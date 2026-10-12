காவிரி விவகாரம்: தமிழ்நாட்டின் கோரிக்கையை நிறைவேற்றுவது கடினம் - உச்சநீதிமன்றத்தில் கர்நாடகா வாதம்
"வறட்சி மற்றும் போதிய மழையில்லாத காலங்களில் நிலுவையில் உள்ள பற்றாக்குறை நீரை கர்நாடகா எவ்வாறு வழங்க முடியும்?" என்று நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர்.
Published : October 12, 2026 at 11:00 PM IST
புது டெல்லி: கர்நாடகாவில் போதிய மழை இல்லாததால், 11 டிஎம்சி தண்ணீரை திறந்து விட வேண்டும் என்ற தமிழ்நாட்டின் கோரிக்கையை நிறைவேற்றுவது கடினம் என்று உச்சநீதிமன்றத்தில் கர்நாடக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
நடப்பு ஆண்டு போதிய மழை இல்லாமல் வறட்சி ஆண்டாக இருப்பதாலும், மாநிலத்தின் பல பகுதிகள் வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகள் என அறிவிக்கப்பட்டிருப்பதாலும் காவிரி நதிநீரில் ஏற்பட்டுள்ள "பற்றாக்குறையை" ஈடுசெய்வது கடினம் என்று கர்நாடக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
அக்டோபர் 7-ஆம் தேதி வரை நிலுவையில் உள்ள 11 டி.எம்.சி காவிரித் தண்ணீரை கர்நாடகா உடனடியாகத் திறந்து விடுவதை உறுதி செய்ய உத்தரவிடக் கோரி தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் புதிய மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
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அந்த மனுவில், கர்நாடக-தமிழக எல்லையில் உள்ள முக்கிய நீர் அளவீட்டு நிலையமான பிலிகுண்டுலுவில் அடுத்த 10 நாட்களுக்கு நாளொன்றுக்கு 1.3 டி.எம்.சி வீதம் தண்ணீர் திறப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருந்தது.
அந்த மனு, உச்சநீதிமன்றத்தில், நீதிபதிகள் விக்ரம் நாத் மற்றும் அப்ரேஷ் குமார் சிங் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, இந்த வறட்சி காலத்தில் இயற்கையாகக் கிடைத்த நீரில் இருந்து தனக்குக் கிடைக்க வேண்டிய நியாயமான விகிதாச்சாரப் பங்குகளையும், அதனுடன் நிலுவையில் உள்ள பற்றாக்குறை தண்ணீரையும் மட்டுமே கோருவதாக தமிழக அரசு வாதிட்டது.
மேலும், மழை மற்றும் நீர்வளப் பற்றாக்குறையினால் ஏற்படும் ஒட்டுமொத்தப் பாதிப்பையும் கீழ்மடை மாநிலமான தமிழ்நாடு மீது மட்டும் சுமத்திவிட முடியாது என்றும், அதே நேரத்தில் கர்நாடகா தங்களுக்குக் கிடைக்கும் நீர் இருப்பு மற்றும் நீர் வரத்தை தங்களின் பாசனம் மற்றும் இதரத் தேவைகளுக்குத் தொடர்ந்து பயன்படுத்தி வருவதாகவும் தமிழ்நாடு அரசு சுட்டிக்காட்டியது.
அப்போது, "வறட்சி மற்றும் போதிய மழையில்லாத காலங்களில் நிலுவையில் உள்ள பற்றாக்குறை நீரை கர்நாடகா எவ்வாறு வழங்க முடியும்?" என்று நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர்.
அதைத் தொடர்ந்து, வறட்சி கால நீர் பகிர்வு மற்றும் பற்றாக்குறை தொடர்பான இறுதி முடிவுகளைக் காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையமே எடுக்க வேண்டும் என்று கருத்து தெரிவித்த நீதிபதிகள், வழக்கின் தீர்ப்பைத் தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்தனர்.