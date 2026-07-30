தமிழகத்திற்கு காவிரியில் தண்ணீர் திறந்தே ஆகணும் - கர்நாடகாவுக்கு காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் உத்தரவு
அடுத்தகட்ட சட்டப் போராட்டங்கள் குறித்து விவாதிக்க ஆகஸ்ட் 2-ஆம் தேதி பெங்களூருவில் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்திற்கு கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமார் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
Published : July 30, 2026 at 9:01 PM IST
புது டெல்லி: தமிழகத்திற்கு காவிரியில் வினாடிக்கு 3,500 கன அடி வீதம் அடுத்த 15 நாட்களுக்குத் தண்ணீர் திறந்துவிட வேண்டும் என்று கர்நாடக அரசுக்கு காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் (CWMA) அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. இதன் மூலம் தமிழகத்திற்கு மொத்தம் 4 டி.எம்.சி. தண்ணீர் கிடைக்க வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
காவிரி நீர் ஒழுங்காற்று குழு கூட்டம், டெல்லியில் ஜூலை 28ஆம் தேதி நடைபெற்றது. அதில், தமிழகத்தின் தண்ணீர் தேவையைக் கருத்தில் கொண்டு, ஜூலை 29 முதல் அடுத்த 15 நாட்களுக்கு வினாடிக்கு 3,500 கன அடி வீதம் காவிரியில் தண்ணீர் திறக்க கர்நாடக அரசுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டது.
ஆனால், தங்கள் மாநிலத்தில் போதிய மழையில்லை என்றும், அணைகளில் நீர் இருப்பு குறைவாக உள்ளதால் குடிநீர்த் தேவைக்கே தண்ணீர் பற்றாக்குறை நிலவுவதாகவும் கூறி கர்நாடக அரசு, அந்த பரிந்துரையை நிராகரித்து விட்டது. மேலும், அந்த பரிந்துரையை எதிர்த்து, காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தில் கர்நாடகா அரசு அவசரமாக மேல்முறையீடு செய்தது.
ஆணையத்தின் அதிரடித் தீர்ப்பு
இந்நிலையில், காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் கூட்டம், ஆணையத்தின் லைவர் எஸ். கே. ஹல்தார் தலைமையில் டெல்லியில் இன்று நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் தமிழகத்தின் சார்பில் நீர்வளத் துறை முதன்மைச் செயலர் சத்யப்ரதா சாஹு மற்றும் அதிகாரிகள் காணொலி வாயிலாகப் பங்கேற்று, உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பின்படி தமிழகத்திற்குரிய தண்ணீரைப் பெற்றுத்தரக் கடுமையான வாதங்களை முன்வைத்தனர்.
இரு மாநில வாதங்களையும் பரிசீலித்த ஆணையம், கர்நாடகாவின் கோரிக்கையை நிராகரித்தது. மேலும், காவிரி ஒழுங்காற்று குழுவின் பரிந்துரையை ஏற்று, ஜூலை 29 முதல் முன் தேதியிட்டு அடுத்த 15 நாட்களுக்குத் தினமும் 3,500 கன அடி தண்ணீரை கர்நாடகா உடனடியாகத் திறக்க வேண்டும் என இறுதி உத்தரவு பிறப்பித்தது.
காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் இந்த உத்தரவு, டெல்டா பகுதி விவசாயிகளுக்கு ஓரளவிற்கு நம்பிக்கையை அளித்துள்ளது. இருப்பினும், தமிழக அரசு ஒரு நாளைக்கு 7,000 கன அடி தண்ணீர் வீதம் மொத்தம் 9 டிஎம்சி கோரியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் இந்த உத்தரவு, கர்நாடக அரசுக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இத்தீர்ப்பை எதிர்த்து கர்நாடகா உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கர்நாடகாவில் ஆக.2இல் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம்
கர்நாடக நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ராமலிங்க ரெட்டி, முதலமைச்சர் டி.கே.சிவகுமார் ஆகியோர், தங்களின் அடுத்தகட்ட சட்டப் போராட்டங்கள் குறித்து விவாதிக்க ஆகஸ்ட் 2-ஆம் தேதி பெங்களூருவில் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தைக் கூட்டியுள்ளனர்.
இதுகுறித்து, டெல்லியில் உள்ள கர்நாடகபவனில் செய்தியாளர்களிடம் கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமார் கூறுகையில், "காவிரி நீர் விவகாரம் தொடர்பாக விவாதிக்க, பெங்களூரில் உள்ள எனது இல்லத்தில் வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. இதுதொடர்பாக, மத்திய அமைச்சர்கள் பிரகலாத் ஜோஷி, வி.சோமண்ணா, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஜகதீஷ் ஷெட்டர், பசவராஜ் பொம்மை ஆகியோருடன் பேசியிருக்கிறேன். மாநில நலனை காக்க அவர்கள் முயற்சி மேற்கொண்டு வருகிறார்கள்" என்று தெரிவித்தார்.