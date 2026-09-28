புதுவை கடற்கரையில் மின் கம்பம் சாய்ந்து சிறுவன் உயிரிழப்பு; அரசே பொறுப்பேற்க வேண்டுமென திமுக கோரிக்கை
இச்சம்பவம் தொடர்பாகப் புதுச்சேரி நிர்வாகம் உடனடி விசாரணை நடத்தி, அலட்சியமாக இருந்த அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Published : September 28, 2026 at 6:22 PM IST
புதுவை: மின் கம்பம் சாய்ந்து சிறுவன் உயிரிழந்த விவகாரத்தில் கவனக்குறைவாக செயல்பட்ட அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
புதுச்சேரி கடற்கரை பகுதியில் வடமாநிலத்தைச் சேர்ந்த தம்பதியினர் பொம்மை விற்பனை செய்து வந்துள்ளனர். சுற்றுலாப் பயணிகள் அதிகளவில் வந்து செல்லும் பகுதி என்பதால், அவர்கள் தினமும் அங்கு பொம்மைகளை விற்பனை செய்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில் நேற்று மாலை அங்கு விளையாடிக் கொண்டிருந்த தம்பதியினரின் 6 வயது சிறுவன் முகமது பாசில், மீது துருப்பிடித்த மின்கம்பம் ஒன்று எதிர்பாராத விதமாக சரிந்து விழுந்ததில் அந்த சிறுவன் உயிரிழந்தார். விபத்து நடந்தவுடனேயே அங்கிருந்தவர்கள் சிறுவனை மீட்க முயன்ற போதிலும், பலத்த காயமடைந்த சிறுவன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்ததாக தெரிகிறது.
ஆபத்தான நிலையில் துருப்பிடித்து இருந்த மின்கம்பத்தை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து அதை அகற்றவோ அல்லது பழுதுபார்க்கவோ மின்சாரத்துறை அதிகாரிகளும், உள்ளாட்சி அமைப்பினரும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்று பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
இதையும் படிங்க:ஆழ்துளை கிணற்றுக்குள் விழுந்த 3 வயது சிறுமி 10 மணி நேர போராட்டத்துக்கு பிறகு சடலமாக மீட்பு
பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் கடற்கரை சாலையில் இத்தகைய ஆபத்தான நிலையிலிருந்த மின்கம்பத்தைப் பராமரிக்காமல் விட்டதே இந்தத் துயரச் சம்பவத்திற்குக் காரணம் என அப்பகுதிவாசிகள் கொதித்தெழுந்துள்ளனர். அதிகாரிகள் உரிய நேரத்தில் நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால் இந்தச் சிறுவனின் உயிரைக் காப்பாற்றியிருக்கலாம் எனவும் அவர்கள் ஆதங்கம் தெரிவித்து வருகிறார்கள்.
இச்சம்பவம் தொடர்பாகப் புதுச்சேரி நிர்வாகம் உடனடி விசாரணை நடத்தி, அலட்சியமாக இருந்த அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இதனிடையே, கடற்கரையில் பழுதடைந்த மின்கம்பம் விழுந்து குழந்தை உயிரிழந்த சம்பவத்துக்கு அரசே முழு பொறுப்பேற்க வேண்டும் என திமுக எம்எல்ஏ விக்னேஷ் கண்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக பேசிய அவர், "மாநிலம் முழுவதும் உள்ள பழுதடைந்த மின்கம்பங்களை போர்க்கால அடிப்படையில் கண்டறிந்து அகற்ற வேண்டும். உயிரிழந்த குழந்தையின் குடும்பத்திற்கு உரிய நிவாரணத்தை அரசு உடனடியாக அறிவிக்க வேண்டும். இனியும் அரசு மெத்தனமாக செயல்பட்டால் மக்களைத் திரட்டி வீதியில் இறங்கி போராட்டம் நடத்துவோம்" எனத் தெரிவித்தார்.