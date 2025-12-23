அதிகரிக்கும் மோசடிகள்: பொதுத்துறை வங்கி அதிகாரிகளுடன் சிபிஐ முக்கிய ஆலோசனை
ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் வங்கி மோசடி வழக்குகள் தொடர்பான தகவல்களையும், நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளின் நிலை மற்றும் சிக்கல்கள் குறித்த விவரங்களை பரிமாறிக் கொண்டதாக சிபிஐ தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : December 23, 2025 at 4:24 PM IST
சென்னை: வங்கி மோசடிகள் தொடர்பாக நிதித்துறை மற்றும் பொதுத்துறை வங்கிகளின் அதிகாரிகளுடன் சிபிஐ அதிகாரிகள் இன்று ஆலோசனை நடத்தினர்.
இந்தியாவில் நாளுக்கு நாள் ‘சைபர் குற்றங்கள்’ அதிகரித்து வருகின்றன. இந்த நிலையில், சைபர் குற்றவாளிகளால் மோசடி பணத்தை சட்ட விரோதமாக பணமாக்க பயன்படுத்தப்படும் 'பினாமி வங்கிக் கணக்கு'களை (Mule Accounts) கட்டுப்படுத்துவதற்கான உத்திகள் மற்றும் வங்கி மோசடி விசாரணைகள் போன்ற பிரச்சனைகள் குறித்து இன்று (டிச.23) நிதி அமைச்சகம் மற்றும் பொதுத்துறை வங்கிகளின் அதிகாரிகளுடன் சிபிஐ அதிகாரிகள் ஆலோசனை நடத்தினர்.
சென்னையில் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், சிபிஐயின் வங்கி பாதுகாப்பு மற்றும் மோசடி பிரிவு உயரதிகாரிகள், பொதுத்துறை வங்கிகளின் தலைமை கண்காணிப்பு அதிகாரிகள் மற்றும் நிதி அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள நிதிச்சேவைகள் துறையின் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.
இந்த கூட்டத்தில், சிபிஐ தற்போது கையாண்டு வரும் வங்கி மோசடி வழக்கு விசாரணைகள் மற்றும் நிலுவையில் உள்ள விஷயங்கள் குறித்தும், இந்த வழக்குகளில் துறைசார்ந்த ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துவது மற்றும் விசாரணைகளை தீவிரப்படுத்துவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது. அப்போது, வங்கி மோசடி வழக்குகள் தொடர்பான தகவல்களையும், நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளின் நிலை மற்றும் சிக்கல்கள் குறித்தும் தகவல்களை பரிமாறிக் கொண்டதாக சிபிஐ தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து சிபிஐ வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ‘ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ், முந்தைய ஒப்புதல்களைப் பெறுவது மற்றும் வழக்கு தொடர தடையாக உள்ள விஷயங்களில் நடைமுறைகளை நெறிப்படுத்துதல் மற்றும் முன்கூட்டியே ஒத்துழைப்பை உறுதி செய்வதற்கு மேலும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. அதுமட்டுமின்றி, சைபர் மோசடிகளில் பயன்படுத்தப்படும் ’மியூல்’ வங்கிக் கணக்குகள் தொடர்பான சிக்கல்கள் மற்றும் அவற்றை கட்டுப்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகள் குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது’ என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து சிபிஐ செய்தித் தொடர்பாளர் கூறுகையில், “சிபிஐ மற்றும் பொதுத்துறை வங்கிகளுக்கு இடையே இருந்த சில சிக்கல்கள், இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக தீர்க்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, விசாரணைகளை தீவிரப்படுத்துவது, நிலுவையில் உள்ள சிக்கல்களை தீர்ப்பது, விசாரணைகளை சரியான நேரத்தில் முடிப்பதை உறுதி செய்வது, நிறுவனம் ரீதியான ஒருங்கிணைப்பைத் தொடர்வது உள்ளிட்டவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டது. நடைமுறையை தாண்டி சிக்கல்களை சமாளிக்கவும், நிறுவனத்தின் ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்தவும் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டது” என்றார்.
கடந்த 2024-ல் சைபர் குற்றவாளிகளால் மக்கள் ரூ.22,845.73 கோடிக்கு மேல் பணத்தை இழந்துள்ளனர். இது முந்தைய ஆண்டை ஒப்பிடுகையில் 206% அதிகம் ஆகும். அரசின் தரவுகளின்படி, ஏஜென்சி நிறுவனங்கள் 24 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட முதல் நிலை பினாமி கணக்குகளை அடையாளம் கண்டுள்ளது.
குறிப்பாக, ஒரு வழக்கில் 700-க்கும் மேற்பட்ட கிளைகளில் இருந்த 8.50 லட்சம் போலி (மியூல்) வங்கிக் கணக்குகளையும் சிபிஐ வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டு வந்துள்ளது. டிஜிட்டல் திருட்டு, ஆள்மாறாட்டம், மோசடி முதலீடுகள் மற்றும் யுபிஐ அடிப்படையிலான மோசடிகள் உள்ளிட்டவற்றிலிருந்து கிடைக்கும் வருமானத்தை, சட்டவிரோதமாகப் பணமாக்குவதற்கு சைபர் குற்றவாளிகளால் அவை பயன்படுத்தப்பட்டன.
போலியான அடையாள ஆவணங்களை கொண்டு உருவாக்கப்படும் இந்த போலி கணக்குகள், எந்தவித சந்தேகமும் இல்லாமல் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களிடம் இருந்து நிதியை மோசடி செய்யும் ஒரு யுக்தியாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஒரு தனிநபரின் பெயரில் திறக்கப்படும் இந்த வங்கிக் கணக்கு, கருப்புப் பணத்தை வெள்ளையாக மாற்ற பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த மோசடி சம்பந்தப்பட்ட நபருக்கு தெரிந்திருக்கலாம் அல்லது தெரியாமலும் இருக்கலாம்.