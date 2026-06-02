ETV Bharat / bharat

விடைத்தாள் ஆன்லைன் மதிப்பீட்டில் குளறுபடி; சிபிஎஸ்இ தலைவர், செயலாளர் மாற்றம்

சிபிஎஸ்இ விடைத்தாள்களை மதிப்பிடுவதில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஓஎஸ்எம் சேவை குறித்து ஆய்வு செய்ய எஸ்.ராதா சௌஹான் தலைமையில் ஒரு நபர் குழுவையும் மத்திய அரசு நியமித்துள்ளது.

சிபிஎஸ்இ - பிரதிநிதித்துவ படம்
சிபிஎஸ்இ - பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 2, 2026 at 10:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

புது டெல்லி: சிபிஎஸ்இ 12ஆம் வகுப்பு விடைத்தாள்களை ஓஎஸ்எம் முறையில் திருத்தம் செய்ததில் ஏற்பட்டுள்ள குளறுபடி காரணமாக, சிபிஎஸ்இ தலைவர் ராகுல் சிங் மற்றும் செயலாளர் ஹிமான்ஷு குப்தா ஆகிய இருவரையும் மத்திய அரசு அதிரடியாக இடமாற்றம் செய்துள்ளது.

சிபிஎஸ்இ பாடத் திட்டத்தின் கீழ் 12-ஆம் வகுப்பு தேர்வு எழுதிய மாணவர்களின் விடைத்தாள்கள் இந்த ஆண்டு ஓஎஸ்எம் எனப்படும் 'ஆன் ஸ்கிரீன் மார்க்கிங்' முறையில் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டன. மாணவர்களின் விடைத்தாள்கள் ஸ்கேன் செய்யப்பட்டு, அந்த நகல்கள் ஆன்ஸ்கிரீனில் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டன. ஆனால், தேர்வு முடிவுகள் வெளியான பிறகு, சில மாணவர்கள், ஓஎஸ்எம் முறையில் மதிப்பீடு செய்ததால் தங்கள் மதிப்பெண் குறைந்துவிட்டதாக முறையிட்டனர். அவர்களுக்கு விடைத்தாள்களின் நகல்கள் வழங்கப்பட்டபோது, அவை தங்கள் விடைத்தாள்கள் இல்லை என சில மாணவர்கள் கவலை தெரிவித்தனர்.

இதையும் படிங்க.. ஜல் ஜீவன் மிஷன் 2.0 - தமிழ்நாடு அரசு, மத்திய அரசு இடையே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்து

குறிப்பாக, விடைத்தாள்களின் சில பக்கங்கள் விடுபட்டிருப்பதாகவும், விடைத்தாள்கள் சரியாக ஸ்கேன் செய்யப்படமால் மங்கலாக இருப்பதாகவும் நாடு முழுவதும் இருந்து மாணவர்களும் பெற்றோரும் கவலை தெரிவித்தனர். இதையடுத்து, அந்த விடைத்தாள்களை மதிப்பீடு செய்த தனியார் நிறுவனத்தின் மீதும் புகார்கள் எழுந்தன.

குறிப்பாக, விடைத்தாள்கள் திருத்துவதில் இருந்த வெளிப்படைத்தன்மை, சைபர் பாதுகாப்பு குறித்து பெற்றோர் கவலை தெரிவித்த நிலையில், மத்திய அரசு மீது மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி உள்ளிட்டோரும் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்தனர்.

விடைத்தாள் திருத்தும் பணி ஒப்பந்தத்தை பெற்ற தனியார் நிறுவனம், ஏற்கெனவே கடந்த 2019ஆம் ஆண்டிலும் சர்ச்சையில் சிக்கியதாக ராகுல் காந்தி குற்றம்சாட்டியிருந்தார். இருப்பினும், அந்த தனியார் நிறுவனத்தின் கடந்த கால வரலாற்றை ஆய்வு செய்யாமல் மத்திய அரசு அலட்சியமாக இருந்துவிட்டது என்றும், நடந்த தவறுக்கு சிபிஎஸ்இ பொறுப்பேற்று பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்களுக்கு நீதி வழங்க வேண்டும் என்றும் ராகுல் காந்தி வலியுறுத்தி இருந்தார்.

இதையடுத்து, சிபிஎஸ்இ தலைவர் ராகுல் சிங், செயலாளர் ஹிமான்ஷு குப்தா ஆகிய இருவரையும் மத்திய அரசு இன்று பணியிடமாற்றம் செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

மேலும், சிபிஎஸ்இ-யின் புதிய தலைவராக பிரசாந்த் சீதாராம் லோகாந்தேவை மத்திய அரசு நியமித்துள்ளது. இவர், மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் கூடுதல் செயலாளராக பதவி வகித்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க.. டெல்லி புறப்பட்ட நயினார் நாகேந்திரன்; அண்ணாமலைக்காக பாஜக மாநிலத் தலைவர் பதவி பறிக்கப்படுகிறதா?

அதைத் தொடர்ந்து, சிபிஎஸ்இ விடைத்தாள்களை மதிப்பிடுவதில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஓஎஸ்எம் சேவை குறித்து ஆய்வு செய்ய எஸ்.ராதா சௌஹான் தலைமையில் ஒரு நபர் குழுவையும் மத்திய தலைமைச் செயலகம் நியமித்துள்ளது. இந்த குழு ஆய்வு செய்து ஒரு மாதத்தில் தனது ஆய்வறிக்கையை மத்திய பணியாளர், பயிற்சித் துறையிடம் சமர்ப்பிக்கும்.

TAGGED:

RAHUL GANDHI
DEPARTMENT OF HOME
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
CBSE CHAIRMAN
CBSE CHAIRMAN SECRETARY TRANSFERRED

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.