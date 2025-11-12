டெல்லி குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தில் திருப்பம்: கார் டீலரை தட்டித்தூக்கிய போலீஸ்!
யார் மூலமாக சம்பந்தப்பட்ட கார் அவருக்கு கிடைக்கப்பெற்றது? காரின் உரிமையாளர்கள் யார்-யார்? மருத்துவர் உமர் நபியிடம் காரை விற்றது எப்படி? என பல கோணங்களில் போலீசார் கார் டீலர் அமித்திடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : November 12, 2025 at 7:49 PM IST
புதுடெல்லி: டெல்லி குண்டுவெடிப்புக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட காரை, மருத்துவர் உமர் நபிக்கு விற்ற டீலரை சிறப்பு போலீஸ் படை அதிரடியாக பிடித்துள்ளது. அவரிடம் தொடர்ந்து கிடுக்கிப்பிடி விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
டெல்லியில் கடந்த 10 ஆம் தேதி நிகழ்ந்த கார் குண்டுவெடிப்பு நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. செங்கோட்டை அருகே உள்ள சிக்னலில் வாகனங்கள் நின்று கொண்டிருந்த போது, அந்த கார் வெடித்து சிதறியுள்ளது. இந்த கோர சம்பவத்தில் 12 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். பலர் படுகாயமடைந்துள்ளனர்.
அந்த காரை காஷ்மீரை சேர்ந்த மருத்துவர் உமர் நபி ஓட்டி வந்தார். இந்த சம்பவத்தில் அவரும் உயிரிழந்தார். தற்போது இந்த வழக்கை என்ஐஏ கையில் எடுத்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது. அதே சமயத்தில், டெல்லி காவல்துறையின் ஸ்பெஷல் டீமும் இந்த சம்பவத்தின் பின்னணியில் உள்ளவர்கள் குறித்து தீவிர விசாரணையில் இறங்கியுள்ளது.
இதனிடையே, குண்டுவெடிப்புக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட ஹூன்டாய் i20 கார், உமர் நபியின் பெயரில் பதிவாகவில்லை என்பது விசாரணையில் தெரிய வந்தது. எனவே, இந்த காரை உமர் நபிக்கு விற்றது யார்? அதன் டீலர் யார்? என்பது குறித்து என்ஐஏவும், டெல்லி சிறப்பு போலீஸ் படையும் விசாரித்து வந்தன.
இந்நிலையில், அந்த காரை உமர் நபிக்கு விற்ற டீலரான அமித் என்பவரை டெல்லி சிறப்பு போலீஸ் படை இன்று சுற்றி வளைத்து பிடித்தது. விசாரணையில், அவர் ஹரியானா மாநிலம் ஃபரிதாபாத்தில் 'ராயல் கார் ப்ளாசா' என்ற பழைய கார்களை விற்கும் நிறுவனத்தை நடத்தி வந்தது தெரிய வந்தது.
பின்னர், அமித்தை ரகசிய இடத்துக்கு கொண்டு சென்ற போலீசார், அவரிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். யார் மூலமாக சம்பந்தப்பட்ட ஹூண்டாய் i20 கார் அவருக்கு விற்கப்பட்டது? காரின் உரிமையாளர்கள் யார்-யார்? உமர் நபியிடம் காரை விற்றது எப்படி? கார் விற்பனை செய்ததற்கான பணப்பரிமாற்ற ஆவணங்கள் என்ன? இந்த கார் விற்பனைக்கு இடைத்தரகு செய்தவர்கள் யார்? என பல்வேறு கேள்விகளை அவரிடம் கேட்டு போலீசார் விசாரித்து வருகிறார்கள்.
இது ஒருபுறம் இருக்க, டெல்லி முழுவதும் உள்ள கார் டீலர்களிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருவதாக போலீஸ் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. அவர்கள் மூலம் விற்பனை செய்யப்பட்ட கார்கள் தொடர்பான அனைத்து ஆவணங்களையும் சோதனை செய்யுமாறு அனைத்து காவல் நிலைய இன்ஸ்பெக்டர்களுக்கும் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக டெல்லி காவல்துறை உயரதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.