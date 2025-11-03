ETV Bharat / bharat

ட்ரோன் வழியாக கடத்தப்பட்ட ரூ.2.5 கோடி மதிப்பிலான ஹெராயின் - தட்டித்தூக்கிய பிஎஸ்எஃப்!

கண்டெடுக்கப்பட்ட ஹெராயினின் உலக சந்தை மதிப்பு சுமார் 2.5 கோடி ரூபாய் இருக்கும் என்று காவல் கண்காணிப்பாளர் அம்ரிதா தூஹான் தெரிவித்துள்ளார்.

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஹெராயினுடன் ராஜஸ்தான் காவல்துறை மற்றும் எல்லை பாதுகாப்புப் படை வீரர்கள்
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஹெராயினுடன் ராஜஸ்தான் காவல்துறை மற்றும் எல்லை பாதுகாப்புப் படை வீரர்கள் (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 3, 2025 at 5:02 PM IST

ஜெய்ப்பூர்: இந்தியா-பாகிஸ்தான் எல்லையில் ட்ரோன்கள் உதவியுடன் அரங்கேறிய சுமார் 2.5 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஹெராயின் போதைப் பொருள் கடத்தலை எல்லை பாதுகாப்புப் படையினர் முறியடித்துள்ளனர்.

நாட்டின் எல்லைகள் எப்போதும் பதற்றம் நிறைந்தவையாக இருக்கும். எல்லை மீறிய பயங்கரவாதம், கடத்தல் போன்றவற்றால் குறிப்பிட்ட இடங்களின் எல்லைப் பாதுகாப்புப் படையின் கண்காணிப்பும், பாதுகாப்பும் தீவிரமாக இருக்கும்.

இந்நிலையில் நேற்றிரவு, புறக்காவல் எல்லையான ஆனந்த்சர் பகுதியில் வானில் ட்ரோன்கள் பறக்கும் சத்தம் கேட்டுள்ளது. உடனடியாக 118-ஆவது பட்டாலியனைச் சேர்ந்த எல்லை பாதுகாப்புப் படை வீரர்கள் உள்ளூர் காவல் துறையினருக்கு இது ொடர்பாக தகவல் கொடுத்துள்ளனர்.

இதனையடுத்து, எல்லை பாதுகாப்புப் படை மற்றும் காவல்துறையினர் இணைந்து, ட்ரோன் சத்தம் கேட்ட இடத்திற்கு அருகில் இருந்த வயல்வெளிகளில் கூட்டாக சோதனை நடத்தியுள்ளனர். இந்த சோதனையில், தடை செய்யப்பட்ட உயர்தர போதைப்பொருளான ஹெராயின் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுதொடர்பான தகவல்களை நம்மிடம் பகிர்ந்துகொண்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அம்ரிதா தூஹான், “எல்லை பாதுகாப்புப் படை வீரர்களுடன் இணைந்து காவல் துறையும் தீவிரத் தேடுதல் பணியில் ஈடுபட்டது. அப்போது அவர்கள் மஞ்சள் நெகிழிப் பையில் இருந்த ஒரு பொதியை கண்டுபிடித்துள்ளனர். அதை பிரித்து பார்த்தபோது சுமார் 500 கிராம் எடையுள்ள ஹெராயின் அதில் இருந்துள்ளது,” என்று தெரிவித்தார்.

காவல் துறையினர் மற்றும் பாதுகாப்புப் படை வீரர்களால் கண்டெடுக்கப்பட்ட மஞ்சள் நெகிழிப் பொதி
காவல் துறையினர் மற்றும் பாதுகாப்புப் படை வீரர்களால் கண்டெடுக்கப்பட்ட மஞ்சள் நெகிழிப் பொதி (ETV Bharat)

மேலும், கண்டெடுக்கப்பட்ட ஹெராயினின் உலக சந்தை மதிப்பு சுமார் 2.5 கோடி ரூபாய் இருக்கும் என்று தெரிவித்த அவர், இதுபோன்று சந்தேகத்திற்கு இடமான பொருள்களை பொதுமக்கள் பார்த்தால் உடனடியாக காவல் துறைக்கு தகவல் அளிக்க வேண்டும் என்று கூறினார்.

இதனையடுத்து வேறு ஏதேனும் பொருள்கள் கடத்தப்பட்டுள்ளதா என்பதை அறிய எல்லை பாதுகாப்புப் படை வீரர்கள், காவல்துறையினருடன் இணைந்து தீவிர சோதனை மேற்கொண்டனர். ஆனால், சந்தேகத்திற்கு இடமான வேறு எதுவும் சிக்கவில்லை என்று காவல்துறை தரப்பு தெரிவித்துள்ளது.

சமீப காலத்தில், ட்ரோன்கள் வாயிலான எல்லை தாண்டிய போதைப் பொருள் கடத்தல் அதிகரித்துள்ளதாக தேசிய போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு தகவல் வெளியிட்டிருந்தது. செப்டம்பர் 16, 2025 வெளியான தகவல்களின் அடிப்படையில், 2021-இல் இதுபோன்று மூன்று வழக்குகள் மட்டுமே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

தேசிய போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு வெளியிட்ட அறிக்கையின்படி, 2024-ஆம் ஆண்டில் எல்லை தாண்டிய ட்ரோன் கடத்தல் வழக்குகள் 179-ஆக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இது சமீபத்திய ஆண்டுகளில் பல மடங்கு உயர்வு என்பதை புள்ளிவிவரங்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.

பொதுவாக, இந்தியா - பாகிஸ்தான் எல்லையில், பாகிஸ்தான் சமூக விரோதிகளால் ட்ரோன் வழியாக போதைப் பொருட்கள் எல்லை தாண்டி கடத்தப்படுகிறது. அதை இந்தியாவில் உலாவும் சமூக விரோதிகள், பஞ்சாப் போன்று பிற மாநிலங்களுக்கு கடத்தி குற்ற நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருவதாக ராஜஸ்தான் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

