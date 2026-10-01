வாரத்தில் 5 நாள்கள் மட்டும் தான் வங்கிகள் இயங்குமா?
வங்கி ஊழியர்களுக்கு வாரத்தில் 2 நாள்கள் விடுமுறை என்ற செய்தியை மத்திய அரசு நிராகரித்துள்ளது.
Published : October 1, 2026 at 12:47 PM IST|
Updated : October 1, 2026 at 1:29 PM IST
புது டெல்லி: வாரத்தில் 5 நாள்கள் மட்டுமே இனி வங்கிகள் இயங்கும் என மத்திய நிதி அமைச்சகம் அறிவிப்பு வெளியிட்டதாக பரவும் சுற்றறிக்கை போலியானது என இந்திய அரசின் பத்திரிகை தகவல் பணியகம் தெரிவித்திருக்கிறது.
சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை அறிவித்து, வாரத்திற்கு 5 நாட்கள் மட்டுமே வேலை நாட்களாக அமல்படுத்த வேண்டுமென்ற பிரதான கோரிக்கையை வலியுறுத்தி நாடு முழுவதும் வங்கி சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு (UFBU) தொடர் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வந்தன.
தொடர் போராட்டம்
இதன் தொடர்ச்சியாக, செப்டம்பர் 28 முதல் 30ஆம் தேதி வரை தொடர் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட போவதாகவும் அறிவித்தது. மாத இறுதி நாட்களில் நடைபெறவிருந்த வேலை நிறுத்த போராட்டத்தால் வங்கி சேவைகள் நேரடியாக முடங்கும் அபாயம் ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து கடந்த சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் (செப் 26, 27) வங்கிகள் முழு நேரமாக செயல்பட்டன.
திங்கட்கிழமை போராட்டம் தொடங்கவிருந்த நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு இந்திய வங்கிகள் சங்கத்துடன் வங்கி தொழிற்சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாகவும், அதில் சுமுக முடிவு எட்டப்பட்டதால் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தை வாபஸ் பெறுவதாகவும் AIBEA தெரிவித்தது. இதனால் போராட்டமானது தற்காலிகமாக ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
அதற்கு முன்னதாக, இந்திய வங்கிகள் சங்கத்துடன் மத்திய அரசு பேச்சுவார்த்தை நடத்தியபோது அவர்களுடைய கோரிக்கைக்கு சம்மதம் தெரிவிக்கப்பட்டதுடன், செப்டம்பர் 22ஆம் தேதி தொழிலாளர் துறை முதன்மை ஆணையருடன் ஆலோசனையும் நடத்தப்பட்டது. எனினும் இந்த கோரிக்கையை நிறைவேற்ற நீண்ட காலமாகும் என அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம்
இந்நிலையில் தான் வாரத்துக்கு 5 நாட்கள் மட்டுமே வங்கிகள் செயல்பட வேண்டும் என்ற வங்கி ஊழியர்களின் கோரிக்கைக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்திருப்பதாக இன்று செய்திகள் வெளியாகின. ஆனால்ம் இந்த தகவலானது உண்மைக்கு புறம்பானது என்றும், மத்திய அரசு இதுபோன்ற அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எதையும் வெளியிடவில்லை என்றும் இந்திய அரசின் பத்திரிகை தகவல் பணியகம் (PIB) தெரிவித்திருக்கிறது.
PIB-இன் எக்ஸ் தள பக்கத்தில், “எஸ்பிஐ (SBI) உள்ளிட்ட அனைத்து பொதுத்துறை வங்கிகளுக்கும் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் பொது விடுமுறை அளிக்கப்படும் என மத்திய நிதி அமைச்சகம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளதாக சமூக ஊடகங்களில் ஓர் அறிக்கை பரவி வருகிறது. ஆனால் அது போலியானது. அதுபோன்ற எந்த அறிவிப்பும் மத்திய நிதி அமைச்சகத்தால் வெளியிடப்படவில்லை” என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.