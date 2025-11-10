டெல்லி செங்கோட்டை மெட்ரோ நிலையம் அருகே கார் குண்டுவெடித்ததில் 8 பேர் உயிரிழப்பு!
செங்கோட்டை மெட்ரோ நிலையம் அருகே நிறுத்தப்பட்டிருந்த காரில் குண்டுவெடித்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
Published : November 10, 2025 at 8:07 PM IST
புதுடெல்லி: தலைநகர் டெல்லியில் செங்கோட்டை மெட்ரோ நிலையம் அருகே நிகழ்ந்த குண்டுவெடிப்பில் 8 பேர் உயிரிழந்தனர்.
டெல்லியின் முக்கிய அடையாளங்களில் ஒன்றான செங்கோட்டை மெட்ரோ நிலையத்தின் நுழைவு வாயில் 1 அருகே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த காரில் இன்று மாலை 7 மணியளவில் திடீரென குண்டு வெடித்தது. பயங்கர சப்தத்துடன் நிகழ்ந்த இந்த குண்டுவெடிப்பில் வெடித்துச் சிதறிய காருக்கு அருகில் இருந்த மேலும் 4 கார்களும் தீப்பற்றி எரிந்தன. தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்புப் படையினர் தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர்.
இந்த சம்பவத்தில் இதுவரை 8 பேர் இறந்துள்ளதாக முதல்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அதாவது, குண்டுவெடிப்பில் படுகாயம் அடைந்த 15 பேர் லோக் நாயக் ஜெய் பிரகாஷ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அழைத்து செல்லப்பட்டுள்ளனர். ஆனால், 8 பேர் மருத்துவமனைக்கு செல்லும் வழியிலேயே உயிரிழந்ததாக மருத்துவமனை தெரிவித்துள்ளது. மேலும், 3 பேர் பலத்த காயம் அடைந்துள்ளதாகவும், ஒருவருக்கு லேசான காயத்துடன் சுயநினைவில் உள்ளதாகவும் மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
செங்கோட்டை அருகே நிகழ்ந்த இந்த சம்பவத்தையடுத்து தலைநகர் டெல்லி முழுவதும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் நிகழ்ந்த இடத்துக்கு தடயவியல் நிபுணர்கள் விரைந்துள்ளனர். அதுமட்டுமின்றி, என்ஐஏ மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பு படை குழுக்களும் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்துள்ளன.
டெல்லி சம்பவத்தை தொடர்ந்து, உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் மும்பையிலும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், டெல்லி முன்னாள் முதலமைச்சரும், ஆம் ஆத்மி கட்சியின் மூத்த தலைவருமான அதிஷி மர்லினா முழுமையான விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
இது குறித்து அவரது எக்ஸ் தளத்தில், “செங்கோட்டை அருகே நடந்த குண்டுவெடிப்பு செய்தி கவலையளிக்கிறது. அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று கடவுளை பிராத்தனை செய்து கொள்கிறேன். இது குறித்து முழுமையான விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும். அப்போது தான் உண்மை வெளிவரும். டெல்லி மக்களின் பாதுகாப்பு எங்களுக்கு மிகவும் முக்கியம். ஆகையால், குற்றவாளிகள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என பதிவிட்டுள்ளார்.
இது குறித்து காங்கிரஸ் தலைவர் பவன் கேரா எக்ஸ் தளத்தில், “செங்கோட்டை குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் வேதனை அளிக்கிறது. பலர் உயிரிழந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த துயரமான சமயத்தில், பாதிக்கப்பட்டர்வர்களின் குடும்பத்துடன் நாங்கள் நிற்கிறோம். காயமடைந்தவர்களும் விரைவில் குணமடைய வேண்டும். இச்சம்பவத்தில் முழுமையான மற்றும் விரைவான விசாரணை நடத்த வேண்டும்” என பதிவிட்டுள்ளார்.