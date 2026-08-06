கால் விரல்களால் காவியம் படைத்த சீதலா| பள்ளியில் முதலிடம் பிடித்து அசத்திய மாணவி
பாதி வழியிலேயே சீதலாவின் பள்ளித் தோழிகள் அவரைச் சந்திக்கும்போது, அவரது தாயிடமிருந்து சக்கர நாற்காலியைத் தாங்களே வாங்கிப் பாசத்துடன் பள்ளிக்குத் தள்ளிச் செல்வதை வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளனர்
Published : August 6, 2026 at 8:00 AM IST
தேவ்நகர் (சத்தீஸ்கர்): உடலில் குறைபாடுகள் இருந்தாலும், உள்ளத்தில் அசாத்திய துணிச்சலும் விடாமுயற்சியும் இருந்தால் எந்தவொரு இலக்கையும் எட்டலாம் என்பதை சீதலா விஸ்வகர்மா என்ற சிறுமி சாதித்து காட்டியுள்ளார். பிறவியிலேயே இரு கைகளும், ஒரு காலும் இல்லாத 100% மாற்றுத்திறன் கொண்ட சீதலா விஸ்வகர்மா, தற்போது தனது பள்ளித் தேர்வுகளில் முதலிடம் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளார்.
அதுமட்டுமின்றி, எதிர்காலத்தில் நாட்டின் மிகவம் உயரிய பதவியான ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக வேண்டும் என்ற தனது வாழ்நாள் லட்சியத்தை நோக்கித் தீர்க்கமாகப் பயணித்து வருகிறார்.
"அப்பா, நான் படிக்கணும்" – கால் விரல்களால் எழுதிய காவியம்
சத்தீஸ்கர் மாநிலம் சூரஜ்பூர் மாவட்டம், ராமானுஜ்நகர் வட்டாரத்தில் உள்ள கல்யாண்பூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த எளிய குடும்பத்தில் பிறந்தவர் சீதலா விஸ்வகர்மா. பிறக்கும் போதே குரோமோசோம் குறைபாடு காரணமாக இவருக்கு இரு கைகளும், இடது காலும் வளரவில்லை. இத்தகைய சூழலில், பெரும்பாலான குழந்தைகள் முடங்கி விடும் நிலையில், சீதலா தனது தந்தையிடம் "அப்பா, என்னை பள்ளியில் சேர்த்துவிடுங்கள், நான் படிக்க விரும்புகிறேன்" என்று பிடிவாதமாகக் கேட்டுள்ளார்.
மகளின் ஆர்வத்தைக் கண்ட பெற்றோர், அவருக்கு முழு ஆதரவளித்தனர். கைகள் இல்லாததால், தனது ஒரே ஒரு வலது காலின் விரல்களுக்கு நடுவே பேனாவை மாட்டி எழுதப் பழகினார் சீதலா.
பல மாதங்கள் கால் விரல்களில் ரத்தம் கசிய கசியப் பழகிய அவர், இன்று மற்ற மாணவர்களை விடவும் மிக நேர்த்தியாக எழுதவும், ஓவியம் வரையவும் மற்றும் கைபேசியில் குறிப்புகள் எடுக்கவும் வியத்தகு திறனைப் பெற்றுள்ளார்.
92% மதிப்பெண்களுடன் பள்ளி மற்றும் மாவட்ட அளவில் சாதனை
சாதாரண மாணவர்களுக்கே சவாலாக இருக்கும் பள்ளிப் பாடங்களையும், கணிதங்களையும் தனது ஒற்றைக் கால் விரல்களின் அசைவால் வென்றெடுத்தார் சீதலா. சத்தீஸ்கர் மாநில 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில், 600 மதிப்பெண்களுக்கு 557 மதிப்பெண்கள் (92.83%) பெற்றுத் தனது பள்ளியிலேயே முதலிடம் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளார். .அவரது இந்தச் சாதனை சூரஜ்பூர் மாவட்டம் மட்டுமின்றி, ஒட்டுமொத்த மாநிலத்தையே திரும்பிப் பார்க்க வைத்துள்ளது.
மாவட்டத்தின் மிகச்சிறந்த முதல் 10 மாணவர்களின் பட்டியலிலும் சீதலா இடம்பிடித்துள்ளார். தற்போது 11ஆம் வகுப்பில் உயிரியல் பாடப்பிரிவைத் தேர்ந்தெடுத்துத் தனது மேல்நிலைப் படிப்பைத் தொடர்ந்து வருகிறார்.
தனது எதிர்காலக் கனவு குறித்துப் பேசும் சீதலா விஸ்வகர்மா, "என்னுடைய உடல் பலவீனத்தை நான் ஒருபோதும் முடக்கமாக நினைத்ததில்லை, அதை என் பலமாக மாற்றிக்கொண்டேன்" என்று நெகிழ்ச்சியோடு கூறுகிறார்.
நாட்டின் மிக உயரிய சிவில் சர்வீசஸ் தேர்வில் வென்று, ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக வலம் வருவதே அவரது ஒரே குறிக்கோள். தன்னைப் போல சமூகத்தில் பின்தங்கிய, உடல் ரீதியான சவால்களை எதிர்கொள்ளும் விளிம்புநிலை மக்களுக்கு சேவை செய்யவும், அவர்களுக்குக் கல்வி மற்றும் வாழ்வாதார உரிமைகளைப் பெற்றுத் தரவும் இந்த அதிகாரப் பதவி உதவும் என அவர் தீர்க்கமாக நம்புகிறார்.
தோழிகளின் பாசம் மற்றும் பெற்றோரின் தியாகம்
சீதலாவின் வீடு பள்ளியிலிருந்து சுமார் 2.5 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது. தினமும் காலையில் அவரது தாய் அவரைத் தயார் செய்து சக்கர நாற்காலியில் அழைத்துச் செல்வார். பாதி வழியிலேயே சீதலாவின் பள்ளித் தோழிகள் அவரைச் சந்திக்கும் போது, அவரது தாயிடமிருந்து சக்கர நாற்காலியைத் தாங்களே வாங்கிப் பாசத்துடன் பள்ளிக்குத் தள்ளிச் செல்வதை வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளனர்
இது தொடர்பாக சீதலாவின் தாய் கூறுகையில், "அவள் பிறந்த போதே கைகளும் காலும் இல்லை என்று தெரிந்ததும் நாங்கள் உடைந்து போனோம். ஆனால் அவளுக்குப் படிப்பில் இருந்த ஆர்வம் எங்களை மாற்றியது. இன்று அவளது சாதனையைப் பார்க்கும் போது ஒரு பெற்றோராக எங்கள் கண்கள் குளிர்கின்றன. அவள் நிச்சயம் ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஆவார்" என்று பெருமிதத்தோடு பகிர்ந்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக பேசிய சூரஜ்பூர் மாவட்ட ஆட்சியர் ரீனா ஜமீல், சீதலாவை மாவட்டத்திற்கு மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்த மாநிலத்திற்கே ஒரு உத்வேகத்தின் ஊற்று என்று வர்ணித்தார். “மாவட்ட நிர்வாகம் அவரது தேவைகளை மதிப்பிட்டு, அவருக்கு உரிமையுள்ள ஒவ்வொரு அரசுத் திட்டத்தையும் உதவியையும் அவர் பெறுவதை உறுதி செய்யும். உடல் அல்லது நிதிச் சிரமங்கள் காரணமாக அவர் தனது படிப்பை ஒருபோதும் பாதியில் நிறுத்த ஒரு போதும் அனுமதிக்க மாட்டோம்“ என்றார்.