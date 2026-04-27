ETV Bharat / bharat

மேற்கு வங்கத்தில் பாஜக ஆட்சியமைப்பது உறுதி; பிரதமர் மோடி நம்பிக்கை

மேற்கு வங்கத்தில் ஒருபக்கம் தொழிற்சாலைகள் மூடப்பட்டு வருகின்றன. மறுபக்கம், ஆலைகளில் நாட்டு வெடிகுண்டுகள் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன என்று பிரதமர் மோடி குற்றம்சாட்டினார்.

மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் பிரதமர் மோடி தேர்தல் பிரச்சாரம் (PTI)
author img

By PTI

Published : April 27, 2026 at 5:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கொல்கத்தா: மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில், பாஜக வெற்றி பெற்று நிச்சயம் ஆட்சியமைக்கும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

மேற்கு வங்கத்தில் மொத்தம் உள்ள 294 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. ஏற்கெனவே ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி, 152 தொகுதிகளில் முதலாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெற்ற நிலையில், மீதமுள்ள 142 தொகுதிகளில் நாளை மறுநாள் (ஏப்.29) வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது.

இந்நிலையில், இரண்டாம் கட்ட தேர்தலுக்கான இறுதிக்கட்ட பரப்புரையில் பாஜக, திரிணாமூல் காங்கிரஸ், காங்கிரஸ், இடதுசாரி உள்ளிட்ட கட்சிகளின் தலைவர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இந்நிலையில், மேற்கு வங்க மாநிலம், வடக்கு 24 பர்கானாஸ் மாவட்டத்தில் உள்ள பரக்பூரில் நடைபெற்ற பாஜக தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி இன்று கலந்து கொண்டு பேசினார்.

அப்போது அவர், "நான் பேசிக் கொண்டிருக்கும் இந்த பரக்பூர் மண், 1857ஆம் ஆண்டு, இந்தியாவின் முதலாவது சுதந்திர போராட்டத்தில் முக்கியப் பங்கு வகித்தது. இந்த மண் தற்போது, மேற்கு வங்கத்தில் ஆட்சி மாற்றத்திற்கு தயாராகி வருகிறது.

இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிக்கு மேற்கு வங்க மாநிலத்தின் வளர்ச்சி முக்கியம். இந்தியாவின் எதிர்காலத்திற்கும் கிழக்கு பிராந்தியத்தின் வள்ரச்சி அவசியமானதாக உள்ளது.

ஆனால், மேற்கு வங்கத்தில் ஆளும் திரிணாமூல் காங்கிரஸ் ஆட்சியில், அரசியல் வன்முறை, பொருளாதார வீழச்சி, உள்ளூர் நபர்களின் அரசியல் ஆதிக்கம் ஆகியவற்றையே பா்ரக்க முடிகிறது.

இந்த மாநிலத்தில் தாய், நிலம், மக்கள் (மா, மாதி, மானுஷ்) என்ற முழக்கத்தை முன்வைத்து ஆட்சிக்கு வந்த திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சி, மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்கான எந்த தொலைநோக்கு திட்டத்தையும் கொண்டிருக்கவில்லை.

இம்மாநிலத்தில் ஒருபக்கம் தொழிற்சாலைகள் மூடப்பட்டு வருகின்றன. மறுபக்கம், நாட்டு வெடிகுண்டு தயாரிப்பு ஆலைகள் தொடங்கப்பட்டு கூலிப்படையினர் வேலைவாய்ப்பு பெறுகிறார்கள்.

திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சி அவதூறுகளை பரப்புவது, மிரட்டல் விடுப்பது, தவறான பிரச்சாரங்களை மேற்கொள்வது போன்றவற்றையே செய்து வருகிறது. குறிப்பாக என்னையும், அரசு நிறுவனங்களையும், ஆயுதப்படைகளையும் திரிணாமூல் காங்கிரஸ் விமர்சித்து வருகிறது.

அண்டை மாநிலங்களான ஒடிசா, பீகாரை தொடர்ந்து, மேற்கு வங்கத்திலும் இந்த முறை தாமரை மலரும். மேற்கு வங்க மாநிலம் முழுவதும் பாஜகவுக்கு ஆதரவான மனநிலையை பார்க்க முடிகிறது. இதனால், மே மாதம் 4ஆம் தேதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு, பாஜக அரசின் பதவியேற்பு விழாவுக்கு நிச்சயம் இந்த மாநிலத்திற்கு வருவேன்" என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார்.

TAGGED:

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION
PM MODI
MAMATA BANERJEE
WEST BENGAL BJP
BJP WILL WIN BJP WB MODI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.