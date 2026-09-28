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சிபிஎஸ்இ மும்மொழிக் கொள்கை: 6-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இந்த ஆண்டு தளர்வு அளிக்க உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு

6-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இந்த ஒரு ஆண்டு சலுகை வழங்கிவிட்டு, பள்ளிகள் முழுமையாகத் தயாரான பிறகு 2027 கல்வியாண்டில் இருந்து இதனை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்தலாம் என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.

உச்சநீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
உச்சநீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2026 at 6:12 PM IST

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புதுடெல்லி: மும்மொழிக் கொள்கையின் கீழ் மூன்றாவது மொழிக்கு 6ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கும் விலக்கு அளிக்குமாறு மத்திய அரசு மற்றும் சிபிஎஸ்இ நிர்வாகத்திற்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

மத்திய அரசின் புதிய கல்விக் கொள்கை-2020யின்படி, சிபிஎஸ்இ மாணவர்கள் 3 மொழிப் பாடங்களை படிக்க வேண்டும். அவற்றில் இரண்டு இந்திய மொழிகள் கட்டாயம் இடம்பெற வேண்டும். இந்திய மொழிகள் பட்டியலில் ஆங்கிலம், ஜெர்னி ஆகியவை வராது.

இந்நிலையில், நடுவில் மொழிப் பாடங்களை மாற்றுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பெற்றோர் சார்பில், உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இந்த மனுக்களை உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், நீதிபதிகள் ஜாய்மல்யா பக்சி, வி.மோகனா ஆகியோரைக் கொண்ட அமர்வு விசாரித்து வருகிறது.

இந்த வழக்கு கடந்த ஜூன் 29ஆம் தேதி விசாரணைக்கு வந்தபோது, தற்போது 7,8,9 ஆகிய வகுப்புகளில் படிக்கும் சிபிஎஸ்இ மாணவர்கள் 10ஆம் வகுப்புக்கு செல்லும்போது மூன்றாவது மொழியை பொதுத் தேர்வு எழுத தேவையில்லை என்று தெரிவித்தது.

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மேலும் இந்த வழக்கு செப்டம்பர் 17ஆம் தேதி விசாரணைக்கு வந்தபோது, 6-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மும்மொழி பாடத்திட்டத்தை அடுத்த கல்வியாண்டில் இருந்து (2027) அமல்படுத்துவது குறித்து பரிசீலிக்குமாறு சிபிஎஸ்இக்கு மத்திய அரசு அறிவுறித்தி இருந்தது.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, ஏற்கனவே 7, 8 மற்றும் 9-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அதே தளர்வை, இந்த ஆண்டு 6-ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்களுக்கும் நீட்டிக்க வேண்டும் என தலைமை நீதிபதி சூர்யா காந்த் தலைமையிலான அமர்வு அறிவுறுத்தியது.

அப்போது, மத்திய அரசு மற்றும் சிபிஎஸ்இ தரப்பில் ஆஜரான சொலிசிட்டர் ஜெனரல் துஷார் மேத்தா, கூடுதல் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் ஐஸ்வர்யா பாடி ஆகியோர், 99 சதவீத சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளில் தேவையான வசதிகள் தயார் நிலையில் உள்ளன; 1.2 சதவீத பள்ளிகள் மட்டுமே இன்னும் தயார் ஆகவில்லை. எனவே இந்த ஆண்டு விலக்கு அளிக்க முடியாது" என்று தெரிவித்தனர்.

இருப்பினும், 6-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இந்த ஒரு ஆண்டு சலுகை வழங்கிவிட்டு, பள்ளிகள் முழுமையாகத் தயாரான பிறகு 2027 கல்வியாண்டில் இருந்து இதனை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்தலாம் என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.

இந்த வழக்கு குறித்து சிபிஎஸ்இ 4 வாரங்களுக்குள் பதிலளிக்க வேண்டும் என்றும், வழக்கு விசாரணை 6 வாரங்களுக்குப் தள்ளி வைக்கப்படுவதாகவும் உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

TAGGED:

சிபிஎஸ்இ
மும்மொழிக் கொள்கை
SUPREME COURT
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