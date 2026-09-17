சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவ இடங்கள்- தகுதி மதிப்பெண்கள் 30ஆக குறைப்பு, 40 இடங்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு திரும்ப ஒப்படைப்பு
உச்சநீதிமன்றத்தின் முந்தைய உத்தரவுப்படி, தமிழ்நாட்டிற்குரிய காலியாக இருக்கும் 40 அரசு மருத்துவர்களுக்கான இடங்கள், தமிழக அரசிடமே திரும்ப ஒப்படைக்கப்படும் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.
By Sumit Saxena
Published : September 17, 2026 at 9:07 PM IST
புதுடெல்லி: சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவ படிப்புக்கான (நீட் எஸ்.எஸ்.) தகுதி மதிப்பெண்களை (பெர்சன்டைல்) 50-இல் இருந்து 30 பெர்சன்டைல் மதிப்பெண்ணாக குறைக்க முடிவு செய்திருப்பதாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. தமிழ்நாட்டுக்குரிய நிரப்பப்படாத அரசு மருத்துவர்களுக்கு உரிய 40 இடங்களை மாநில அரசிடமே ஒப்படைக்கவும் மத்திய அரசு ஒப்புக் கொண்டுள்ளது.
இதுதொடர்பான வழக்கு, உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி பி.எஸ்.நரசிம்மா தலைமையிலான அமர்வு முன்பாக இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. இதில் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் அபிஷேக் மானு சிங்வியும், தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவர்கள் சங்கம் சார்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் பி. வில்சனும் ஆஜராகினர்.
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இந்த வழக்கு தொடர்பாக, உச்சநீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு அறிக்கை தாக்கல் செய்துள்ளது. அதில், "காலியாக உள்ள சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவ இடங்களை நிரப்புவது குறித்து, தேசிய மருத்துவ ஆணையம், மருத்துவக் கலந்தாய்வுக் குழு, சுகாதாரச் சேவைகளுக்கான தலைமை இயக்குநரகம் ஆகியவற்றுடன் மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் கலந்தாலோசித்தது. அப்போது, சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி இடங்கள் காலியாக இருப்பதை தவிர்க்கவும், பயிற்சித் திறனை முழுமையாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும் சிறப்பு கலந்தாய்வுக்கான தகுதி மதிப்பெண்களை (பெர்சன்டைல்) 50-இல் இருந்து 30-ஆக குறைக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதன் மூலம் தகுதி மதிப்பெண்கள் 30க்கும் மேல் பெற்ற மாணவர்கள், சிறப்பு கலந்தாய்வில் பங்கேற்கத் தகுதி பெறுவார்கள். இதனால், மேலும் 6,000 மாணவர்கள் சிறப்பு கலந்தாய்வில் பங்கேற்கத் தகுதி பெறுவார்கள். எனவே, தற்போது காலியாக இருக்கும் 1,857 இடங்களுக்கு இதைவிட மூன்று மடங்கு அதிகமான மாணவர்கள் (சுமார் 6,000 பேர்) போட்டியில் பங்கேற்க வழிவகுக்கும்.
தமிழ்நாட்டுக்குரிய 40 இடங்கள் திரும்ப ஒப்படைப்பு
உச்ச நீதிமன்றத்தின் முந்தைய உத்தரவுப்படி, தமிழ்நாட்டிற்குரிய காலியாக இருக்கும் 40 அரசு மருத்துவர்களுக்கான இடங்கள், தமிழக அரசிடம் திரும்ப ஒப்படைக்கப்படும். அந்த இடங்களை நிரப்புவதற்கு தமிழ்நாடு அரசு ஒரு வார காலத்திற்குள் தனியாக கலந்தாய்வு நடத்திக் கொள்ளலாம். அதன் பிறகும் இடங்கள் காலியாக இருந்தால், அவை மீண்டும் மத்திய தொகுப்பிற்கு சென்றுவிடும்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் கலந்தாய்வுக்கான நிபந்தனைகளையும் மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது, அதில், "சிறப்புப் பொதுக் கலந்தாய்வு முற்றிலும் தற்போதைய விதிகளின்படியே நடத்தப்படும். ஏற்கெனவே ஏதேனும் ஒரு பிரிவில் சேர்ந்து படித்து வரும் மாணவர்களுக்கு, கல்லூரியையோ அல்லது பாடப்பிரிவையோ மாற்றிக் கொள்ளும் வாய்ப்பு வழங்கப்படாது. ஏனெனில் அதனால் மீண்டும் காலியிடம் உருவாகும்.
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முந்தைய கலந்தாய்வுகளில் எந்த இடமும் கிடைக்காத, தகுதி மதிப்பெண்கள் குறைக்கப்பட்டதால் புதிதாக தகுதி பெற்ற மாணவர்களுக்கு மட்டுமே இந்த வாய்ப்பு வழங்கப்படும்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வழக்கின் பின்னணி
தமிழ்நாட்டில் அரசுப் பணியில் உள்ள மருத்துவர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட 152 உயர் சிறப்பு மருத்துவ இடங்கள், காலாவதியாகும் முன்பே அகில இந்தியத் தொகுப்பிற்கு மாற்றப்பட்டன. இதை எதிர்த்து தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவர்கள் சங்கம் இந்த வழக்கைத் தொடர்ந்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் மாநில அரசு தனது கலந்தாய்வு செயல்முறைகளை முடித்த பிறகு, அடுத்த மூன்று வாரங்கள் கழித்து இந்த வழக்கு மீண்டும் உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வரவுள்ளது.