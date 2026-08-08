ஹிமாச்சல் மலைப்பாதையில் தனியார் பேருந்து தலைகுப்புற கவிழ்ந்த விபத்தில் 7 பேர் உயிரிழப்பு
இந்த பேருந்து சலூஜ் வளைவு என்ற இடத்தில் ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து, செங்குத்தான பள்ளத்தில் விழுந்து, கீழ் பகுதியில் உள்ள சாலையில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.
Published : August 8, 2026 at 4:28 PM IST
சம்பா: ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில் உள்ள சம்பா மாவட்டத்தில், இன்று அதிகாலை மலைப்பாதையில் சென்று கொண்டிருந்த தனியார் பேருந்து, பள்ளத்தில் தலைகுப்புற கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் 7 பேர் உயிரிழந்தனர்; 11 பேர் காயமடைந்தனர்.
இந்த விபத்து குறித்து போலீஸ் அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், "அந்த பேருந்து, இன்று காலை பைராகர் என்ற இடத்தில் இருந்து சம்பாவுக்கு புறப்பட்டுச் சென்று கொண்டிருந்தது. 27 கிலோ மீட்டர் தொலைவு கொண்ட அந்த மலைப்பாதை, மிகவும் குறுகியதாகவும், சாலையை ஒட்டி செங்குத்தான பள்ளமும் கொண்டதாகவும் உள்ளது. அதிக உயரத்தில் அமைந்துள்ள சச் கணவாய்க்கு செல்லும் பாதையில் இது முக்கிய பகுதியாக உள்ளது.
இந்த பேருந்து, சலூஜ் வளைவு என்ற இடத்தில் ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து, செங்குத்தான பள்ளத்தில் விழுந்து, கீழ் பகுதியில் உள்ள சாலையில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.
VIDEO | Chamba, Himachal Pradesh: At least seven people are reportedly killed and seven others injured in a bus accident near Chaluj turn on Teesa-Bairagarh road.— Press Trust of India (@PTI_News) August 8, 2026
(Source: Third Party)
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இந்த விபத்தில் ஜகதேவ், தேஷ்ராஜ், ஜகதேகி, ஹர்தேகி, நீலம், பேருந்தின் ஓட்டுநர் ரூப் சிங், நடத்துநர் தேஜ் ஆகியோர் உயிரிழந்தனர். இறந்தவர்கள் அனைவரும் சம்பா மாவட்டத்தில் உள்ள சுரா பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள்.
மேலும் கரண் சிங், சுஷ்மிதா, பானோ தேவி, தர்மோ தேவி, விஜய் குமார் மற்றும் 5 சிறுவர்கள் காயமடைந்தனர். காயமடைந்த அனைவரும் சம்பா மாவட்டத்தில் உள்ள பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களில் 6 பேர் பலத்த காயமடைந்துள்ளனர்" என்றார்.
இந்த விபத்து குறித்து, சம்பா மாவட்டத்தின் சார் ஆட்சியர் ராஜேஷ் குமார் ஜர்யால், ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு அளித்த பேட்டியில், "விபத்து நேரிட்டதும், உள்ளூர் மக்கள் உதவியுடன் மீட்பு பணிகள் நடைபெற்றன. காயமடைந்தவர்கள் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர். அவர்களுக்கு தேவையான மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன" என்று தெரிவித்தார்.
விபத்து குறித்து போலீசார் கூறுகையில், "அந்த தனியார் பேருந்து, பைராகரில் இருந்து காலை 6.30 மணிக்கு சம்பாவுக்கு புறப்பட்டுச் சென்றது. மூன்று கிலோ மீட்டர் தூரம் வரை மட்டுமே சென்ற நிலையில், சலூஜ் வளைவு என்ற இடத்தில் ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து, செங்குத்தான பள்ளத்தில் விழுந்து கீழ் பகுதியில் உள்ள சாலையில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.
தேசிய பேரிடர் மீட்பு படை, காவல் துறை, தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புத் துறை, வருவாய் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளை சேர்ந்தவர்கள், மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். அந்த பேருந்தில் மொத்தம் எத்தனை பேர் பயணம் செய்தார்கள் என்று சரியாக தெரியவில்லை. இந்த விபத்து குறித்து, வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறோம்" என்று தெரிவித்தார்.