ETV Bharat / bharat

திருப்பதி அருகே மருந்து தொழிற்சாலையில் 'பாய்லர்' வெடித்து 5 தொழிலாளர்கள் உயிரிழப்பு

விபத்துக்கான சரியான காரணம் குறித்து அறிய காவல் துறையினர் மற்றும் தொழிற்சாலை பாதுகாப்புத் துறையினர் தீவிர விசாரணையை தொடங்கியுள்ளனர்.

விபத்தில் தரைமட்டமான கட்டடம்
விபத்தில் தரைமட்டமான கட்டடம் (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 3, 2026 at 12:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருப்பதி: ஆந்திர மாநிலம் திருப்பதி மாவட்டம், ஸ்ரீ சிட்டி சிறப்புப் பொருளாதார மண்டலத்தில் அமைந்துள்ள பிரபல மருந்து தயாரிப்பு ஆலையில் பாய்லர் வெடித்த விபத்தில் 5 தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்தனர்.

ஸ்ரீ சிட்டி பகுதியில் அமைந்துள்ள டிஐஎல் ஹெல்த்கேர் என்ற மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் இன்று காலை சுமார் 8 மணியளவில் வழக்கம் போல பணிகள் நடந்து கொண்டிருந்தன. இரவுப் பணியில் இருந்த தொழிலாளர்கள் தங்களின் பணியை முடித்து விட்டு வெளியேற தயாராகி கொண்டிருந்த வேளையில், திடீரென அங்கிருந்த வாட்டர் பாய்லர் பயங்கர சத்தத்துடன் வெடித்துச் சிதறியது.

தொழிற்சாலை கட்டிடத்தின் கான்கிரீட் மேற்கூரையின் ஒரு பகுதி முற்றிலும் இடிந்து விழும் அளவுக்கு இந்த பாய்லர் வெடித்து சிதறியது. இதனால் இடிபாடுகளுக்குள் பல தொழிலாளர்கள் சிக்கிக் கொண்டனர்.

விபத்து குறித்து தகவல் அறிந்தவுடன் காவல் துறையினர், தீயணைப்புப் படையினர் மற்றும் அவசர கால மீட்புக் குழுவினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கிய தொழிலாளர்களை மீட்டனர்.

இந்த விபத்தில் சம்பவ இடத்திலேயே 2 தொழிலாளர்களும், மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் 2 தொழிலாளர்களும் உயிரிழந்தனர். மேலும் பல தொழிலாளர்களுக்கு மருத்துவமனைகளில் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதில் மேலும் ஒரு தொழிலாளி உயிரிழந்தார். இதனையடுத்து பாய்லர் வெடித்த விபத்தில் உயிரிழந்த தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கை 5 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

இந்த துயர சம்பவம் குறித்து ஆந்திர மாநில முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு மிகுந்த அதிர்ச்சியும், ஆழ்ந்த இரங்கலையும் தெரிவித்துள்ளார். உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்குத் தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் செய்யுமாறும், காயமடைந்தவர்களுக்கு சர்வதேச தரத்திலான மருத்துவச் சிகிச்சையை உறுதி செய்யுமாறும் மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் அதிகாரிகளுக்கு அவர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

விபத்துக்கான சரியான காரணம் குறித்து அறிய காவல் துறையினர் மற்றும் தொழிற்சாலை பாதுகாப்புத் துறையினர் தீவிர விசாரணையை தொடங்கியுள்ளனர்.

TAGGED:

SRI CITY BOILER BLAST
TIL HEALTHCARE BLAST
ANDHRA PHARMA UNIT EXPLOSION
CHANDRABABU NAIDU ON ACCIDENT
TIRUPATI FACTORY ACCIDENT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.