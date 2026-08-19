தமிழ்நாடு உள்பட 4 மாநிலங்களில் ரூ.9,450 கோடியில் ரயில்வே திட்டங்கள் - மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்
இந்த திட்டத்தின் மூலம் தமிழ்நாட்டின் புகழ்பெற்ற ஆன்மிகத் தலமான திருவள்ளூர் ஸ்ரீவீரராகவ பெருமாள் கோவில், பழவேற்காடு ஏரி, நெலப்பட்டு பறவைகள் சரணாலயம் ஆகிய முக்கிய சுற்றுலா இடங்களுக்கான போக்குவரத்து இணைப்பு எளிதாகும்.
Published : August 19, 2026 at 8:06 PM IST
புதுடெல்லி: தமிழ்நாடு, ஆந்திர பிரதேசம், ஒடிசா, மேற்கு வங்கம் ஆகிய மாநிலங்களில் ரூ.9,450 கோடியில் ரயில்வே திட்டங்களை நிறைவேற்ற மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில், பொருளாதார விவகாரங்களுக்கான மத்திய அமைச்சரவைக் குழு கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. அதில், தமிழ்நாடு உட்பட நான்கு மாநிலங்களை இணைக்கும் வகையில் ரூ.9,450 கோடி மதிப்பிலான நான்கு முக்கிய இரயில்வே திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
- மேற்கு வங்கத்தின் கரக்பூர் – ஒடிசாவின் பத்ராக் (ராணிதால்) இடையே 173 கிலோ மீட்டர் தொலைவுக்கு 4-வது வழித்தடம்,
- ஒடிசாவில், ராக் – ஹரிதாஸ்பூர், இடையே 75 கிலோ மீட்டர் தொலைவுக்கு 4-வது வழித்தடம்,
- தமிழ்நாட்டின் கும்மிடிப்பூண்டி – ஆந்திராவின் கூடூர் இடையே 90 கிலோ மீட்டர் தொலைவுக்கு 3-வது மற்றும் 4வது வழித்தடம்,
4. ஒடிசாவில் கட்டாக் – பாராதீப் இடையே 72 கிலோ மீட்டர் தொலைவுக்கு 3-வது மற்றும் 4-வது வழித்தடங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன.
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இந்த திட்டத்தினால், தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, மேற்கு வங்கம், மற்றும் ஒடிசா ஆகிய 4 மாநிலங்களில் உள்ள 8 மாவட்டங்களை உள்ளடக்கி, மொத்தம் 410 கிலோ மீட்டர் தொலைவுக்கு ரயில்வே நெட்வொர்க் விரிவாக்கம் செய்யப்பட உள்ளது.
தமிழ்நாட்டின் திட்டங்களுக்கான நோக்கம்
தமிழ்நாட்டின் கும்மிடிப்பூண்டி – ஆந்திராவின் கூடூர் ஆகிய நகரங்களுக்கு இடையே ரயில்வே வழித்தடம் விரிவாக்கம் செய்யப்படுவதன் மூலம், தமிழ்நாட்டின் புகழ்பெற்ற ஆன்மிகத் தலமான திருவள்ளூர் ஸ்ரீவீரராகவ பெருமாள் கோவில், பழவேற்காடு ஏரி, நெலப்பட்டு பறவைகள் சரணாலயம் ஆகிய முக்கிய சுற்றுலா இடங்களுக்கான போக்குவரத்து இணைப்பு எளிதாகும்.
மற்ற மாநிலங்களில், குல்திஹா வனவிலங்கு சரணாலயம், பிட்டார்கனிகா தேசியப் பூங்கா, மா பத்ரக்காளி கோவில், மா தமாரை கோவில், பஞ்சலிங்கேஸ்வர் கோவில், தல்சாரி-உதய்பூர், சந்திப்பூர் கடற்கரை, கடா குஜங்கா ஜகன்நாதர் கோவில், சரளா கோவில், தபாலேஸ்வர் கோவில், லலித்கிரி (புத்த தலம்) உள்ளிட்ட நாட்டின் பல்வேறு சுற்றுலா தலங்களுக்கு ரயில் போக்குவரத்து வசதி எளிதாகும்.
கூடுதல் ரயில் பாதைகள் அமைக்கப்படுவதன் மூலம் ரயில்களின் இயக்கத் திறன் அதிகரித்து, இந்த வழித்தடத்தில் நிலவும் போக்குவரத்து நெரிசல் கணிசமாகக் குறையும்.
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கார்பன் உமிழ்வைக் குறைத்து, எரிபொருள் இறக்குமதியை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் இத்திட்டம் நாட்டின் காலநிலை இலக்குகளை அடைய உதவும். நான்கு ரயில்வே விரிவாக்கத் திட்டங்களும் வரும் 2030-31 நிதியாண்டிற்குள் முழுமையாக முடிக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.