அடுத்து வரும் ஸ்டேஷன் எது? ரயில்வே அமைச்சகத்திற்கு மும்பை நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு
டிக்கெட் இல்லை என்றால் அபராதம் செலுத்தி விட்டு மற்றொரு ரயிலைப் பிடித்துச் செல்லலாம் என்றும் நீதிபதி ஜிதேந்திர ஜெயின் தனது தீர்ப்பில் கூறியுள்ளார்.
Published : March 26, 2026 at 1:25 PM IST
மும்பை: வந்தே பாரத் போல் அனைத்து ரயில்களிலும் அடுத்து வரும் ரயில் நிலையம் பற்றிய அறிவிப்பை தெரிவிக்கும் முறையை அமல்படுத்த மும்பை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
மகாராஷ்டிர மாநிலம் மன்மாட் என்ற நகரைச் சேர்ந்தவர் ரோஹிதாஸ் குமாவத். இவர் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன் கவுஹாத்தி செல்வதற்காக ரயில் நிலையம் வந்துள்ளார். அப்போது அவர் கவுஹாத்தி ரயிலில் ஏறுவதற்கு பதிலாக, அங்கு புறப்பட தயாராக இருந்த மற்றொரு ரயிலான பால்டா எக்ஸ்பிரஸில் ஏறி விட்டார். ஆனால், அது கவுஹாத்தி எக்ஸ்பிரஸ் இல்லை என்று தெரிந்தவுடன் அதில் இருந்து அவர் இறங்க முற்பட்டுள்ளார். ஆனால், அதற்குள் பால்டா எக்ஸ்பிரஸ் நகரத் தொடங்கி விட்டது. ஆனால், அவர் சிறிதும் யோசிக்காமல் நடைமேடையில் குதித்துவிட்டார்.
இதில், தலை மற்றும் கால்களில் அவருக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. இதற்கான இழப்பீடு கோரி ரோஹிதாஸ் ரயில்வே உரிமைகோரல் தீர்ப்பாயத்திடம் விண்ணப்பித்திருந்தார். ஆனால், அவரின் இழப்பீடு கோரிக்கை மனுவை ஜனவரி 31, 2018-ல் தீர்ப்பாயம் நிராகரித்தது. இந்த விபத்து முழுக்க முழுக்க பயணியின் கவனக்குறைவாலும், தவறாலும் ஏற்பட்ட ஒன்று என கூறி ரோஹிதாஸின் கோரிக்கையை அது நிராகரித்தது.
ரயில்வே உரிமை கோரல் தீர்ப்பாயத்தின் இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து மும்பை உயர் நீதிமன்றத்தில் ரோஹிதாஸ் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனு நீதிபதி ஜிதேந்திர ஜெயின் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட உயர் நீதிமன்றம் மனுதாரருக்கு ஆதரவாக தற்போது தீர்ப்பளித்துள்ளது.
"எந்தவொரு பயணியும் வேண்டும் என்றே தனது உயிரை பணயம் வைத்து ஓடும் ரயிலில் இருந்து இறங்க மாட்டார்கள். அந்த பரபரப்பான சூழ்நிலையில் பயணியின் மனநிலையையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்" என்று குறிப்பிட்ட உயர் நீதிமன்றம், ரோஹிதாஸுக்கு இழப்பீடாக ரூ. 80 ஆயிரம் வழங்க ரயில்வே அமைச்சகத்திற்கு உத்தரவிட்டது.
தொடர்ந்து, ஓடும் ரயிலில் இருந்து இறங்க முயற்சிக்கக் கூடாது என்றும் மனுதாரருக்கு அறிவுறுத்தல்களையும் வழங்கியது. தவறுதலாக ஏறி விட்டால் அடுத்த நிறுத்தம் வரும் வரை காத்திருந்து இறங்கவும் அறிவுறுத்தியது. தவறாக ஏறியதற்காக உயிரை பணயம் வைத்து இறங்க வேண்டிய அவசியமில்லை.
மேலும், "மனுதாரர் ஓடும் ரயிலில் இருந்து இறங்கியது தவறு தான். ஆனால் அவசரத்தில் அது நடந்துள்ளது என்பதை மறுக்க முடியாது. இது போன்ற சம்பவங்கள் மீண்டும் நடக்காமல் இருக்க ரயில்வே நிர்வாகமும் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
வந்தே பாரத் போன்ற ரயில்களில் அடுத்த நிலையத்தின் அறிவிப்பு வெளியிடப்படுகிறது. இது போன்ற சம்பவங்களை தவிர்க்க அடுத்து வரும் ரயில் நிலையம் பற்றிய அறிவிப்பை தெரிவிக்கும் முறையை அனைத்து எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களிலும் அமல்படுத்த வேண்டும்" என்றும் நீதிபதி ஜிதேந்திர ஜெயின் உத்தரவிட்டார்.