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நிரப்பப்படாத சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி இடங்கள் தமிழகத்திற்கு ஒப்படைக்கப்படும்: உச்ச நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு உறுதி

மத்திய தொகுப்புக்கு தமிழக அரசு வழங்கிய 151 இடங்களில் சுமார் 40 இடங்கள் காலியாக உள்ளன. அந்த 40 இடங்களையும் தமிழக அரசே நிரப்பிக் கொள்ள மத்திய அரசு சம்மதித்துள்ளது.

உச்சநீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
உச்சநீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 3, 2026 at 11:49 PM IST

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புதுடெல்லி: தமிழகத்தில் நிரப்பப்படாமல் காலியாக உள்ள அனைத்து சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவ இடங்களும், தமிழக அரசிடமே திரும்ப ஒப்படைக்கப்படும் என்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு உறுதியளித்துள்ளது.

இதுதொடர்பான வழக்கு நீதிபதி பி.எஸ்.நரசிம்மா தலைமையிலான அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, தமிழ்நாடு மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கம் மூத்த வழக்கறிஞர் பி.வில்சன் ஆஜரானார். மாநில அரசு தரப்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் அபிஷேக் மனு சிங்வி ஆஜரானார். அப்போது, மூத்த வழக்கறிஞர் வில்சன் ஆஜராகி, "தமிழ்நாட்டில் தகுதி மதிப்பெண் குறைக்கப்படும் என்ற நம்பிக்கையில் பல அரசு மருத்துவர்கள் காத்திருக்கின்றனர். எனவே, பணியில் உள்ள மருத்துவர்களுக்கான காலியாக உள்ள அனைத்து சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி இடங்களையும் தமிழக அரசிடமே திரும்ப ஒப்படைக்க வேண்டும்" என்று வாதிட்டார்.

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இதனை ஏற்றுக்கொண்ட மத்திய அரசின் கூடுதல் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் ஐஸ்வர்யா பாடி, "தமிழகத்தில் காலியாக இருக்கும் மீதமுள்ள அனைத்து இடங்களையும் மாநில அரசிடமே திருப்பி ஒப்படைக்க மத்திய அரசு தயாராக உள்ளது. தகுதி மதிப்பெண்ணை எந்த அளவிற்கு குறைப்பது என்பது குறித்து இன்னும் இறுதி முடிவு எடுக்கப்படவில்லை" என்று தெரிவித்தார்.

கடந்த ஜூலை மாதம், காலியாக உள்ள இடங்களில் 50 சதவீத இடங்களை மட்டுமே மாநில அரசிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது. இதை எதிர்த்து, தமிழ்நாடு மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கம் சா்ரபில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது. அப்போது, 100 சதவீத இடங்களையும் தமிழகத்திற்கே தர வேண்டும் என மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கம் கோரிக்கை விடுத்திருந்தது. தற்போது, மத்திய தொகுப்புக்கு தமிழக அரசு வழங்கிய 151 இடங்களில் சுமார் 40 இடங்கள் காலியாக உள்ளன. தற்போது இந்த 40 இடங்களையும் தமிழக அரசே நிரப்பிக் கொள்ள மத்திய அரசு சம்மதித்துள்ளது.

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மேலும், சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி படிப்புகளில் அரசு மருத்துவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்க சட்டப்படி இடமில்லை என்ற தனது நிலைப்பாட்டில் உறுதியாக இருப்பதாக மத்திய அரசு, உச்சநீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது. இந்த நிலைப்பாட்டை தமிழக மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கமும், தமிழ்நாடு அரசும் வரவேற்றுள்ளது. மேலும், இது தொடர்பான இறுதி முடிவை வரும் செவ்வாய்க்கிழமைக்குள் எழுத்துப்பூர்வமாக நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கவுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

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