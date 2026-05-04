ETV Bharat / bharat

மேற்கு வங்கத்தில் முதல் முறையாக ஆட்சியமைக்கிறது பாஜக

மேற்கு வங்க சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் 200-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வெற்றி முகத்தில் இருக்கும் பாஜக, அந்த மாநிலத்தில் முதல் முறையாக ஆட்சியமைக்கிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamilnadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 6:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கொல்கத்தா: மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் நடைபெற்ற சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில், 200-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் வெற்றி முகத்தில் இருக்கும் பாஜக, அங்கு முதல் முறையாக ஆட்சியமைக்கிறது.

மேற்கு வங்கத்தில் மொத்தமுள்ள 294 சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளுக்கு 2 கட்டங்களாக தேர்தல் நடத்தப்பட்டது. 152 தொகுதிகளில் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதியும், 142 தொகுதிகளில் ஏப்ரல் 29 ஆம் தேதியும் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது.

இந்த தேர்தலில் மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சி, பாஜக, காங்கிரஸ், சிபிஎம் ஆகிய அணிகளிடையே போட்டி நிலவியது.

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த நடவடிக்கையால் (எஸ்ஐஆர்) பல வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்ட பிறகு நடத்தப்பட்ட முதல் தேர்தல் இதுவாகும். இந்த தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் இன்று (திங்கள் கிழமை) எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

மொத்தமுள்ள 294 தொகுதிகளில், தேர்தல் முறைகேடுகள் காரணமாக ஒரு தொகுதியில் தேர்தல் ரத்து செய்யப்பட்டு, மறுதேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது. இதனால் 293 தொகுதிகளில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டன.

இதில், பாஜக 200-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வெற்றி முகத்தில் உள்ளது. இதனால், மேற்கு வங்கத்தில் மம்தா பானர்ஜியின் 15 ஆண்டு கால ஆட்சியை பாஜக முடிவுக்கு கொண்டு வந்துள்ளது.

கடந்த 2021 தேர்தலில், பாஜக 77 இடங்களிலும், திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சி 214 இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றன. காங்கிரஸ் ஒரு இடத்தில் கூட வெற்றி பெறவில்லை. சிபிஎம் கட்சி 1 இடத்தில் வெற்றி பெற்றது.

2026 சட்டமன்ற தேர்தலில், மாலை 5 மணி நிலவரப்படி, பாஜக 200-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வெற்றி முகத்துடன் இருக்கும் நிலையில், திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சி 84 தொகுதிகளில் முன்னிலையில் உள்ளது. காங்கிரஸ், ஏஜேயுபி தலா 2 இடங்களிலும், சிபிஎம், அகில இந்திய மதச்சார்பற்ற முன்னணி தலா 1 இடத்திலும் முன்னிலையில் உள்ளன.

TAGGED:

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
ELECTION RESULT 4 MAY 2026
WB ELECTION RESULT 2026 LIVE
மேற்கு வங்க தேர்தல் முடிவுகள்
WEST BENGAL ELECTION RESULTS 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.