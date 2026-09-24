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தமிழ்நாட்டின் நீர் உரிமையை அபகரிக்கிறது கர்நாடகா- உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு அரசு வாதம்

தமிழகத்தின் நீர் உரிமை விவகாரத்தில், காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் இறுதி முடிவு எடுக்க வேண்டும் என்று கூறிய நீதிபதிகள், வழக்கை அக்டோபர் 12-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர்.

உச்சநீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
உச்சநீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 24, 2026 at 7:33 PM IST

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புதுடெல்லி: காவிரி நீ்ர் விவகாரத்தை காவிரி ஒழுங்காற்றுக் குழு, காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் ஆகியவை சரியாக கையாளவில்லை என்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு அரசு வாதிட்டது. இதனால், தமிழகத்தின் நீர் உரிமையை கர்நாடகா அபகரித்துக் கொள்கிறது என்றும் தமிழ்நாடு அரசு வாதிட்டுள்ளது.

தமிழகத்திற்கு தர வேண்டிய காவிரி நீரை உறுதி செய்யக் கோரி தமிழக அரசு தொடர்ந்த வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் விக்ரம் நாத், சந்தீப் மேத்தா, ஏ.ஜி.மாசி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. தமிழக அரசு சார்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் சி.எஸ்.வைத்தியநாதனும், கர்நாடக அரசு சார்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் ஷியாம் தவானும் ஆஜராகினர்.

அப்போது, தமிழக அரசு வழக்கறிஞர் சி.எஸ்.வைத்தியநாதன், "கர்நாடக அரசு தமிழகத்திற்கு உரிய பங்கைத் தராமல் வஞ்சிக்கிறது. இதனால் தமிழகத்திற்கு 20 டி.எம்.சி. நீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த பிரச்சனைக்கு காவிரி ஒழுங்காற்றுக் குழுவும், காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையமும் தீர்வு காணவில்லை.

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தமிழ்நாட்டில் பருவமழையும் விலகி விட்டது. இனி மழை பெய்யவும் வாய்ப்பில்லை. ஆனால், கர்நாடக நீர்த்தேக்கங்களில் அதிக நீர் இருப்பு இருந்தது. பாசனத்திற்கு கர்நாடகாவுக்கு தேவையான நீரின் அளவு 16 டிஎம்சி மட்டுமே. ஆனால் பிப்ரவரியில் 81 டிஎம்சி தண்ணீர் வைத்திருந்தனர். மேலும் கோடை சாகுபடி செய்து நீர் இருப்பு அளவை 33.757 டி.எம்.சி.யாக குறைத்து விட்டனர். தமிழ்நாட்டில் குறுவை சாகுபடி பாதிக்கப்பட்டது.

காவிரி நீர் ஒழுங்காற்றுக் குழுவும், காவிரி மேலாண்மை ஆணையமும் கடந்த செப்டம்பர் 8 ஆம் தேதி பிறப்பித்த உத்தரவை கர்நாடகா பின்பற்றவில்லை. எனவே உணர்வுப்பூர்வமான இந்த விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்றமே தலையிட்டு தண்ணீர் திறந்து விட உத்தரவிட வேண்டும்" என்றார்.

அதை தொடர்ந்து, கர்நாடக அரசு வழக்கறிஞர் ஷியாம் திவான், "காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் 15 நாட்களுக்கு உத்தரவுகளை பிறப்பிக்கிறது. ஆனால், இந்த ஆண்டு கர்நாடகாவில் கடுமையான வறட்சி நிலவுகிறது. இனிமேல் மழை பெய்ய வாய்ப்பில்லை. அதேநேரம், தமிழகத்திற்கு வடகிழக்கு பருவமழை மூலம் நீர் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.

கர்நாடாகவில் கடுமையான வறட்சி இருந்தாலும், காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் உத்தரவுகளை மதித்து தொடர்ந்து தண்ணீர் திறந்து வருகிறோம். சில சமயங்களில் ஆணையம் குறிப்பிட்ட அளவைவிட கூடுதல் நீரைக் கூடத் திறந்து விட்டுள்ளோம். ஆனால், தண்ணீர் பற்றாக்குறை பற்றி மட்டுமே தமிழ்நாடு வாதிடுகிறது" என்று வாதிட்டார்.

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இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், தமிழகத்தின் நீர் பற்றாக்குறை மனு மீது பதிலளிக்குமாறு கர்நாடக அரசுக்கு உத்தரவிட்டனர். மேலும், இந்த விவகாரத்தில் காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் இறுதி முடிவை எடுக்க வேண்டும் என்று கூறிய நீதிபதிகள், வழக்கின் அடுத்தகட்ட விசாரணையை அக்டோபர் 12-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர்.

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