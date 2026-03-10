வணிக சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டை ஆராய 3 பேர் கொண்ட குழுவை அமைத்தது மத்திய அரசு
சிலிண்டர் பதுக்கலை தவிர்க்க சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் பதிவு செய்வதற்கு 25 நாட்கள் இடைவெளியை பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது.
Published : March 10, 2026 at 6:37 PM IST
புதுடெல்லி: வளைகுடா நாடுகளில் நிலவி வரும் போர் பதற்றம் காரணமாக இந்தியாவில் ஏற்பட்டுள்ள சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு குறித்து ஆய்வு செய்ய மத்திய அமைச்சகம் மூன்று பேர் கொண்ட உயர்நிலை குழுவை அமைத்துள்ளது
மத்திய கிழக்கில் போர் காரணமாக இந்தியாவில் வணிக சிலிண்டர்கள் விநியோகத்தில் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் மத்திய அரசு வீடுகளுக்கு விநியோகம் செய்யப்படும் கேஸ் சிலிண்டர்களுக்கு முன்னுரிமை அளித்து வருகிறது. இது வணிக சிலிண்டர்களை நம்பியுள்ள ஹோட்டல்கள் மற்றும் உணவகங்களுக்கு நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
In light of current geopolitical disruptions to fuel supply and constraints on supply of LPG, Ministry has issued orders to oil refineries for higher LPG production and using such extra production for domestic LPG use.— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) March 9, 2026
The ministry has prioritised domestic LPG supply to…
இதனைத்தொடர்ந்து சிலிண்டர் விநியோக பிரச்சனையை ஆராய பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம் மூன்று பேர் கொண்ட குழுவை அமைத்துள்ளது. இதுகுறித்து பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம் சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “எரிபொருள் விநியோகத்தில் நிலவும் புவிசார் அரசியல் இடையூறுகள் மற்றும் கியாஸ் விநியோகத்தில் உள்ள தடைகள் ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு, எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் எல்பிஜி உற்பத்தியை அதிகரிக்கவும், அதன் கூடுதல் உற்பத்தியை உள்நாட்டு எல்பிஜி பயன்பாட்டிற்கு உபயோகப்படுத்தவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
வீடுகளுக்கான கியாஸ் விநியோகத்திற்கு மத்திய அரசு முன்னுரிமை அளித்துள்ளது. மேலும் சிலிண்டர் பதுக்கலை தவிர்க்க கியாஸ் பதிவு செய்வதற்கு 25 நாட்கள் இடைவெளி என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மருத்துவமனை மற்றும் கல்வி நிறுவனங்கள் போன்ற அத்தியாவசிய துறைகளுக்கு இறக்குமதி செய்யப்படும் எல்பிஜிக்கள் விநியோகம் செய்யப்படுகின்றன. பிற உள்நாட்டு துறைகளுக்கு எல்பிஜி தட்டுப்பாடு குறித்து ஆய்வு செய்ய மூன்று பேர் கொண்ட குழுவை மத்திய அரசு அமைத்துள்ளது” என்று தெரிவித்துள்ளது.
As per news articles, the Government has clarified that there is no ban on supply of commercial LPG cylinders for the restaurant industry. However, the ground situation is different, with suppliers expressing inability to supply the same.— NRAI (@NRAI_India) March 9, 2026
This is severely impacting the…
முன்னதாக சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு குறித்து இந்திய தேசிய உணவக சங்கம் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், ”ஊடக செய்திகளின்படி உணவகத் துறைக்கு வணிக ரீதியான எல்பிஜி சிலிண்டர்களை வழங்குவதில் எந்த தடையும் இல்லை என மத்திய அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. ஆனால் கள நிலவரப்படி, சிலிண்டர் விநியோகஸ்தர்கள் தங்கள் இயலாமையை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். இது உணவகத் துறையையும், மக்களுக்கான அத்தியாவசிய சேவையான உணவு விநியோகத்தையும் கடுமையாக பாதிக்கிறது” என தெரிவித்துள்ளது.
|இதையும் படிங்க: வணிக சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு: ஈரோட்டில் 4 ஆயிரம் ஓட்டல் ஊழியர்கள் வேலையிழக்கும் அபாயம்
இந்நிலையில் பெங்களூரு ஹோட்டல்கள் சங்கம் வெளியிட்ட அறிக்கையில், வணிக சிளிண்டர் தட்டுப்பாட்டால் உணவக செயல்பாடுகள் இன்று (மார்ச் 10) பெருமளவு பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அதன் காரணமாக பெங்களூருவில் உணவகங்கள் மூடப்படும் என தெரிவித்திருந்தது.
In view of the unavoidable situation arising globally, we humbly submit that the industry may be able to manage with up to 25% curtailment in PNG supply. However, a 100% curtailment or complete stoppage would make it practically impossible for establishments to operate. We… pic.twitter.com/jd6bpHnWi0— IANS (@ians_india) March 10, 2026
இதேபோல் சென்னையிலும் வணிக சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டால் உணவகங்கள் மூடும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு மேலும் அதிகரித்தால் சில நாட்களுக்குள் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் உணவகங்கள் மூடப்படும் என்று உணவக சங்கங்கள் எச்சரித்துள்ளன.