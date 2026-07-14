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வியட்நாம் படகு விபத்து: 15 பேரின் உடல்கள் இந்தியா வந்தடைந்தன

வியட்நாமின் ஹோசி மின் நகரில் இருந்து புறப்பட்டு மும்பை வந்தடைந்த வியட்நாம் ஏர்லைன்ஸ் விமானம் மூலம், உடல்கள் கொண்டு வரப்பட்டன

மும்பை விமான நிலையம் வந்தடைந்த உடல்கள்
மும்பை விமான நிலையம் வந்தடைந்த உடல்கள் (X@AmbHanoi)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 14, 2026 at 9:22 AM IST

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மும்பை: வியட்நாம் படகு விபத்தில் உயிரிழந்த 15 இந்தியர்களின் உடல்கள் இந்தியா கொண்டு வரப்பட்டன. மும்பையில் இருந்து உடல்களை சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

வியர்நாமில் ஃபு குவோக் தீவு அருகே கடந்த 11 ஆம் தேதி நிகழ்ந்த படகு விபத்தில், அங்கு சுற்றுலா சென்றிருந்த் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த 10 பேர் உட்பட 15 இந்தியர்கள் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். 32 இந்தியர்கள் உள்ளிட்ட 36 பேர் பயணம் செய்த படகு திடீரென விபத்துக்குள்ளானது. இதில் 16 பேர் பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட்டு, அவர்கள் இந்தியா திரும்பினர்.

இந்நிலையில், ஒருவர் வியட்நாமில் உள்ள பூ குவோக் நகரில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இந்தியாவை சேர்ந்த அவரது உறவினர்கள் நேற்று வியட்நாமில் உள்ள ஹொ சி மின் நகருக்கு சென்றதாக ஹனோயில் உள்ள இந்திய தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது. இதனிடையே படகு விபத்தில் உயிரிழந்த 15 பேரின் உடல்கள் வியட்நாமில் இருந்து இந்தியா கொண்டு வரப்பட்டன.

வியட்நாமின் ஹோசி மின் நகரில் இருந்து புறப்பட்டு மும்பை வந்தடைந்த வியட்நாம் ஏர்லைன்ஸ் விமானம் மூலம், உடல்கள் கொண்டு வரப்பட்டன. இதுகுறித்து இந்திய தூதரகம் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் பதிவில், ”பூ குவோக் பகுதியில் கடந்த ஜூலை 11ஆம் தேதி நிகழ்ந்த படகு விபத்தில் உயிரிழந்த இந்தியர்களது உடல்களை ஏற்றி வந்த விமானம் தற்போது மும்பை வந்தடைந்தது.

உயிரிழந்தவர்களது உடல்கள் அவர்களது சொந்த ஊருக்கு விரைவாக சென்றடைவதை உறுதி செய்ய ஹனோவில் உள்ள இந்திய தூதரகமும், ஹோசி மின் நகரில் உள்ள துணை தூதரகமும் சம்பந்தப்பட்ட மாநில அரசுகளுடன் இணைந்து செயல்படும். உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்காக பிரார்த்தனை செய்கிறோம்” என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் உடல்களை அவரவர் சொந்த ஊர்களுக்கு கொண்டு செல்வதற்கான ஏற்பாடுகளை அவர்களின் குடும்பத்தினருடன் சேர்ந்து அந்தந்த மாநில அரசுகள் மேற்கொள்ளும் என இந்தியத் தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது.

உயிரிழந்த 15 நபர்களில் 10 பேர் தமிழ்நாடு, 3 பேர் ஆந்திரப் பிரதேசம், 2 பேர் கேரளா மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஆவர். மேலும் இந்த துயர சம்பவத்தில் உதவிய வியட்நாமில் உள்ள சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு இந்திய தூதரகம் நன்றி தெரிவித்துள்ளது.

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இதனிடையே வியட்நாமில் உயிரிழந்த தமிழர்களின் உடல்கள் மும்பையில் இருந்து விமானம் மூலம் சென்னை கொண்டு வரப்பட்டு, அங்கிருந்து சாலை வழியாக அவர்களது சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பப்படுகிறது.

அதே போல் உயிரிழந்த ஆந்திராவை சேர்ந்த 3 பேரின் உடல்களை மும்பையில் இருந்து காலை 5.45 மணிக்கு ஹைதராபாத் புறப்பட்ட விமானம் மூலம் ஆந்திர மாநில காவல் துறையினர் எடுத்துச் சென்றனர். மேலும் கேரளாவை சேர்ந்த இருவரது உடல்கள் காலை 6.30 மணிக்கு மும்பையில் இருந்து திருவனந்தபுரம் சென்ற AI2605 விமானம் மூலம் கொண்டு செல்லப்பட்டன.

TAGGED:

VIETNAM
வியட்நாம் படகு விபத்து
இந்தியர்கள் உடல்கள்
வியட்நாம்
VIETNAM BOAT ACCIDENT

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