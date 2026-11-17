உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் இரு வேறு விபத்துகளில் 13 பேர் உயிரிழப்பு, 20-க்கும் மேற்பட்டோர் காயம்
சாலை விபத்துகளில் உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டது குறித்து ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி, காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடைய பிரார்த்திப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 17, 2026 at 4:14 PM IST
ரிஷிகேஷ்: உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் இரு வேறு இடங்களில் நிகழ்ந்த சாலை விபத்துகளில் 13 பேர் உயிரிழந்தனர். 20-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்தனர்.
முதல் விபத்து, ருத்ரபிரயாக் மாவட்டத்தின் அகஸ்தியமுனி வட்டாரத்தில் உள்ள கியூஞ்சா பள்ளத்தாக்கில் திங்கட்கிழமை இரவு 9 மணியளவில் நடந்தது. அங்கு திருமண விழாவில் இருந்து திரும்பிக் கொண்டிருந்த வாகனம், 500 மீட்டர் ஆழமான பள்ளத்தாக்கில் விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்தில் 4 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். 6 பேர் காயமடைந்தனர்.
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விபத்து குறித்த தகவல் கிடைத்தவுடன், மாவட்ட பேரிடர் மீட்புப் படை, மாநில பேரிடர் மீட்புப் படை மற்றும் காவல் துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தனர். இருள் சூழ்ந்திருந்த போதிலும், கரடுமுரடான அந்தப் பகுதியில் நள்ளிரவு வரை மீட்புப் பணிகள் நடந்தன. நள்ளிரவுக்குள், பள்ளத்தாக்கில் இருந்த பத்து பேரும் மீட்கப்பட்டனர். காயமடைந்தவர்கள் ஸ்ரீநகர் அடிவார மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.
उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। मैं मृतकों के परिवारजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करती हूं तथा घायल हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।— President of India (@rashtrapatibhvn) November 17, 2026
மற்றொரு விபத்தில் 9 பேர் உயிரிழப்பு
ருத்ரபிரயாக் மாவட்டத்தில் நிகழ்ந்த விபத்தின் சோகத்தில் இருந்து மீள்வதற்குள் அதிகாலையில் மற்றொரு விபத்து, மேலும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள ரிஷிகேஷ் - பத்ரிநாத் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பயணிகள் பேருந்து பள்ளத்தில் விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது. ஹரித்வாரில் இருந்து 30 பயணிகளுடன் பத்ரிநாத் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த அந்த பேருந்து, தெஹ்ரி மாவட்டத்தில் உள்ள குலார் பகுதி அருகே வந்த போது கட்டுப்பாட்டை இழந்து, 100 மீட்டர் ஆழமான பள்ளத்தாக்கில் விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது. இன்று அதிகாலை 5:30 மணிக்கு இந்த விபத்து நிகழ்ந்தது.
விபத்து நடந்ததைத் தொடர்ந்து, காவல் துறையினரும், குலார், சிவபுரி, பியாசி ஆகிய இடங்களில் உள்ள காவல் சோதனை சாவடிகளில் இருந்த குழுவினரும் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தனர். மாநில பேரிடர் மீட்புப் படை மற்றும் தீயணைப்புத் துறையினரும் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து மீட்பு பணிகளை மேற்கொண்டனர்.
இந்த விபத்தில் சுமார் 20 பேர் காயமடைந்துள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். சம்பவ இடத்தில் இருந்து 4 பேரின் உடல்கள் மீட்கப்பட்ட நிலையில், மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டவர்களில், 5 பேர் உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதன் மூலம் விபத்தில் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 13-ஆக அதிகரித்துள்ளது.
விபத்துக்கான சரியான காரணம் என்ன என்பது குறித்து விரிவான விசாரணைக்குப் பிறகு கண்டறியப்படும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
Deeply disturbed to learn about the loss of lives due to a mishap in Tehri Garhwal district of Uttarakhand. I extend my deepest condolences to the bereaved families in this hour of grief. Praying for the speedy recovery of the injured: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) November 17, 2026
பிரதமர் மோடி இரங்கல்
சாலை விபத்துகளில் உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டிருப்பது குறித்து ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி, காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடைய பிரார்த்திப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.