாதனைக்கும் விண்ணப்பித்துள்ளேன்.
ஆங்கிலேயர் காலம் முதல் நவீன ஹைட்ரஜன் ரயில்கள் வரை 35 வகையான ரயில்களின் மாதிரிகளை உருவாக்கியுள்ளேன். அவற்றில் WAM4, WDP-4D, 677 ஆகிய பழமையான ரயில் என்ஜின்களும் அடங்கும்" என்று தெரிவித்தார். அவருடைய கணக்குப்படி பார்த்தால், அவர் சுமார் 1,500 ரயில் என்ஜின் மாதிரிகளை செய்துள்ளார்.
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டெல்லியில் உள்ள தேசிய ரயில் அருங்காட்சியகத்தில், ஒரு கல்வி சார்ந்த கண்காட்சியில் WDP-4 ரயில் என்ஜின் மாதிரி காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில் கொல்கத்தா துர்கா பூஜை பந்தல்களிலும் அவருடைய மூங்கில் சிற்பங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
உலக அரங்கில் இடம்
இதுகுறித்து ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திடம் பேசிய கணேஷ், " எனது படைப்பு, அருங்காட்சியகத்தில் இடம்பெற்ற நிகழ்வே, அதை சாதனை அமைப்புகளிடம் கொண்டு சென்று அங்கீகாரம் பெற ஊக்கம் அளித்தது. கின்னஸ் சாதனைக்கும் விண்ணப்பிப்பேன். இன்னும அதற்கான நேரம் வரவில்லை.
எனது மூங்கில் சிற்பங்களை வெளிநாடுகளுக்குக் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் இப்போதைக்கு எனது மிகப்பெரிய லட்சியமாக உள்ளது. இதுவரை 27 நாடுகளிடம் மின்னஞ்சல் மூலமாக விண்ணப்பித்துள்ளேன். அவற்றில் இதுவரை 3 நாடுகளிடம் இருந்து சாதகமான பதில்கள் கிடைத்துள்ளன" என்று தெரிவித்தார்.
கணேஷின் தற்போதைய திட்டத்தில் நேபாளம் முதலிடத்தில் உள்ளது. நமீபியா தனது ரயில் அருங்காட்சியகத்திற்காக 2027-ல் ஒரு ரயில் என்ஜினை பெற ஒப்புக்கொண்டுள்ளதாகவும், கென்யாவிற்கான பணிகளும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். ரயில் திட்டங்களுடன் சேர்ந்து, துர்கா பூஜை பந்தலுக்காக சீன கோபுரம் ஒன்றையும் அவர் உருவாக்கி வருகிறார்.
“ஒரு கலைஞனாக, பணம் சம்பாதிப்பது எனது முதன்மையான இலக்கு அல்ல. எனது கலைப்படைப்பு சர்வதேச மேடையை சென்றடைய வேண்டும் என விரும்புகிறேன். வேலையின் தரம்தான் வெற்றியைத் தரும்” என்று உற்சாகத்தோடு கூறுகிறார் கணேஷ் பட்டாச்சார்யா.