தேர்தல் ஆணைய அறிக்கையில் பாஜக முத்திரை - எக்ஸ் தளத்திற்கு பறந்த நோட்டீஸ்
தேர்தல் ஆணையம் சர்ச்சை கடிதம் தொடர்பாக விளக்கம் அளித்திருந்த போதிலும், காங்கிரஸ், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட கட்சிகளும் சமூக ஊடக பயனர்களும் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்து வருகின்றனர்.
Published : March 24, 2026 at 3:12 PM IST
திருவனந்தபுரம்: தேர்தல் ஆணையத்தின் நற்பெயருக்கு களங்கம் விளைவிக்கும் வகையிலான பதிவுகளை நீக்குமாறு எக்ஸ் தளத்திற்கு கேரள சைபர் காவல் துறை நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்கிறது.
கேரளாவில் கடந்த 3 நாட்களுக்கு முன்பு, பாஜக முத்திரையுடன் அனைத்து கட்சிகளுக்கும் தேர்தல் ஆணையம் கடிதம் வந்தது. அந்த கடிதமானது ஊடகங்களில் வெளியாகி அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
இது தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையம் விளக்கம் அளித்திருந்தது. அதில், "அரசியல் கட்சிகள் தங்கள் வேட்பாளர்களின் குற்ற பின்னணியை வெளியிடுவது தொடர்பாக தலைமை தேர்தல் ஆணையம், கடந்த 2019-ல் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட்டிருந்தது. அந்த நெறிமுறைகள் தொடர்பாக விளக்கம் கேட்டு அண்மையில் கேரள பாஜக, மாநில தேர்தல் ஆணையத்தில் கடிதம் அளித்தது.
அந்த கடிதத்துடன், கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் அடங்கிய உத்தரவின் நகலையும் இணைத்திருந்தனர். அதில் பாஜகவின் முத்திரை இடம் பெற்றிருந்தது. ஆனால் பாஜகவின் முத்திரை இருப்பதை கவனிக்காமல், அந்த நகலையே, மற்ற அரசியல் கட்சிகளுக்கும், மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரிகளுக்கும், தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்களுக்கும் துணை தலைமை தேர்தல் அதிகாரி, மார்ச் 19 ஆம் தேதி மின்னஞ்சலில் அனுப்பி உள்ளார்.
இதில், தவறு நடந்து விட்டதை அறிந்து, உடனடியாக அந்த சுற்றறிக்கையை திரும்ப பெறுவது தொடர்பாக அனைத்து கட்சிகளும் முறையாக கடிதம் அனுப்பப்பட்டது. எனவே, பொதுமக்களும், ஊடகங்களும் இந்த தவறை பெரிதுபடுத்தி தவறான தகவல்களை பரப்ப வேண்டாம் என்று கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது. எந்தவொரு வெளிப்புற நிர்பந்தத்திற்கும் இடம் கொடுக்காமல் தேர்தலை நியாயமான முறையில் நடத்துவதில் தேர்தல் ஆணையம் உறுதிபூண்டுள்ளது" என்று அந்த விளக்கத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் நற்பெயருக்கு களங்கம் விளைவிக்கும் வகையில் உள்ள கருத்துகளை நீக்குமாறு எக்ஸ் தளத்திற்கு கேரள காவல்துறையின் சைபர் பிரிவு நோட்டீஸ் அனுப்பி இருக்கிறது.
இது குறித்து கேரள காவல்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், "சில சர்ச்சைக்குரிய பதிவுகள் தேர்தல் ஆணையத்தை அவமதிப்பது மட்டுமல்லாமல், பொது அமைதிக்கு ஊறு விளைவிக்கும் வகையில் உள்ளன. எனவே இந்த கவலைக்குரிய விஷயத்தை எக்ஸ் தளத்தின் அவசர கவனத்திற்கு கொண்டு வருகிறோம். அதனை உடனடியாக நீக்க வேண்டும்" என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், தேர்தல் ஆணையத்தின் கடிதத்தில் ஏற்பட்டிருந்தது ஒரு பிழை என்றும், அது ஏற்கனவே திருத்தப்பட்ட போதிலும், பொதுமக்களை தவறாக வழி நடத்தும் வகையில் பழைய ஆவணமானது தொடர்ச்சியாக பரப்பப்படுகிறது என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
இது போன்ற தவறான தகவல்கள் தேர்தல் ஆணையத்தின் நேர்மையையும் வெளிப்படைத்தன்மையையும் பாதிக்கக்கூடும் என்றும், இது மாநிலம் முழுவதும் கடுமையான சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்சினைகளுக்கு வழிவகுக்கக்கூடும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எக்ஸ் தளத்தில் மட்டுமல்லாமல், அனைத்து ஊடக நிறுவனங்களும், டிஜிட்டல் தளங்களும் சம்பந்தப்பட்ட ஆவணத்தை பகிர்வதை நிறுத்துமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.