மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு நம் அனைவரின் கூட்டுப்பொறுப்பு; பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரை

இந்திய அணுசக்தி விஞ்ஞானிகள் படைத்த சாதனையின் மூலம் இந்தியாவிற்கு பெருமை சேர்க்கப்பட்டுள்ளது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறிப்பிட்டார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 26, 2026 at 7:47 PM IST

புதுடெல்லி: நாட்டின் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு என்பது அரசாங்கத்தின் பணி மட்டுமல்ல; அது நம் அனைவரின் கூட்டுப்பொறுப்பாகும் என்று 'மன் கி பாத்' உரையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தினார்.

'மன் கி பாத்' என்ற மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியின் மூலம் மாதந்தோறும் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் நாட்டு மக்களிடையே பிரதமர் நரேந்திர மோடி, வானொலி வாயிலாக உரையாற்றி வருகிறார். 133-வது மாதமாக இன்று காலை 11.00 மணிக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரையாற்றினார்.

அப்போது அவர், "மக்களுக்கு புத்த பூர்ணிமா தின வாழ்த்துக்கள். பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்த விடுமுறை தினங்களை முழுமையாக அனைத்து மாணவர்களும், பள்ளிக் குழந்தைகளும் நன்றாக கொண்டாட வேண்டும். அதேசமயம் புதிதாக ஒன்றைக் கற்றுக்கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும்" என்று அறிவுறுத்தினார்.

மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு குறித்து பேசிய அவர், "நாட்டின் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு என்பது அரசாங்கத்தின் பணி மட்டுமல்ல; அது நம் அனைவரின் கூட்டுப்பொறுப்பாகும்.

மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பில் உங்கள் (நாட்டு மக்கள்) பங்களிப்பு மிகவும் முக்கியமானது. நீங்கள் வழங்கும் தகவல்கள் பாதுகாப்பாகவும், ரகசியமாகவும் வைக்கப்படும். தகவல்கள் வலுவான டிஜிட்டல் கட்டமைப்புடன் பாதுகாக்கப்படுகிறது. நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து இந்த பணியில் பங்கேற்போம். 2027 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பை வெற்றி பெற செய்வோம்" என்றார்.

அணுசக்தி ஆய்வு குறித்து குறிப்பிட்டு பேசிய பிரதமர், "சில நாட்களுக்கு முன்பு நமது அணுசக்தி விஞ்ஞானிகள் செய்த மாபெரும் சாதனையின் மூலம் இந்தியாவிற்கு பெருமைச் சேர்த்துள்ளனர். தமிழ்நாட்டின் கல்பாக்கத்தில் உள்ள ஃபாஸ்ட் ப்ரீடர் அணு உலை (Fast Breeder Reactor), நிலைமாறு நிலையை எட்டியுள்ளது. ஒரு அணு உலை முதன்முறையாக தனக்கு தானே இயங்கக்கூடிய அணுக்கருத் தொடர்வினையை வெற்றிகரமாக அடையும் கட்டத்தையே நிலைமாறு நிலை என்று கூறுகின்றோம். இது அணு உலை முழுமையான செயல்பாட்டு நிலைக்குள் நுழைவதைக் குறிக்கிறது.

இதையும் படிங்க: அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலின் பிரம்மாண்ட பங்களா? - பாஜகவின் குற்றச்சாட்டும் - ஆம் ஆத்மி கட்சியின் மறுப்பும்

இந்தியாவின் அணுசக்தி பயணத்தில் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க மைல்கல் இது. இந்த அணு உலை முற்றிலும் உள்நாட்டு தொழில்நுட்பத்தைக் கொண்டு கட்டப்பட்டுள்ளது என்பது தான் இதில் உள்ள முக்கிய விஷயம். இந்தியாவின் அணுசக்தி திட்டத்திற்கு தங்களது விலைமதிப்பற்ற பங்களிப்பைத் தந்த அனைவருக்கும் வாழ்த்துத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்று கூறியுள்ளார்.

வரும் மே 1-ம் தேதி இந்தியாவில் புத்த பூர்ணிமா கொண்டாடப்படவுள்ள நிலையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, முன்கூட்டியே நாட்டு மக்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

