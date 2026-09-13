தகவல் தொழில்நுட்பம், கனிம வளங்களை ஆயுதமாக பயன்படுத்தக்கூடாது - பிரிக்ஸ் மாநாட்டில் பிரதமர் பேச்சு
பெருந்தொற்று, காலநிலை பேரழிவுகள் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட இன்றைய உலகில், எந்தவொரு நெருக்கடியும் ஒரு குறிப்பிட்ட பிராந்தியத்துக்குள் மட்டும் அடங்கிவிடுவதில்லை என பிரதமர் தனது உரையில் கோடிட்டு காண்பித்தார்.
Published : September 13, 2026 at 7:16 PM IST
புதுடெல்லி: தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் கனிம வளங்களை ஆயுதமாக பயன்படுத்தக்கூடாது என பிரிக்ஸ் மாநாட்டில் உரையாற்றிய பிரதமர் மோடி வலியுறுத்தினார்.
டெல்லியில் 18-வது பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு நேற்று தொடங்கியது. இந்தியா தலைமையேற்று நடத்தும் இந்த மாநாட்டில் பிரிக்ஸ் அமைப்பின் உறுப்பு நாடுகளான சீனா, ரஷ்யா, பிரேசில், தென்னாப்பிரிக்கா, இந்தோனேசியா, எகிப்து, எத்தியோப்பியா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம், சவூதி அரேபியா, ஈரான் உள்ளிட்ட நாடுகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்றனர்.
குறிப்பாக, ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின், சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங், தென்னாப்பிரிக்கா அதிபர் சிரில் ராமபோசா, ஈரான் அதிபர் மசூத் பெஷஸ்கியான் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் பங்கேற்றனர்.
பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டில் நேற்று தொடக்கவுரையாற்றிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, "உலகளாவிய நெருக்கடிகளை எதிர்கொள்வதில் தெற்குலக நாடுகள் முன்வரிசையிலும், முடிவெடுக்கும் அதிகாரத்தில் கடைசி வரிசையிலும் தள்ளப்பட்டுள்ளன. அந்த பிரமிடு அமைப்பை மாற்ற வேண்டும்.
அனைவருக்குமான சமமான, கூட்டுப் பங்களிப்பு இருக்கும் வகையிலும் உருமாற்ற வேண்டும். அதில் ஒவ்வொரு நாட்டின் குரலுக்கும் மதிப்பும், உரிமையும் இருக்க வேண்டும். உலகப் பொருளாதார வளர்ச்சியை முன்னின்று இயக்கும் நாடுகளுக்கு, உலகளாவிய பொருளாதார நிர்வாகத்தை வடிவமைப்பதிலும் முதன்மையான பங்கு வழங்கப்பட வேண்டும்" என தெரிவித்திருந்தார்.
அதன் தொடர்ச்சியாக மாநாட்டின் இறுதி நாளான இன்று பல்வேறு நாடுகளின் தலைவர்கள் உரையாற்றினார்கள். தொடர்ந்து ரஷ்ய அதிபர் புதின், சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங் முன்னிலையில் பிரதமர் மோடி தனது நிறைவுரையை நிகழ்த்தினார்.
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அப்போது பேசிய அவர், "முன்னேப்போதும் இல்லாத வகையில் உலகம் அதிகரித்து வரும் பதற்றங்களை கண்டு வருகிறது. அவை சாதாரண மக்களின் வாழ்க்கையில் எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. பெருந்தொற்று, காலநிலை பேரழிவுகள் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட இன்றைய உலகில், எந்தவொரு நெருக்கடியும் ஒரு குறிப்பிட்ட பிராந்தியத்துக்குள் மட்டும் அடங்கிவிடுவதில்லை என்பதை பலமுறை நமக்கு நிரூபித்துள்ளன.
Sharing opening remarks during BRICS Session on ‘Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth.’— Narendra Modi (@narendramodi) September 13, 2026
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எனவே பிரிக்ஸ் அமைப்பு இத்தகைய உலகளாவிய நெருக்கடிகளை சந்தித்து வெற்றிபெறும் அளவுக்கு தங்களின் கட்டமைப்புக்களை மேம்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். குறிப்பாக தொழில்நுட்பம் மற்றும் கனிம வளத்தை ஆயுதமாக்குவதை பிரிக்ஸ் கூட்டமைப்பு ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ளாது. அவை அனைத்தும் தவிர்க்கப்பட வேண்டிய ஒன்றாக இன்றைய சூழலில் உள்ளது" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "பிரிக்ஸ் அமைப்பின் ஒத்துழைப்பு வெறும் அரசாங்களுக்கு இடையே மட்டும் சுருங்கிவிடாமல் தொழிலதிபர்கள், விவசாயிகள், ஆராய்ச்சியாளர்கள், இளைஞர்கள் என அனைத்து தரப்பு மக்களையும் சென்றடைய வேண்டும். புதுமையான நிறுவனங்களை தோற்றுவிக்க 'பிரிக்ஸ் ஸ்டார்ட்அப் புத்தாக்க நிதி தோற்றுவிக்கப்படும். பிரிக்ஸ் அமைப்பு நாடுகள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து செயல்படுவதே இந்த உச்சி மாநாட்டின் முக்கிய நோக்கமாக இருக்க வேண்டும்' என்றும் தெரிவித்தார்.