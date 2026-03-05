ETV Bharat / bharat

கூட்டணி கட்சிகளை அழிக்கும் பாஜக: தேஜஸ்வி யாதவ் பரபர குற்றச்சாட்டு

கடந்த தேர்தலில் பீகாரில் அதிக இடங்களை பாஜக கைப்பற்றியிருந்த போதிலும் முதலமைச்சர் பதவியை நிதிஷ்குமாருக்கு விட்டுக் கொடுத்தது.

தேஜஸ்வி யாதவ்
தேஜஸ்வி யாதவ் (IANS)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 5, 2026 at 8:52 PM IST

புதுடெல்லி: தன்னோடு கூட்டணியில் இருக்கும் கட்சிகளை அழிப்பதே பாஜகவின் முக்கிய வேலையாக உள்ளதாக ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தள தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவ் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

பீகார் முதலமைச்சரான நிதிஷ் குமார் இன்று யாரும் எதிர்பாராத வகையில், மாநிலங்களவை தேர்தலில் போட்டியிடுவதாக கூறி வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளார். மாநிலத்தின் முதல்வராக இருக்கும் ஒருவர் எதற்காக அந்த பதவியை விட்டுவிட்டு மாநிலங்களவைக்கு செல்ல நினைக்கிறார்? இதில் பாஜகவின் சதி உள்ளதாக அம்மாநில எதிர்க்கட்சி தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவ் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக பேசிய அவர், "இந்தியா முழுவதும் தங்கள் கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகளை உடைப்பதையே பாஜக மத்திய தலைமை தங்கள் கட்சியின் கொள்கை போல கடைபிடித்து வருகிறது. கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் தங்களின் கூட்டணியில் இருந்த கட்சிகளை சிதைத்து இன்று அந்த கட்சிகளே இல்லாமல் கரைந்துபோன நிலையில் உள்ளன. பாஜகவின் இந்த விபரீத அரசியலை இன்று பீகார் மாநிலத்திலும் செயல்படுத்த பாஜக, ஆர்எஸ்எஸ் கும்பல் திட்டமிட்டுள்ளது. அவர்களின் சூழ்ச்சிக்கு முதலமைச்சர் நிதிஷ்குமார் இரையாகியுள்ளார்.

மாநில கட்சிகளை அழித்து ஒழிக்க வேண்டும் என்பதை தனது முழு மூச்சாக வைத்துக்கொண்டு பாஜக, ஆர்எஸ்எஸ் கும்பல் செயல்பட்டு வருகிறது. பாஜகவின் இந்த விபரீத அரசியல் பீகாரில் நிச்சயம் செல்லுபடியாகாது. மாராட்டியத்தில் தேசியவாத காங்கிரஸ், சிவசேனா கட்சிகளை பாஜக என்ன செய்துள்ளது என்பதை இந்திய நாட்டு மக்களுக்கு நன்கு தெரியும். அதைத்தான் இன்றைக்கு பீகாரில் செய்ய பாஜக துடித்து வருகிறது. நாளை தமிழகத்தில் அதிமுகவுக்கு பாஜக இதைத்தான் செய்யும். அதிமுக எச்சரிக்கையோடு இருக்க வேண்டும். பதவியை கைப்பற்றுவதற்காக பாஜக எதையும் செய்யும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த தேர்தலில் பீகாரில் அதிக இடங்களை பாஜக கைப்பற்றியிருந்த போதிலும் முதலமைச்சர் பதவியை நிதிஷ்குமாருக்கு விட்டுக் கொடுத்தது. இந்த நிலையில், தற்போது பாஜகவைச் சேர்ந்த ஒருவர் முதல்வர் பதவிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கிடையே, ஐக்கிய ஜனதா தளம் கட்சி எம்.எல்.ஏ.க்களை சமாதானப்படுத்தும் வகையில் நிதிஷ்குமாரின் மகன் நிஷாந்த் குமாருக்கு துணை முதலமைச்சர் பதவி வழங்கப்படவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. பீகாரின் தற்போதைய அரசியல் சூழ்நிலை தேசிய அளவில் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.

தேஜஸ்வி யாதவ்

