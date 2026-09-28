கேரளா லாட்டரிகளை தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் வாங்கலாமா? பரிசு விழுந்தால் பெறுவது எப்படி?
"வாட்ஸ் அப் மூலமாகவோ, ஆன்லைன் மூலமாகவோ கேரளா லாட்டரி டிக்கெட்டுகளை வாங்கக் கூடாது. அப்படியே நீங்கள் ஆன்லைனில் லாட்டரியை வாங்கினாலும், அதன் மூலம் பரிசு பெறுவது நடக்காத காரியம்"
Published : September 28, 2026 at 6:40 PM IST
திருவனந்தபுரம்: 'கேரளா திருவோணம் பம்பர் லாட்டரி' முடிவுகள் வெளியாகியுள்ள நிலையில், அதுகுறித்து தான் தற்போது எல்லா இடங்களிலும் பேசப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் கேரளா லாட்டரி டிக்கெட்டுகளை வாங்கலாமா? அதை எவ்வாறு வாங்குவது? பரிசு விழுந்தால் அதை எப்படி பெறுவது? என்பன உள்ளிட்ட விஷயங்களை இங்கு பார்க்கலாம்.
ஒருகாலத்தில் தமிழ்நாட்டிலேயே லாட்டரி விற்பனை இருந்து வந்தது. பின்னர் ஜெயலலிதா ஆட்சிக்காலத்தில் கடந்த 2003-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் லாட்டரி விற்பனைக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, லாட்டரி டிக்கெட்டுகளை தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்கள், கேரளாவுக்கு சென்றுதான் வாங்கி வருகின்றனர்.
கேரளாவை பொறுத்தவரை, அம்மாநில அரசே லாட்டரி விற்பனையில் நேரடியாக ஈடுபட்டு வருகிறது. அங்கு வாரத்தில் 7 நாட்களும் ரூ.1 கோடி மதிப்பிலான தினசரி லாட்டரி டிக்கெட்டுகள் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
தினந்தோறும் லாட்டரிகள் - கொட்டும் கோடி
திங்கள்கிழமை அக்சயா, செவ்வாய்க்கிழமை காருண்யா, புதன்கிழமை காருண்யா ப்ளஸ், வியாழக்கிழமை நிர்மல், வெள்ளிக்கிழமை ஸ்த்ரீசக்தி, சனிக்கிழமை வின்வின், ஞாயிறு ஃபிப்டி ஃபிப்டி ஆகிய பெயர்களில் லாட்டரி சீட்டுகள் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன.
மெகா பம்பர் லாட்டரிகள்
இந்த தினசரி லாட்டரிகளை தவிர, பண்டிகை தினங்களில் பம்பர் லாட்டரிகளை கேரளா அரசு களமிறக்கும். பருவமழை பம்பர், பூஜை பம்பர், சம்மர் பம்பர், ஓணம் பம்பர், விஷு பம்பர், கிறிஸ்துமஸ் பம்பர் என பெரிய தொகைகளை கொண்ட மெகா பம்பர் லாட்டரிகள் விற்பனைக்கு வரும். ரூ.10 கோடி, ரூ.15 கோடி, ரூ.20 கோடி, ரூ.25 கோடி என பம்பர் லாட்டரிகள் வரிசையாக களமிறங்கும்.
வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக ரூ.30 கோடி
இந்நிலையில், இதுவரை ரூ.25 கோடி மட்டுமே மிகப்பெரிய பம்பர் லாட்டரியாக இருந்து வந்தது. ஆனால், இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு ஓணம் பண்டிகைக்காக கேரளா வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக ரூ.30 கோடி பரிசுத்தொகையுடன் மெகா பம்பர் லாட்டரி டிக்கெட்டுகளை கேரளா அரசு அறிமுகப்படுத்தியது.
இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய பரிசுத்தொகை என்பதால், மக்கள் போட்டிப் போட்டுக்கொண்டு இந்த திருவோணம் லாட்டரி டிக்கெட்டுகளை வாங்கினர்.
கேரளா மட்டுமின்றி தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கர்நாடகா மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்களும் இதற்காக மெனக்கெட்டு கேரளாவுக்கு சென்று திருவோணம் பம்பர் லாட்டரிகளை வாங்கினார்கள்.
|இதையும் படிங்க: கேரளா திருவோணம் மெகா பம்பர் லாட்டரி ரிசல்ட்: ரூ.30 கோடியை தட்டி தூக்கிய அதிர்ஷ்டசாலி யார்?
ரூ.450 கோடிக்கு விற்று தீர்ந்த லாட்டரிகள்
இந்த லாட்டரி டிக்கெட்டின் விலை ரூ.500-ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது. இதற்காக மொத்தம் 90 லட்சம் லாட்டரி டிக்கெட்டுகள் அச்சிடப்பட்டிருந்த நிலையில், மொத்த டிக்கெட்டுகளும் விற்று தீர்ந்தன. இவ்வாறு அனைத்து பம்பர் டிக்கெட்டுகளும் விற்பனையானது இதுவே முதன்முறை ஆகும். ரூ.450 கோடிக்கு டிக்கெட் விற்பனை நடைபெற்றது.
ரூ.30 கோடியை தட்டித் தூக்கிய அதிர்ஷ்டசாலி
இந்நிலையில், கடந்த 26-ம் தேதி நடைபெற்ற இந்த திருவோணம் பம்பர் லாட்டரி குலுக்கலில் ரூ.30 கோடியை TL 360615 என்ற அதிர்ஷ்ட எண் தட்டிச் சென்றுள்ளது. தற்போது இந்த லாட்டரியை வாங்கிய 'லக்கி மேனை' தான் கேரளா அரசு வலை வீசி தேடி வருகிறது. கண்ணூரில் உள்ள ஒரு லாட்டரி ஏஜென்சி கடையில் இருந்து இந்த டிக்கெட் விற்பனை ஆகியுள்ளது. இரண்டாம் பரிசாக ரூ.1 கோடி 19 பேருக்கு கிடைத்துள்ளது.
தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்கள் எப்படி வாங்குவது?
அதெல்லாம் சரி.. தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் கேரளாவில் லாட்டரி டிக்கெட்டுகளை வாங்கலாமா என கேட்கிறீர்களா? நிச்சயமாக வாங்கலாம்.
தமிழகம் மட்டுமல்ல இந்தியாவில் உள்ள எந்த மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் கேரளா லாட்டரிகளை வாங்கலாம். ஆனால், கேரளாவுக்கு நேரடியாக சென்றுதான் லாட்டரி டிக்கெட்டுகளை வாங்க முடியும்.
ஆன்லைனில் வாங்கலாமா?
அப்படி இல்லாமல், வாட்ஸ் அப் மூலமாகவோ, ஆன் லைன் மூலமாகவோ கேரளா லாட்டரி டிக்கெட்டுகளை வாங்கக் கூடாது. இவ்வாறு ஆன்லைனில் லாட்டரி டிக்கெட்டுகளை வாங்குவது சட்ட விரோதம் ஆகும். எனினும், சில லாட்டரி முகவர்கள் ஆன்லைனில் பணத்தை பெற்று வாட்ஸ் அப்-களில் லாட்டரி டிக்கெட்டுகளை அனுப்பி வருகிறார்கள்.
ஒருவேளை, அவ்வாறு நீங்கள் ஆன்லைனில் லாட்டரியை வாங்கினாலும், அதன் மூலம் பரிசு பெறுவது நடக்காத காரியம்.
லாட்டரி பரிசு பெற என்ன செய்ய வேண்டும்?
கேரளா லாட்டரியில் உங்களுக்கு பரிசு விழுந்தால், நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும், என்னென்ன ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் தெரியுமா?
5,000 ரூபாய் வரையிலான பரிசுத்தொகையை ஏதேனும் லாட்டரி முகவர்களிடம் நேரடியாக லாட்டரி டிக்கெட்டை சமர்ப்பித்து பணத்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம். 1 லட்சம் ரூபாய் பரிசுத் தொகையை மாவட்ட லாட்டரி அலுவலகத்தில் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
என்னென்ன ஆவணங்கள் தேவை?
1. பரிசு வென்ற அசல் லாட்டரி சீட்டு
2. படிவம் எண் VIIIஇல் முத்திரையிடப்பட்ட ரசீது
3. அட்டஸ்டட் செய்யப்பட்ட சமீபத்திய பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ 2
4. இருபுறமும் அட்டஸ்டட் செய்யப்பட்ட லாட்டரி டிக்கெட்டின் நகல்
5. இருபுறமும் அப்பேட்ட செய்யப்பட்ட பாஸ்போர்ட் அல்லது ரேஷன் கார்டு அல்லது வாக்காளர் அட்டை அல்லது ஓட்டுநர் உரிமம் நகல்
6. வங்கி மூலம் லாட்டரி சீட்டை ஒப்படைக்கும் பட்சத்தில், பரிசு வென்றவரின் அடையாள அட்டை, பரிசுத்தொகையை வழங்கும் வங்கியின் சான்றிதழ், பரிசுத்தொகையை பெறும் வங்கியின் சான்றிதழ் ஆகிய ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
எல்லாவற்றையும் விட முக்கியமான ஆவணம்
மேற்கூறிய எல்லா ஆவணங்களையும் நீங்கள் சமர்ப்பித்தாலும் அதை விட முக்கியமான ஆவணம் ஒன்று இருக்கிறது. அதுதான் பயண டிக்கெட்.
நீங்கள் கேரளாவுக்கு நேரடியாக சென்றுதான் டிக்கெட் வாங்கினீர்களா என்பதை உறுதி செய்வதற்காக நீங்கள் கேரளாவுக்கு சென்ற பேருந்து/ரயில் டிக்கெட்/ காரில் சென்றிருந்தால் சுங்கச்சாவடி பில் அல்லது மெசேஜ், ஓட்டலில் தங்கியிருந்தால் அதற்கான பில் ஆகியவற்றை சமர்ப்பித்தால் மட்டுமே பரிசுத் தொகயை நீங்கள் பெற முடியும்.
பரிசு வாங்குவதற்கான காலக்கெடு
குலுக்கல் நடந்த 90 நாட்களுக்குள், பரிசு பெற்ற லாட்டரி டிக்கெட்டை சமர்ப்பித்து பரிசை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும். 90 நாட்களுக்குப் பிறகு, லாட்டரி டிக்கெட் செல்லாததாகக் கருதப்படும்.