சர்வதேச விமான நிலையமாகிறது மதுரை விமான நிலையம் - மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்
மதுரை விமான நிலையத்தை தரம் உயர்த்துவதற்கான பணிகளை மத்திய அரசு விரைந்து மேற்கொள்ள வேண்டும் என மதுரை எம்.பி. சு.வெங்கடேசன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
Published : March 10, 2026 at 5:45 PM IST
புதுடெல்லி: மதுரை விமான நிலையத்தை சர்வதேச விமான நிலையமாக அறிவிக்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
டெல்லியில், பொருளாதார விவகாரங்களுக்கான மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டம், பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது. இதில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளை பின்னர், மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் செய்தியாளர்களிடம் விவரித்தார்.
அப்போது அவர், "கோயில் நகரமாம் மதுரையில் உள்ள விமான நிலையம், தமிழ்நாட்டில் உள்ள பழமையான விமான நிலையங்களில் ஒன்று. தென் தமிழ்நாட்டின் நுழைவு வாயிலாக விளங்கும் அந்த விமான நிலையம், சுற்றுலா மற்றும் ஆன்மிக பயணத்தை ஊக்குவிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. மேலும், அந்த பிராந்தியத்தின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியிலும் மதுரை விமான நிலையம் முக்கிய பங்காற்றுகிறது.
எனவே, மதுரை விமான நிலையத்தை சர்வதேச அந்தஸ்துக்கு தரம் உயர்த்துவதன் மூலம், பிராந்திய போக்குவரத்து தொடர்பு, வர்த்தகம் மற்றும் அந்த பகுதியின் ஒட்டுமொத்த பொருளாதாரம் வளர்ச்சி அடையும். வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மதுரை நகரில் உள்ள விமான நிலையத்திற்கு வெளிநாடுகளில் இருந்து சுற்றுலா பயணிகள் மற்றும் ஆன்மிக பக்தர்கள் வருவார்கள். வெளிநாடுகளில் இருந்து முதலீடு செய்ய வர்த்தகர்களும் வருவார்கள்" என்று அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தெரிவித்தார்.
இதையும் படிங்க:மதுரை விமான நிலையத்தில் நவீன வசதிகளுடன் வான் போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டு கோபுரம்!
எங்கள் போராட்டம் வெற்றி பெற்றது- சு.வெங்கடேசன்
மதுரை விமான நிலையத்தை சர்வதேச அந்தஸ்துக்கு தரம் உயர்த்தும் மத்திய அமைச்சரவையின் முடிவை மதுரை எம்.பி.யான சு.வெங்கடேசன் வரவேற்றுள்ளார். இதுகுறித்து அவர் எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "எங்களின் இடைவிடாத போராட்டம் வெற்றிபெற்றது. மதுரை விமான நிலையம் சர்வதேச விமான நிலையமாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதற்கான கொள்கை முடிவு இன்று நடந்த ஒன்றிய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
எங்களின் இடைவிடாத போராட்டம் வெற்றிபெற்றது.— Su Venkatesan MP (@SuVe4Madurai) March 10, 2026
மதுரை விமான நிலையம் சர்வதேச விமான நிலையமாக அறிவிக்கப்பட்டது.
இதற்கான கொள்கை முடிவு இன்று நடந்த ஒன்றிய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒட்டுமொத்த தென் தமிழக வளர்ச்சிக்கு வித்திடும் இம்முடிவுக்காக நீண்ட காலம், இடைவிடாது… pic.twitter.com/f68ldWYjlN
ஒட்டுமொத்த தென் தமிழக வளர்ச்சிக்கு வித்திடும் இம்முடிவுக்காக நீண்ட காலம், இடைவிடாது போராடி வந்தோம். எங்களின் போராட்டம் வெற்றி பெற்றது. இனி விமான நிலையத்தை தரம் உயர்த்துவதற்கானப் பணிகளை ஒன்றிய அரசு விரைந்து மேற்கொள்ள வேண்டும் எனக் கோருகிறேன்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.