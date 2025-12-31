Yearender 2025: அனல் பறந்த விவாதங்கள்; சாதிவாரி கணக்கெடுப்புக்கு அடித்தளமிட்ட 2025
மத்திய அரசு அறிவித்தபடி, பல தடைகளை தாண்டி சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டால், இதற்கான தீயை பற்ற 2025-ம் ஆண்டு காலாகாலத்துக்கும் நினைவுக்கூரப்படும் ஆண்டாக அமையும்.
சாதி - இடஒதுக்கீடு - கணக்கெடுப்பு. இந்த மூன்று விஷயங்களை பற்றித்தான் 2025ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் பெரிய அளவிலான விவாதங்கள் நடைபெற்றன. பல நீதிமன்றங்களில் இதுதொடர்பான வாதங்கள் அனல் பறந்தன.
இவை எல்லாவற்றுக்கும் காரணம், சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு தொடர்பாக மத்திய அரசு வெளியிட்ட ஒற்றை அறிவிப்புதான். ஆம், கடந்த ஏப்ரல் 30ஆம் தேதி பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் ஒரு முக்கிய முடிவு எடுக்கப்பட்டது. அதாவது, 2027ஆம் ஆண்டு நாடு முழுவதும் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்துவது என அந்தக் கூட்டத்தில் தீர்மானிக்கப்பட்டது. மத்திய அரசின் இந்த முடிவுக்கு காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட பல அரசியல் கட்சிகளும் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன.
ஒருகாலத்தில், சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை கடுமையாக எதிர்த்த கட்சிதான் பாஜக. ஆனால், தற்போது அந்த கட்சி தலைமையிலான அரசாங்கமே இப்படியொரு முடிவை எடுத்திருப்பது அரசியல் களத்தில் பலரையும் ஆச்சரியப்படுத்தியது.
ஓபிசி உரிமைக்குரலும் - முட்டுக்கட்டையும்
ஆனால், திடீரென பாஜக அரசு இந்த முடிவை எடுப்பதற்கு என்ன காரணம்? ஓபிசி பிரிவினருக்கு உள்ஒதுக்கீட்டை வலியுறுத்தி மாநிலவாரியாக எழுந்த உரிமைக்குரலும், அதுதொடர்பாக எழுந்த விவாதமுமே இதற்கு முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. பல மாநிலங்களில் ஓபிசி பிரிவினர் தங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்குமாறு குரல் எழுப்ப, சில பிராந்திய அரசியல் கட்சிகளும் அவர்களுக்கு சாதகமாக பேச தொடங்கின. அதே சமயத்தில், அப்படி உள்ஒதுக்கீடு கொடுத்தால் அது உச்ச நீதிமன்றம் விதித்த 50 சதவீத உச்ச வரம்பை தாண்டிவிடும் என்பதே இந்த விஷயத்தில் மிகப்பெரிய முட்டுக்கட்டையாக உள்ளது.
சாதிவாரி கணக்கெடுப்புக்கு பிள்ளையார் சுழி
இதுதான், இந்த விவகாரத்தை நீதிமன்றங்கள் வரை கொண்டு சென்றது. அங்கு ஓபிசி பிரிவினருக்கு உள்ஒதுக்கீடு வழங்குவதற்கு ஆதரவாக மத்திய - மாநில அரசுகள் எத்தனையோ வாதங்களை எடுத்துரைத்தன. ஆனால், இடஒதுக்கீட்டுக்கான உச்ச வரம்பை காரணம் காட்டி எதிர்த்தரப்பு தங்கள் வாதத்தை முன்வைத்தது. இதையடுத்து, ஓபிசி பிரிவினருக்கு உள்ஒதுக்கீடு வழங்குவதற்கு சாதகமான புள்ளிவிவரங்களை தருமாறு நீதிமன்றங்கள் கேட்டன. இதுதான் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நோக்கி மத்திய அரசை நகர்த்த முக்கிய காரணமாக இருந்தது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது.
சாதிவாரி கணக்கெடுப்பின் வரலாறு
இந்தியாவை பொறுத்தவரை, 1931ஆம் ஆண்டில் எடுக்கப்பட்ட மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புதான் சாதிவாரி எடுக்கப்பட்ட கடைசி கணக்கெடுப்பு. அதன் பிறகு எடுக்கப்பட்ட மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புகள் யாவும், தாழ்த்தப்பட்டோர் மற்றும் பழங்குடியினரின் எண்ணிக்கையை மட்டுமே சேகரித்து வந்திருக்கின்றன.
இதனால் ஓபிசி உள்ளிட்ட பிற சாதியினரின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு இருக்கிறது? அவர்கள் வாழ்வாதாரம் எப்படி உள்ளது? என்பன போன்ற எந்த தரவுகளும் அரசாங்கத்திடம் இல்லை. ஆகவேதான், இந்த முறை கட்டாயம் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்திவிட வேண்டும் என்பதில் மத்திய அரசு தெளிவாக உள்ளது. மத்திய அரசின் இந்த அறிவிப்பை எதிர்க்கட்சிகள் வரவேற்ற போதிலும், சாதி ரீதியாக சேகரிக்கப்படும் தரவுகள் தவறாக பயன்படுத்தப்பட வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் சில எதிர்கட்சி தலைவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
அடித்தளமிட்ட 2025
நீண்டகாலமாக நாடு முழுவதும் எழுந்து வந்த சாதிவாரி கணக்கெடுப்புக்கு 2025-இல் தான் மத்திய அரசு பிள்ளையார் சுழி போட்டுள்ளது. சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டால்தான், ஓபிசி மட்டுமல்ல பிற சாதியினரும் எவ்வளவு எண்ணிக்கையில் இருக்கிறார்கள் என்ற சரியான தரவு கிடைக்கப்பெறும். தரவு சரியாக இருந்தால்தான் ஒட்டுமொத்த இடஒதுக்கீட்டையும் விரிவுப்படுத்த முடியும். நீதிமன்றத்திலும் இதுதொடர்பான வாதங்கள் செல்லுபடியாகும் என்பது அரசின் நிலைப்பாடாக உள்ளது.
ஒருவேளை, மத்திய அரசு அறிவித்தபடி, பல தடைகளை தாண்டி சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டால் இதற்கான தீயை பற்ற வைத்த 2025-ம் ஆண்டு காலாகாலத்துக்கும் நினைவுக்கூரப்படும் ஆண்டாக அமையும்.