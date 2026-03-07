தெலங்கானாவில் ரூ.10 கோடி மதிப்பிலான போதைப்பொருள் பறிமுதல்: 5 பேர் கைது
மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரிகள், சென்னை மண்டல மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரிகள் எடுத்த அதிரடி நடவடிக்கையால் போதைப்பொருள் கடத்தல் முறியடிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : March 7, 2026 at 7:14 PM IST
தெலங்கானா: தெலங்கானாவில் போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பலைச் சேர்ந்த 5 பேர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், அவர்களிடம் இருந்து ரூ. 10 கோடி மதிப்பிலான போதைப்பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரிகளுக்கு கிடைத்த ரகசிய தகவலின் அடிப்படையில் தெலங்கானா மாநிலம் பெங்களூரு-ஹைதராபாத் நெடுஞ்சாலையில் தீவிர வாகனத் தணிக்கை நடத்தப்பட்டது.
அப்போது அவ்வழியே வந்த காரை தடுத்து நிறுத்தி, அதிகாரிகள் சோதனை செய்ததில், அதில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த 2 கிலோ போதைப்பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், இந்த போதைப்பொருட்கள் நேபாளத் தலைநகர் காத்மாண்டுவில் இருந்து உத்தரப்பிரதேசம் மாநிலம் வழியாக இந்தியாவுக்கு கடத்தப்பட்டு, பின்னர் தூத்துக்குடி வழியாக கடல்மார்க்கத்தில் இலங்கைக்கு அனுப்பத் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரிகள், சென்னை மண்டல மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கொடுத்தனர். அதன் அடிப்படையில் நடவடிக்கை மேற்கொண்ட அதிகாரிகள், தூத்துக்குடியில் சுமார் 77.60 கிலோ போதைப்பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனர். மேலும், இதுதொடர்பாக இலங்கை அகதி ஒருவர் உட்பட 3 பேரை கைது செய்தனர்.
தூத்துக்குடியில் கைது செய்யப்பட்டவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், இந்த போதைப்பொருளை இலங்கையில் உள்ள ஒரு நபரிடம் ஒப்படைக்க திட்டமிட்டிருந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, இதற்காக பயன்படுத்தப்படவிருந்த மீன்பிடி படகையும் அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். பறிமுதல் செய்யப்பட்ட போதைப்பொருட்கள் மதிப்பு ரூ. 10 கோடி என்று அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.
இந்த சர்வதேச போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பலில் தொடர்புடைய மற்றவர்களை கண்டறிய அதிகாரிகள் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.