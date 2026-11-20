காவிரி நீர் விவகாரம்: தமிழக அரசின் 2 மனுக்களை தள்ளுபடி செய்தது உச்ச நீதிமன்றம்
மூன்றாவது முறையாக தமிழக அரசு மனு தாக்கல் செய்தால் அதுவும் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என நீதிபதி நகைச்சுவையாக குறிப்பிட்டார்.
By Sumit Saxena
Published : November 20, 2026 at 3:48 PM IST
புதுடெல்லி: காவிரியிலிருந்து 11 டி.எம்.சி தண்ணீர் திறந்து விட கர்நாடகாவிற்கு உத்தரவிடக் கோரி தமிழக அரசு சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்த 2 மனுக்களை உச்ச நீதிமன்றம் இன்று தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டிற்கு தர வேண்டிய காவிரி நீரை உறுதி செய்யக் கோரி தமிழக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது. இந்த வழக்கானது செப்டம்பரில் விசாரணைக்கு வந்த போது, கர்நாடக அரசு தமிழகத்துக்கு தரவேண்டிய காவிரி நீரில் உரிய பங்கை தராமல் வஞ்சிக்கிறது. இதனால் தமிழ்நாட்டிற்கு 20 டி.எம்.சி நீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்த பிரச்சினை மீது காவிரி ஒழுங்காற்றுக் குழுவும், காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையமும் பிறப்பித்த உத்தரவை கர்நாடகா பின்பற்றவில்லை என்று தமிழக அரசு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதற்கு கர்நாடகா சார்பில், காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் உத்தரவுகளை மதித்து தொடர்ந்து தண்ணீர் திறந்து வருவதாகவும், சில சமயங்களில் குறிப்பிட்ட அளவை விட கூடுதல் நீரைக் கூட திறந்துவிட்டுள்ளதாகவும், ஆனால் தண்ணீர் பற்றாக்குறை பற்றி மட்டுமே தமிழ்நாடு வாதிடுவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்த வழக்கானது அக்டோபர் 12 ஆம் தேதி மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்த போது, நடப்பு ஆண்டில் போதிய மழை இல்லாமல் வறட்சியாக இருப்பதால் காவிரி நதிநீரில் ஏற்பட்டுள்ள பற்றாக்குறையை ஈடு செய்வது கடினம் என்று கர்நாடக அரசு தெரிவித்தது.
அப்போது தமிழ்நாடு சார்பில், அக்டோபர் 7 ஆம் தேதி நிலவரப்படி நிலுவையில் உள்ள 11 டிஎம்சி காவிரி நீரை உடனடியாக அப்புறப்படுத்தவும், கர்நாடக - தமிழக எல்லையான பிலிகுண்டுலுவில் அடுத்த 10 நாட்களுக்கு நாளொன்றுக்கு 1.3 டி.எம்.சி வீதம் தண்ணீர் திறக்குமாறு கர்நாடகாவிற்கு உத்தரவிட வேண்டுமென்று கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
அப்போது இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் விக்ரம் நாத் மற்றும் அப்ரேஷ் குமார் சிங் அமர்வு, வறட்சி மற்றும் மழை இல்லாத காலங்களில் நிலுவையில் உள்ள பற்றாக்குறை நீரை கர்நாடகா எப்படி வழங்க முடியும்? என்று கேள்வி எழுப்பியது. மேலும் வறட்சி கால நீர் பகிர்வு மற்றும் பற்றாக்குறை தொடர்பான இறுதி முடிவுகளை காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையமே எடுக்க வேண்டுமென்று கருத்து தெரிவித்து வழக்கின் தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்தி வைத்திருந்தனர்.
இந்நிலையில் இந்த வழக்கானது இன்று மீண்டும் நீதிபதி விக்ரம் நாத் மற்றும் நீதிபதி அபரேஷ் சிங் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு வந்தது. அப்போது, தமிழக - கர்நாடக எல்லையான பிலிகுண்டுலுவில், அக்டோபர் 6 ஆம் தேதி வரையிலான நீர்வரத்தில் 11.719 ஆயிரம் டி.எம்.சி பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசு சார்பில் வாதிடப்பட்டது. மேலும் போதுமான நீர் இருப்பு இருந்த போதிலும் கர்நாடகா தண்ணீரை திறந்து விடாமல் தடுத்து வைத்திருப்பதாக தெரிவித்தது.
காவிரி நீரின் பற்றாக்குறையை ஈடுகட்ட, 11 டிஎம்சி நீரைத் திறந்துவிட வேண்டும் என்ற தமிழகத்தின் கோரிக்கையை நிறைவேற்றுவது கடினம் என்று கர்நாடக அரசு வாதிட்டது.
அதற்கு, நெருக்கடிக் காலத்திலும் தங்களுக்கான நியாயமான விகிதாசாரப் பங்கை மட்டுமே கோருவதாகத் தமிழக அரசு தெரிவித்தது.
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இதனைக் கேட்ட நீதிபதிகள் அமர்வு, தமிழ்நாடு அரசு தாக்கல் செய்திருந்த 2 மனுக்களை தள்ளுபடி செய்து தீர்ப்பளித்தது. மேலும், இந்த விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு இன்று மூன்றாவது முறையாக மனு தாக்கல் செய்திருப்பதை நீதிபதி விக்ரம் நாத் சுட்டிக்காட்டினார். அப்போது, தமிழ்நாடு அரசு இன்று மற்றொரு மனுவை தாக்கல் செய்திருக்கிறது. தமிழ்நாடு அரசிடம் உபரி நிதி ஏராளமாக இருக்கிறது என்று தெரிவித்ததோடு, நாங்கள் மூன்றாவது மனுவையும் தள்ளுபடி செய்வோம் என்று நகைச்சுவையாக கூறினார்.
அதற்கு, தமிழ்நாடு சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மூன்றாவது மனுவை பட்டியிலிடக் கோரி இரு மாநில வழக்கறிஞர்களும் கோரிக்கை விடுத்தனர். அதனை ஏற்ற நீதிபதி விக்ரம் நாத், இந்த மனுவை ஒரு வாரத்திற்கு பிறகு பட்டியலிட உத்தரவிட்டார்.