வினாடிக்கு 9,000 கன அடி நீர் திறக்க கர்நாடகாவுக்கு காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் உத்தரவு
கர்நாடக அரசுக்கு காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் நீர் திறப்பது தொடர்பாக எந்த உத்தரவை பிறப்பித்தாலும், நீர் இல்லை எனக்கூறி உத்தரவை செயல்படுத்துவதை தொடர்ந்து தவிர்த்து வருகிறது.
Published : August 25, 2026 at 10:11 PM IST
புது டெல்லி: அடுத்த 15 நாட்களுக்குத் தமிழகத்திற்கு 9,000 கன அடி நீரைத் திறக்க வேண்டும் என கர்நாடகாவுக்கு காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கர்நாடகம், தமிழ்நாடு, புதுவை, கேரளா உள்ளிட்ட நான்கு மாநிலங்கள் காவிரி நீரைப் பகிர்ந்துகொள்வதற்காக உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின்படி காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது. இந்த ஆணையம் ஒவ்வொரு மாதமும் கூடி நீர் திறப்பது தொடர்பாக மாநிலங்களுக்கு உத்தரவிடும்.
அந்த வகையில் தமிழகத்திற்கு காவிரியில் இருந்து தினமும் வினாடிக்கு 3,500 கன அடி வீதம் 15 நாட்களுக்கு தண்ணீரை திறந்து விடுமாறு, கடந்த மாதம் காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் கர்நாடக அரசுக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது. இந்த உத்தரவை கர்நாடக அரசு செயல்படுத்த தவறியதுடன், கர்நாடக அணைகளில் போதிய நீர் இல்லை என்றும் தெரிவித்தது.
கர்நாடக அரசின் இந்த முடிவை எதிர்த்து தமிழக அரசு மற்றும் திமுக சார்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் புதிதாக வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், "காவிரியில் விகிதாச்சார அடிப்படையில் நீர் திறப்பது தொடர்பாக காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்திடம் முறையிடுங்கள்" என தமிழக அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியது.
இந்த நிலையில், காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் 54வது கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இதில் நான்கு மாநிலங்களை சேர்ந்த பிரதிநிதிகள் கலந்துகொண்டனர். காவிரியில் இருந்து தமிழகத்துக்கு தண்ணீர் திறந்துவிடுவது தொடர்பான கோரிக்கையை தமிழக அதிகாரிகள் முன்வைத்தனர்.
தொடர்ந்து கர்நாடக அணைகளின் தண்ணீர் இருப்பு மற்றும் திறக்கப்படும் நீரின் அளவு தொடர்பாக காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்திடம் அம்மாநில அதிகாரிகள் எடுத்துரைத்தனர்.
இதைத்தொடர்ந்து வினாடிக்கு 9 ஆயிரம் கன அடி வீதம் அடுத்த 15 நாட்களுக்கு தண்ணீர் திறந்துவிட கர்நாடக அரசுக்கு காவிரி மேலாண்மை வாரியம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இதன் மூலம் அடுத்த 30 நாட்களில் 11.66 டிஎம்சி தண்ணீர் தமிழகத்துக்கு கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
ஆனால் கர்நாடகா இந்த உத்தரவை மதித்து தண்ணீரை திறக்குமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. கர்நாடக அரசுக்கு காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் மற்றும் காவிரி ஒழுங்காற்றுக்குழு காவிரி நீர் திறப்பது தொடர்பாக எந்த உத்தரவை பிறப்பித்தாலும், நீர் இல்லை என்ற காரணத்தை கூறி அதை செயல்படுத்த தொடர்ந்து மறுத்து வருவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளது.