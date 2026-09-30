பெண் காவலருக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக புகார் - புதுச்சேரி எஸ்.பி. மீது வழக்குப்பதிவு
காவல் கண்காணிப்பாளர் மீதான வழக்கில் விரைவில் விசாரணை நடத்தப்பட்டு குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்யப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 30, 2026 at 4:49 PM IST
புதுச்சேரி: பெண் காவலருக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக புதுச்சேரி காவல் கண்காணிப்பாளர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
காரைக்கால் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளராக பணிபுரிந்து வருபவர் சுப்பிரமணியன். இவர் பெண் காவலர் ஒருவருக்கு தொடர்ந்து பாலியல் தொல்லை அளித்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால் மன உளைச்சலுக்கு ஆளான அந்த பெண் காவலர் திடீரென உயிரை மாய்த்துக் கொள்ள முயன்றதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த விவகாரம் வெளி வந்த நிலையில், அந்த பெண் காவலர் காரைக்கால் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சுப்பிரமணியன் மீது புகார் அளித்தார். அந்த புகாரின் அடிப்படையில், விசாகா குழு அமைக்கப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இதனிடையே, மேல் விசாரணை ஏதும் நடைபெறவில்லை எனக் கூறி பெண் காவலரின் தாயார் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.
இந்த மனுவை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், பாலியல் புகார் குறித்து உரிய விசாரணை மேற்கொண்டு நான்கு வாரங்களுக்குள் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என கடந்த ஜூன் மாதம் உத்தரவிட்டது. ஆனால், உயர் நீதிமன்ற உத்தரவையும் பொருட்படுத்தாமல் மேல் விசாரணை எதுவும் நடைபெறாமல் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இது தொடர்பாக, பெண் காவலரின் தாயார் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மற்றொரு மனு தாக்கல் செய்தார். அந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி லட்சுமி நாராயணன், விசாகா குழுவின் அறிக்கையின் அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும், தவறும்பட்சத்தில் புதுச்சேரி தலைமைச் செயலாளர் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என்றும் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, இந்த மனு மீதான விசாரணை நேற்று (செப்டம்பர் 29) சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது புதுச்சேரி காவல் துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், காரைக்கால் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சுப்பிரமணியன் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டு இருப்பதாகவும், அவருக்கு விளக்க நோட்டீஸ் அனுப்பி இருப்பதாக தெரிவித்தார்.
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இதையடுத்து, மனுதாரர் தரப்பில், காவல் கண்காணிப்பாளர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்படவில்லை என்று சுட்டிக்காட்டப்பட்டது. இதை கேட்ட நீதிபதி பாலியல் தொல்லை கொடுத்த வழக்கில் காவல் கண்காணிப்பாளர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்படுமா என்று கேள்வி எழுப்பியதுடன், இது தொடர்பாக அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று கூறி வழக்கை ஒத்திவைத்தார்.
இந்நிலையில், காரைக்கால் காவல் கண்காணிப்பாளர் சுப்பிரமணியன் மீது காரைக்கால் அனைத்து மகளிர் காவல்துறையினர் பாலியல் வன்கொடுமை சட்டத்தின்கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். இதனைத் தொடர்ந்து, இந்த வழக்கில் விசாரணை நடத்தப்பட்டு விரைவில் குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்யப்படும் எனவும், விசாகா குழு அறிக்கையும் தாக்கல் செய்யப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.