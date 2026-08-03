ETV Bharat / bharat

பாஜகவின் எஃகு கோட்டையை தகர்த்த பிரசாந்த் கிஷோர்| பங்கிபூர் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் அமோக வெற்றி

பிரசாந்த் கிஷோரின் வெற்றி, நிதிஷ் குமாரின் ஐக்கிய ஜனதா தளம், லாலு பிரசாத்தின் ராஷ்டீரிய ஜனதா தளம் மற்றும் பாஜக ஆகிய கட்சிகளுக்கு பெரும் சவாலாகவும், ஜன் சுராஜ் கட்சியின் புதிய எழுச்சியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.

வெற்றி மாலையுடன் பிரசாந்த் கிஷோர்
தொண்டர்களுடன் வெற்றியை கொண்டாடிய பிரசாந்த் கிஷோர் (PTI)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 3, 2026 at 6:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

பாட்னா: பீகார் மாநிலத்தின் பங்கிபூர் தொகுதிக்கு நடைபெற்ற இடைத்தேர்தலில், ஜன் சுராஜ் கட்சியின் நிறுவனரான பிரபல தேர்தல் வியூக வகுப்பாளர் பிரசாந்த் கிஷோர் வெற்றி பெற்றார்.

1995 முதல் கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பாஜகவின் அசைக்க முடியாத எஃகு கோட்டையாக திகழ்ந்த பங்கிபூர் தொகுதியை அவர் கைப்பற்றியுள்ளார்.

மொத்தம் 32 சுற்றுகளாக நடைபெற்ற வாக்கு எண்ணிக்கையில், 21-வது சுற்றிலேயே பிரசாந்த் கிஷோர் முன்னிலை பெறத் தொடங்கினார். இதனையடுத்து பீகாரில் ஜன் சுராஜ் கட்சியின் தொண்டர்கள் பிரசாந்த் கிஷோரின் வெற்றியை கொண்டாட தொடங்கினர்.

இருப்பினும் வாக்கு எண்ணிக்கை நிறைவடைந்துள்ள நிலையிலும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வெளியாகவில்லை. இதில் பிரசாந்த் கிஷோர் 63,946 வாக்குகள் பெற்று, 19,246 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் உள்ளார்.

பிரசாந்த் கிஷோரை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட பாரதிய ஜனதா கட்சியின் இளைஞர் அணியின் தலைவர் நீரஜ் குமார் சின்ஹா 44,700 வாக்குகளுடன் இரண்டாவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டார். பீகாரின் பிரதான எதிர்க்கட்சியான ராஷ்டிரிய ஜனதா தளத்தின் வேட்பாளர் ரேகா குமாரி வெறும் 14,241 வாக்குகளுடன் மூன்றாவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டார்.

இடைத்தேர்தல் ஏன் வந்தது?

பங்கிபூர் தொகுதியின் எம்.எல்.ஏ-வாகவும், பா.ஜ.க-வின் தேசிய தலைவராகவும் பதவி வகித்த நிதின் நபின் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் மாநிலங்களவை எம்.பி-யாக தேர்வு செய்யப்பட்டார். இதனால் காலியான இந்த தொகுதிக்கு கடந்த ஜூலை 30 அன்று இடைத் தேர்தல் நடைபெற்றது. நகர்ப்புற தொகுதி என்பதால் இதில் வெறும் 34.30% வாக்குகள் மட்டுமே பதிவாகியிருந்தன.

அரசியல் வியூக வகுப்பாளரின் அசாத்திய 'கம்பேக்'

கடந்த 2025 பீகார் சட்டப் பேரவை தேர்தலில், பிரசாந்த் கிஷோரின் ஜன் சுராஜ் கட்சி 238 தொகுதிகளில் தனித்துப் போட்டியிட்டு ஒரு இடத்தில் கூட வெற்றி பெறாமல் படுதோல்வி அடைந்தது. அப்போது அவர் நேரடியாக களமிறங்காததே தோல்விக்குக் காரணம் என விமர்சிக்கப்பட்டது.தற்போது இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டவுடன், "நான் பாதுகாப்பான தொகுதியைத் தேடவில்லை. சாதி, மத அரசியல் இல்லாத மாற்று அரசியலை உருவாக்கவே பாஜகவின் பலமான கோட்டையை தேர்ந்தெடுத்தேன்" என்று சவால் விட்டு பங்கிபூரில் பிரசாந்த் கிஷோர் போட்டியிட்டார்.

தற்போது கிடைத்துள்ள இந்த இமாலய வெற்றி, பீகார் அரசியலில் நிதிஷ் குமாரின் ஐக்கிய ஜனதா தளம், லாலு பிரசாத்தின் ராஷ்டீரிய ஜனதா தளம் மற்றும் பாஜக ஆகிய கட்சிகளுக்கு பெரும் சவாலாகவும், ஜன் சுராஜ் கட்சியின் புதிய எழுச்சியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

BANKIPUR ASSEMBLY BY ELECTION
NEERAJ KUMAR
RESULTS AUGUST 2026
PRASHANT KISHOR

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.