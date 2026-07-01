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4 வயது சிறுவனை கொடூரமாக தாக்கிய இளைஞர்கள் - சுற்றுலா சென்ற இடத்தில் அதிர்ச்சி சம்பவம்

சிறுவனை தாக்கிய 2 இளைஞர்ளையும் போலீசார் கைது செய்து காவலில் எடுத்து விசாரிக்க திட்டமிட்டுள்ளனர்.

4 வயது சிறுவனை கொடூரமாக தாக்கிய இளைஞர்கள் - கேரளாவில் அதிர்ச்சி சம்பவம்
4 வயது சிறுவனை கொடூரமாக தாக்கிய இளைஞர்கள் - கேரளாவில் அதிர்ச்சி சம்பவம் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 1, 2026 at 6:00 PM IST

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இடுக்கி (கேரளா): சென்னையில் இருந்து கேரளாவில் உள்ள இடுக்கிக்கு சுற்றுலா சென்ற ஒரு குழுவினர், 4 வயது சிறுவனை கொடூரமான முறையில் தாக்கி, மிதித்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கேரளாவின் காஷ்மீர் என்று அழைக்கப்படும் காந்தளூர், இயற்கை அழகுடன் குளிர்ச்சியான தட்பவெப்ப நிலையை கொண்டிருப்பதால், ஆண்டுதோறும் ஏராளமான சுற்றுலாப் பயணிகள் வருவது வழக்கம். அது போல சென்னையில் இருந்து 8 பேர், காந்தளூருக்கு சுற்றுலா வந்திருந்தனர். அவர்கள், காந்தளூர் ஜி.என்.புரத்தில் உள்ள ஒரு தனியார் விடுதியில் தங்கியிருந்தனர்.

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நேற்று (ஜூன் 30) மாலை 5 மணியளவில், சுற்றுலா வந்த குழுவில் இருந்த கோகுலா என்ற பெண்ணின் 4 வயது சிறுவனை, அவர்களுடன் வந்த இரண்டு இளைஞர்கள் அருகே உள்ள ஒரு இடத்திற்கு அழைத்துச் சென்று கொடூரமாக அடித்து, தரையில் தள்ளி மிதித்துள்ளனர்.

இதைக் கண்ட அப்பகுதி மக்கள், உடனடியாக அங்கு திரண்டு வந்தனர். அவர்களைக் கண்டதும், 2 இளைஞர்களும் அங்கிருந்து ஓட்டம் பிடித்தனர். இருப்பினும், அந்த இளைஞர்களை உள்ளூர் மக்கள் சுற்றி வளைத்து பிடித்ததுடன், எதற்காக குழந்தையை தாக்கினீர்கள் என்று கேள்வி எழுப்பி, அந்த தனியார் விடுதியை முற்றுகையிட்டனர்.

இதனால், சுற்றுலா பயணிகளுக்கும், உள்ளூர் மக்களுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து தகவல் அறிந்து வந்த மறையூர் போலீசார், வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டவர்களை சமாதானப்படுத்தி, சிறுவனை தாக்கிய 2 பேரையும் தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்தனர். உள்ளூர் மக்களை சமாதானப்படுத்தி அனுப்பி வைத்த போலீசார், 2 இளைஞர்ளையும் கைது செய்து காவலில் எடுத்து விசாரிக்க திட்டமிட்டுள்ளனர்.

அந்த இளைஞர்களின் தாக்குதலால் காயம் அடைந்த சிறுவன், மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அங்கு சிறுவனுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

சிறுவனை இரண்டு பேர் மறைவான இடத்திற்கு அழைத்துச் சென்று தாக்கி விட்டு, பொதுமக்களின் குரல் கேட்டதும் ஓடி வரும் காட்சி, அந்த தனியார் விடுதியில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகி உள்ளது.

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இந்நிலையில், சிறுவன் கொடூரமாக தாக்கப்பட்ட இடத்தில் சிறப்பு பிரிவு போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் மேற்கொண்டு விசாரித்து வருகின்றனர்.

காவல்துறை விளக்கம்

இந்த சம்பவம் குறித்து காவல்துறையினர் கூறுகையில், "சென்னையில் இருந்து காந்தளூரை பார்வையிட வந்த எட்டு பேர் கொண்ட சுற்றுலா பயணிகள் குழுவில் இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது. ஜி.என்.நகரில் உள்ள விடுதியில் தங்கி இருந்தனர்.

நேற்று மாலை 5 மணியளவில் அந்த கும்பலில் இருந்த கோகுலா என்ற பெண்ணின் குழந்தையை அவருடன் இருந்த 2 இளைஞர்கள் அருகில் உள்ள இடத்திற்கு அழைத்துச் சென்று கொடூரமாக தாக்கினர்.

குழந்தையை தாக்கிய 2 இளைஞர்களையும் கைது செய்ய போலீசார் முயன்று வருகின்றனர். காயமடைந்த குழந்தை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது" என தெரிவித்தனர்.

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