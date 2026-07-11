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ரூ.30 கோடி பணம் - அமைச்சர் பதவி | ஜம்மு காஷ்மீரில் 'ஆபரேஷன் தாமரை' அம்பலம் என உமர் அப்துல்லா குற்றச்சாட்டு

ஜம்மு காஷ்மீருக்கு தேர்தல் முடிந்தவுடன் மீண்டும் முழுமையான 'மாநில அந்தஸ்து' வழங்கப்படும் என நாடாளுமன்றத்தில் உறுதியளித்த மத்திய அரசு, தற்போது வரை யூனியன் பிரதேசமாகவே வைத்துள்ளதாக உமர் அப்துல்லா சாடினார்.

மேடையில் முதலமைச்சர் உமர் அப்துல்லா மற்றும் தேசிய மாநாட்டு கட்சியின் தேசிய தலைவர் பரூக் அப்துல்லா
மேடையில் முதலமைச்சர் உமர் அப்துல்லா மற்றும் தேசிய மாநாட்டு கட்சியின் தேசிய தலைவர் பரூக் அப்துல்லா (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 11, 2026 at 4:35 PM IST

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ஸ்ரீநகர்: ஜம்மு காஷ்மீரில் ஆளும் தேசிய மாநாட்டுக் கட்சி தலைமையிலான அரசாங்கத்தை கவிழ்க்க பாஜக தீவிரமாக முயன்று வருவதாகவும், ஒரு எம்எல்ஏவிடம் பாஜக விலை பேசியதாகவும் முதலமைச்சர் உமர் அப்துல்லா குற்றம்சாட்டியிருப்பது நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஸ்ரீநகரின் ஹசரத்பால் பகுதியில் நடைபெற்ற தேசிய மாநாட்டு கட்சியின் பொதுக்கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் உமர் அப்துல்லா கலந்து கொண்டு பேசினார். அப்போது அவர், "ஜம்மு பகுதியை சேர்ந்த எங்களின் தேசிய மாநாட்டுக் கட்சி எம்.எல்.ஏ ஒருவரை, பாஜகவின் முக்கிய நிர்வாகியும், உச்ச நீதிமன்ற மூத்த வழக்கறிஞருமான ஒருவர் ரகசியமாக சந்தித்துள்ளார்.

பொதுக் கூட்ட மேடையில் பேசிய முதலமைச்சர் உமர் அப்துல்லா
பொதுக் கூட்ட மேடையில் பேசிய முதலமைச்சர் உமர் அப்துல்லா (ETV Bharat)

அப்போது "எங்கள் பக்கம் வாருங்கள்; உங்களுக்கு ரூ. 20 முதல் ரூ. 30 கோடி வரை பணம், ஒரு முக்கியமான துறையின் அமைச்சர் பதவி மற்றும் மாநில அந்தஸ்தை மீட்டெடுப்பதற்கான வாக்குறுதி ஆகியவற்றைத் தருகிறோம்" என்று அவர் ஆசைவார்த்தை கூறி கட்சி மாறும்படி வற்புறுத்தியுள்ளனர். இந்த சதித் திட்டம் குறித்து அந்த எம்எல்ஏ என்னிடம் வந்து கூறிவிட்டார்" என்று உமர் அப்துல்லா கூறினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "அல்லாஹ்வே இதற்கு சாட்சி. மக்களின் நம்பிக்கையையும் எங்களது கட்சியின் நேர்மையையும் இவ்வளவு மலிவானது என்று பாஜகவினர் நினைத்து விட்டார்கள். இந்த மேடையில் இருக்கும் எங்கள் கட்சியின் எம்.எல்.ஏ-க்களில் ஒருவரைக் கூட உங்களால் வாங்க முடியாது. ரூ.20 கோடி அல்ல ரூ.100 கோடி கொடுத்தாலும் எங்கள் எம்எல்ஏக்களை யாராலும் விலைக்கு வாங்க முடியாது. நாங்கள் இறைவனுக்குப் பதிலளிக்கக் கடமைப்பட்டவர்கள்" என்றார்.

மேலும் ஜம்மு காஷ்மீருக்கு தேர்தல் முடிந்தவுடன் மீண்டும் முழுமையான 'மாநில அந்தஸ்து' வழங்கப்படும் என நாடாளுமன்றத்தில் உறுதியளித்த மத்திய அரசு, தற்போது வரை யூனியன் பிரதேசமாகவே வைத்துள்ளதாக உமர் அப்துல்லா சாடினார்.

பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட தேசிய மாநாட்டுக் கட்சி தொண்டர்கள்
பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட தேசிய மாநாட்டுக் கட்சி தொண்டர்கள் (ETV Bharat)

முக்கிய முடிவுகள் அனைத்தும் ராஜ் பவனில் (துணை நிலை ஆளுநர்) இருந்தே எடுக்கப்படும் என்றால், பிறகு ஏன் இங்கு பெயரளவுக்கு தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும்? என்று கேள்வி எழுப்பிய அவர், தங்களின் கைகளைக் கட்டிப் போட்டு விட்டு ஆட்சி நடத்தச் சொல்வதாக மத்திய அரசு மீது குற்றம்சாட்டினார்.

பாஜக தங்களின் பொறுமையையும் கண்ணியத்தையும் பலவீனம் என்று தவறாக எடைபோட வேண்டாம் என எச்சரித்த உமர் அப்துல்லா, மாநில அந்தஸ்தை கோரிக்கையை முன் வைத்து ஜூலை 20 அன்று டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் தங்களின் கட்சி சார்பில் மிகப் பெரிய போராட்டம் நடத்தப்படவுள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் உமர் அப்துல்லா அறிவித்தார்.

TAGGED:

JAMMU KASHMIR
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